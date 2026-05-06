ETV Bharat / state

కరీంనగర్‌ నగల దోపిడీ, కాల్పుల కేసులో పురోగతి - పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారాలు

చోరీకి 2 రోజుల ముందే ధర్మపురిలో నిందితులు మకాం వేసి పక్కాగా రెక్కీ - ధర్మపురిలో సత్రంలో బస చేసినట్లు పోలీసులకు ఆధారాలు - దొంగలు వాడిన ద్విచక్రవాహనాలు, హెల్మెట్ లభ్యం

Karimnagar Jewelry Robbery Incident Update
Karimnagar Jewelry Robbery Incident Update (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 7:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Karimnagar Jewelry Robbery Incident Update : కరీంనగర్ కాల్పుల ఘటనలో మూడు రోజులైనా నిందితుల ఆచూకీ మాత్రం చిక్కలేదు. నగల దుకాణంలో దోపిడీకి పాల్పడటానికి రెండు రోజుల ముందే ధర్మపురిలో మకాం వేసిన దొంగలు రెక్కి చేసి పక్కా ప్రణాళికతో దాడి చేసినట్లు పోలీసులకు ఆధారాలు లభించాయి. వాళ్లు వాడిన ద్విచక్ర వాహనాలు, హెల్మెట్ సైతం దొరికాయి. దుండగులు బస చేసిన అద్దె గదిని పోలీసులు కనిపెట్టారు. వారు ఎక్కడికి పారిపోయారు? ఎక్కడున్నారో సమాచారం మాత్రం ఇంకా చిక్కలేదు.

కరీంనగర్‌లో నగల దుకాణంపై దాడి చేసి కాల్పులు జరిపి కోటికిపైగా విలువ చేసే ఆభరణాలు ఎత్తికెళ్లిన కేసు దర్యాప్తులో క్రమంగా పురోగతి కనిపిస్తోంది. ఈనెల 3న ఐదుగురు దుండగులు కరీంనగర్‌లోని పీఎంజే నగల దుకాణంలోకి చొరబడ్డారు. సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపి బంగారు నగల్ని ఎత్తుకెళ్లారు. దాడి జరపడానికి రెండు రోజుల ముందు వారంతా ధర్మపురిలోని ఓ ప్రైవేటు లాడ్జిలో దిగారు. అక్కడి కరీంనగర్‌కు వచ్చి రెక్కి నిర్వహించి పక్కా ప్రణాళికతో దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు పోలీసులకు లభించాయి.

బస చేసిన అద్దె గదిని కనిపెట్టిన పోలీసులు : మే 1వ తేదీన మద్యాహ్నం 3 గంటలకు ధర్మపురికి మొదట నలుగురు వచ్చారు. లాడ్జీలో ఏసీ గదిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఒకటి, రెండు తేదీలకు గాను రూ.2400, మూడో తేదీన ఉదయం 6 గంటలకు ఖాళీ చేసి మరో రూ.600 చెల్లించినట్లుగా రసీదులున్నాయి. తొలుత వచ్చిన నలుగురితోపాటు మరో ఇద్దరు కింద గదికి అద్దెకు తీసున్నట్లు లాడ్జీ యజమానులు చెబుతున్నారు. కరీంనగర్‌కు వచ్చి నగలు దోచుకుని తిరిగి ధర్మపురికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు పారిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆధారాలు దొరకకుండా తప్పుడు ఆధార్ సంఖ్య, తప్పుడు సమాచారాన్ని రసీదులో నమోదు చేసినట్లు తేలింది.

సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలు : ధర్మపురిలోని మహాలక్ష్మీ పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద దొంగలు వాడిన పల్సర్ బైక్, హెల్మెట్‌ను పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే జాగిలాలను తెప్పించి గాలింపు చేపట్టినా ఎటువైపు వెళ్లారనే ఆచూకీ మాత్రం లభ్యం కాలేదు. బైక్‌కు వాడిన నెంబర్ ప్లేట్ సైతం కారుదని తేలింది. మరో అపాచీ బైక్ మంచిర్యాల జిల్లా కలమడుగు గ్రామ సమీపంలో లభ్యమైనట్లు సమాచారం. మే 3వ తేదీన ఉదయం ఆరున్నరకు ధర్మపురి నుంచి వెళ్లినట్లుగా సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైంది. దోపిడి తర్వాత మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు ధర్మపురి మండలం నక్కల పెంట మీదుగా వెళ్తున్నట్లు దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ధర్మపురి నుంచి తిమ్మాపూర్, మద్దునూర్ గండి, గొల్లపల్లి, పెగడపల్లి, రామడుగు మండలాల్లోని గ్రామీణ రోడ్లను వారు ఎంచుకున్నారు. ఎక్కువగా సీసీ కెమెరాలు లేని దారులను ఎంచుకుని ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది. ధర్మపురి దాటి దస్తూరాబాద్, ఖానాపూర్, నిర్మల్ వైపు పారిపోయి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ధర్మపురిలో బైకులు వదిలేసి నడుచుకుంటూ నది దాటి వెళ్లి ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు 16 పోలీసు ప్రత్యేక బృందాలు బిహార్ సహా అన్ని అనుమానిత ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా గాలింపు జరుపుతున్నాయి.

ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే? : ఉదయం 11 గంటల సమయంలో కరీంనగర్​లోని పీఎంజే జువెల్లరీ షాపులోకి వినియోగదారులుగా వచ్చిన ఐదుగురు దుండగులు లోపలికి వెళ్లి నగలు చూపించమని అడగగా సిబ్బంది ఆభరణాలు చూపించారు. అనంతరం దుండగులు సిబ్బందిని గన్​తో బెదిరించారు. ఆ తర్వాత వారిని కట్టేసి కాల్పులు జరిపి, చూపించిన నగలను కాజేశారు. ఈ క్రమంలో కాల్పుల్లో ముగ్గురు సిబ్బంది గాయపడగా, వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీపీ గౌస్​ ఆలం విచారణ జరుపుతున్నారు. ఆ దుకాణ సమీపంలోని డ్రైనేజీలో కత్తెర, ప్లాస్టర్​, తుపాకీ మ్యాగ్జిన్​ గుర్తించారు. ఘటనా స్థలిలో బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకుని సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దుండగుల కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

'ఐ లవ్​ నందూర్భార్' - కరీంనగర్​ దోపిడీ కేసులో నిందితుల జాడ చెప్పిన ఆ బ్యాగు

జువెల్లరీ షాపులో కాల్పుల కలకలం - నిందితుల ఆచూకీ తెలిపిన వారికి రూ.లక్ష బహుమతి

TAGGED:

JEWELRY ROBBERY INCIDENT UPDATE
KARIMNAGAR JEWELRY ROBBERY ENQUIRY
KARIMNAGAR JEWELRY ROBBERY INCIDENT
KARIMNAGAR JEWELRY SHOP ROBBERY
KARIMNAGAR JEWELRY ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.