అండాల అక్రమ సేకరణ కేసు - నగరంలోని 5 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల సహకారం!
Women Egg Mafia In Hyderabad : హైదరాబాద్లో అక్రమంగా అండాలు సేకరిస్తున్న కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అమిత్శర్మ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మహిళల్ని తీసుకొస్తుండగా, తర్వాత తంతు ఐవీఎఫ్లు చేస్తున్నాయని పోలీసులు గుర్తించారు.
Published : November 2, 2026 at 8:48 AM IST
పేద మహిళలకు డబ్బు ఆశచూపి అక్రమంగా అండాలు సేకరించిన కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. విచారణలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా నిర్వహిస్తున్న కొన్ని సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల చీకటి దందా బయటపడుతోంది. కేసులో ప్రధాన నిందితుడు మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన అమిత్ శర్మ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి యువతులు, మహిళల్ని తీసుకొస్తుండగా, ఆ తర్వాత తంతు ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలు పూర్తి చేస్తున్నాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
5 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలు వెలుగులోకి
హైదరాబాద్లో చట్ట విరుద్ధంగా అండాల సేకరణ కేసులో పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హబ్సిగూడ, బంజారాహిల్స్, ఎల్బీనగర్ ప్రాంతాల్లోని 5 సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల పేర్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలు అండాల సేకరణకు సహకరించాయా? నిందితులతో సంబంధాలున్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులకు లేఖ రాసిన పోలీసులు చట్టబద్ధత ఏంటో తేల్చాలని కోరారు. ఒకవేళ అండాలు అక్రమంగా సేకరించినట్లు, నిందితులకు సహకరించినట్లు తేలితే ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలపైనా కేసు నమోదు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
9 రాష్ట్రాల్లో ఏజెంట్లను నియమించి
అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో ఇప్పటికే 9 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రధాన నిందితుడైన అమిత్ శర్మ నేతృత్వంలోని ముఠా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 9 రాష్ట్రాల్లో ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో తొలుత పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర బాధితులే ఉన్నట్లు పోలీసులు భావించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా బిహార్, దిల్లీ, అస్సాం, ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన బాధితులు ఉన్నట్లు తేలింది.
ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ఏజెంట్లు, యువతులు, మహిళలకు డబ్బు ఆశచూపి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేలా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. బేగంపేట ప్రకాశ్నగర్లోని వసతి గృహం, సరూర్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీలోని రెండు నివాసాల కేంద్రంగా సుమారు 350 మంది నుంచి అండాలు తీసుకున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. రక్షించిన 43 మంది మహిళల నుంచి పోలీసులు వాంగ్మూలాలు సేకరించారు.
వైద్యుల ప్రమేయం ఉందా?
ఇప్పటికే వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు, పోలీసులు బేగంపేట, సరూర్నగర్లోని 3 ప్రాంతాలను తనిఖీ చేశారు. నిందితులు అండాల సేకరణకు వైద్యారోగ్యశాఖ నుంచి ఎలాంటి అనుమతి తీసుకోలేదని తేలింది. కొందరు వైద్యుల ప్రమేయం అందులో ఉంటుందన్న కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితుల్లో నేర చరిత్ర ఉన్న పంకజ్సోనీ గతంలో అక్రమంగా వీర్యం సేకరించిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో మహిళల అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ - పేద యువతులే టార్గెట్
ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ చికిత్సలు చేయించుకుంటున్నారా - ఏఆర్టీ చట్టం ఏం చెబుతుందో తెలుసా?