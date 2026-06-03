మిరప వ్యర్థాలతో రూ. కోట్ల లాభం - రైతులు, వ్యాపారులకు అదనపు ఆదాయం
మిర్చి తుక్కుతో విలువైన ఉత్పత్తుల తయారీ - మిరప విత్తనాలకు దేశీయంగానే కాక విదేశాల్లోనూ మంచి డిమాండ్ - ఏటా రూ.60 కోట్ల వ్యాపారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 7:31 AM IST
Profits Worth Crores From Mirchi Waste : ఒకప్పుడు ఉపయోగం లేక కాల్చివేసే మిరప వ్యర్థాలు ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయల ఆదాయానికి మార్గం చూపుతున్నాయి. మిర్చి ప్రాసెసింగ్ సమయంలో మిగిలే తుక్కు, విత్తనాలు, తొడిమలు, చిన్న కాయలు వంటి వాటిని సక్రమంగా వేరు చేసి మార్కెట్లో విక్రయించడం ద్వారా మిర్చి వ్యాపారులు భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. సరికొత్తగా ఆధునిక సాంకేతికతతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక యూనిట్లు ఈ రంగంలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయి.
చైనా యంత్రాలతో విలువైన ఉత్పత్తుల తయారీ : మిరప తుక్కు నుంచి విత్తనాలు, తొడిమలు, కాయలను వేరు చేయడానికి కొందరు వ్యాపారులు చైనా నుంచి ప్రత్యేక యంత్రాలను దిగుమతి చేసుకున్నారు. ఈ యంత్రాల సహాయంతో వ్యర్థంగా భావించిన పదార్థాలన్నింటినీ వాణిజ్య ఉత్పత్తులుగా మార్చుతున్నారు. దీంతో ఒకప్పుడు నష్టంగా కనిపించిన మిర్చి వ్యర్థాలు ఇప్పుడు లాభాల బాట పట్టిస్తున్నాయి.
వంద కిలోల తుక్కులోనే భారీ ఆదాయం : వ్యాపారులు మిరప తుక్కును కిలోకు రూ.30 నుంచి రూ.40 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వంద కిలోల తుక్కు నుంచి సుమారు 70 కిలోల తొడిమలు, 23 నుంచి 25 కిలోల విత్తనాలు, కొంతమేర కాయలు, దుమ్ము లభిస్తున్నాయి. విత్తనాలను కిలోకు రూ.100 నుంచి రూ.150 వరకు విక్రయించగా, కాయలు యార్డుల్లో కిలోకు రూ.80 నుంచి రూ.120 ధర పలుకుతున్నాయి. తొడిమలు సిమెంట్ కర్మాగారాలకు కిలో రూ.3 చొప్పున అమ్ముడవుతున్నాయి. దీంతో దాదాపు ప్రతి భాగానికీ అదనపు విలువ లభిస్తోంది.
విదేశాలకు ఎగుమతుల జోరు : మిరప విత్తనాలకు దేశీయంగానే కాక విదేశాల్లోనూ మంచి డిమాండ్ ఉంది. రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర వ్యాపారులు వీటిని కొనుగోలు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చైనా, పాకిస్థాన్ వంటి దేశాల్లో మిరప విత్తనాల నుంచి నూనె తయారీ యూనిట్లు అధికంగా ఉండటంతో ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయి. డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మిరప తుక్కును దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు.
ఆహార పరిశ్రమలో మిరప విత్తనాల నూనెకు ప్రాధాన్యం : మిరప విత్తనాల నుంచి తయారయ్యే నూనె ఆహార పరిశ్రమలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్యాకేజ్డ్ఫుడ్స్తో పాటు ఫాస్ట్ఫుడ్స్, మసాలా వంటకాల్లో దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సాధారణ కారం వాడితే ఆహార పదార్థాల రంగు మారే అవకాశం ఉండగా, మిరప విత్తనాల నూనె వాడటం వల్ల రంగు కోల్పోకుండా తగిన ఘాటు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మిరప విత్తనాల పేస్ట్కూ మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ నెలకొంది.
ఏటా రూ.60 కోట్ల వ్యాపారం : పరిశ్రమ నిర్వాహకుల సమాచారం ప్రకారం, గుంటూరు కేంద్రంగా ప్రస్తుతం మిరప వ్యర్థాల ఆధారిత వ్యాపారం ఏటా దాదాపు రూ.60 కోట్ల మేర జరుగుతోంది. ఒకప్పుడు కాలిపోయే వ్యర్థాలు ఇప్పుడు ఉపాధి, ఆదాయం, ఎగుమతులకు మార్గం చూపుతూ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలకు కొత్త దిశను నిర్దేశిస్తున్నాయి.
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