ఏఐ టూల్స్ సాయంతో పీహెచ్డీ థీసిస్ల తయారీ - ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్తో పట్టేస్తున్న ఓయూ
పీహెచ్డీ విద్యార్థులకు ప్రొఫెసర్ల హెచ్చరికలు - ఉస్మానియా వర్సిటీలో ఏఐ చెకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ - పీహెచ్డీ థీసిస్లను కాపీ కొట్టారా లేదా అని టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా గుర్తింపు
Published : June 11, 2026 at 9:24 AM IST
Professor Warn on PhD Thesis : టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చాక చాలా మంది పీహెచ్డీ విద్యార్థులు చాట్ జీపీటీ, జెమినై వంటి ఏఐ టూల్స్ సాయంతో థీసిస్లను సులభంగా తయారు చేసి కాలేజీల్లో సమర్పిస్తున్నారు. దీంతో చాట్జీపీటీ, జెమిని ఏఐ వంటి కృత్రిమ మేధ సాయంతో రీసెర్చ్ పత్రాలు సమర్పిస్తున్న పీహెచ్డీ విద్యార్థులకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు చెక్ పెడుతున్నారు. వీరు సమర్పించిన పీహెచ్డీ థీసిస్లను ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్తో టెస్ట్ చేసి సొంతంగా పరిశోధన చేసింది కాదని కచ్చితంగా గుర్తిస్తున్నారు. పీహెచ్డీ థీసిస్లను సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని ప్లాగియారిజం (నకలు గుర్తింపు ప్రక్రియ) ద్వారా పరీక్షించి థీసిస్ను మళ్లీ రాసుకొని తీసుకురావాలంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. రెండేళ్లలో 600 థీసిస్లను పరిశీలించిన అధికారులు కొన్ని థీసిస్లలో మార్పులు, చేర్పులు చేయాలంటూ సూచిస్తున్నారు.
ఉస్మానియాలో అత్యాధునిక సాఫ్ట్వేర్ : విద్యార్థులు సమర్పిస్తున్న థీసిస్లలో పరిశోధన అసలైందా కాదా అని గుర్తించేందుకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ను గతేడాది జులై నుంచి వినియోగంలోకి తెచ్చారు. ఎంత శాతం కాపీ కొట్టారో అత్యాధునిక టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా నిర్ధారిస్తున్నారు. ఏఐ టూల్ చాట్జీపీటీ ద్వారా పరిశోధన చేశారా? జెమినై ఏఐ ద్వారా అంశాలను తెలుసుకున్నారా? అన్న అంశాలను కేవలం పది నిమిషాల్లో అది పట్టేస్తుంది.
కాపీ కొడితే పీహెచ్డీ సీటుకే ముప్పు : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, జేఎన్టీయూ, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్సిటీల్లో ఏటా సగటున 1,700 మంది పరిశోధక విద్యార్థులు వివిధ అంశాలపై పీహెచ్డీ థీసిస్లను సబ్మిట్ చేస్తున్నారు. టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో పరీక్షించగా, 40 శాతం వరకు చాట్జీపీటీ సాయంతో సమర్పించినవే ఉండగా, మరో 5 శాతం వివిధ థీసిస్ల నుంచి కాపీ కొట్టినవే ఉంటున్నాయి. ఇకపై ఇలా చేస్తే మూడేళ్ల పాటు ఎక్కడా, ఎలాంటి పీహెచ్డీ సీటు రాకుండా చేస్తామంటూ విశ్వవిద్యాలయాల అధికారులు ఇటీవలే విద్యార్థులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇంగ్లీషులో పదాల కూర్పు కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను వినియోగిస్తే కాపీ పర్సెంటేజీ పెరిగే ప్రమాదముందని సూచిస్తున్నారు.
టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్ పనితీరు ఇలా :
- టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్ చాలా వేగంగా, నిశితంగా పని చేస్తుంది. ఇది ఒకేసారి 400 పేజీల ఫైల్ను స్కాన్ చేసి తేల్చేస్తుంది.
- ప్రతి విద్యార్థి తమ థీసిస్ను ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పరీక్షించి, సిస్టమ్ జనరేటెడ్ రిపోర్ట్ పొందడానికి కొంత ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- సాఫ్ట్వేర్ తనిఖీ చేసేటప్పుడు విద్యార్థులకు కొంత ఉపశమనం ఉంది. థీసిస్లోని బిబ్లియోగ్రఫీ, పట్టికలు, గ్రాఫ్లు, జనరిక్ టర్మ్స్, ఇండెక్స్, కొటేషన్లను ఈ ప్లాగియారిజం నుంచి మినహాయిస్తారు.
'విద్యార్థులు థీసిస్ రూపొందించేటప్పుడు ఏఐ టూల్స్పై ఆధారపడటం తగ్గించి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశోధనలు, సొంత విశ్లేషణలు ఎక్కువగా చేయాలి. భాషా విజ్ఞానం కోసం నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలే తప్ప డిజిటల్ టూల్స్పై అతిగా ఆధారపడకూడదు' అని ప్రొఫెసర్లు సూచిస్తున్నారు.
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