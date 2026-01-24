ETV Bharat / state

పరిశోధనల్లో దిట్ట ఈ ప్రొఫెసర్ - సీసీఆర్‌హెచ్‌ నుంచి రూ.33లక్షల ప్రాజెక్టు మంజూరు

దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చికిత్సకు ఎంపిక చేసిన హోమియోపతి మందుల మూల్యాంకనం అంశంపై పరిశోధన - దేశ వ్యాప్తంగా 30 మంది నిపుణుల ఎంపిక చేసిన సీసీఆర్‌హెచ్‌

Professor Sujatha Got An Opportunity To Conduct Research On Homeopathy
Professor Sujatha Got An Opportunity To Conduct Research On Homeopathy (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:21 AM IST

Professor Sujatha Got An Opportunity To Conduct Research On Homeopathy: మారుతున్న జీవనశైలి, పెరుగుతున్న ఒత్తిడి కారణంగా తలెత్తే వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు హోమియోపతి ఒక సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది. 'సదృశ్యం సదృశ్యం శమయేత్' అనే ప్రాథమిక సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేసే ఈ వైద్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది. అటువంటి దాని మీద పరిశోధన చేసే అవకాశాన్ని తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ ఫార్మసీ విభాగం ఆచార్యులు సుజాత దక్కించుకున్నారు. అసలేెంటి ఆ పరిశోధన? ప్రాజెక్ట్​ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకుందాం.

హోమియోపతి మందుల పనితీరు, ప్రజల మీద వాటి ప్రభావంపై పరిశోధనలు చేసేందుకు తిరుపతిలో ఉన్న శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ ఫార్మసీ విభాగం ఆచార్యులు డి.సుజాతకు అతి ముఖ్యమైన పరిశోధన ప్రాజెక్టు మంజూరైంది. హోమియోపతి వైద్య పరిశోధన రంగంలో మెరుగైన పరిశోధనలు చేసేందుకు సెంట్రల్‌ కౌన్సిల్‌ ఫర్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌ హోమియోపతి (సీసీఆర్‌హెచ్‌) దేశ వ్యాప్తంగా 30 మంది నిపుణులని ఎంపిక చేసింది. ఏపీ నుంచి సుజాతను ఈ ప్రత్యేక ప్రాజెక్టుకు ఎంపిక చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఈమెకు సుమారు రూ.33 లక్షల నిధులు మంజూరు చేశారు. ఈ సందర్భంగా తన పరిశోధన వివరాలను ఆమె ఓ మీడియాతో పంచుకున్నారు.

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఫార్మకాలజీ ఆధారంగా : సీసీఆర్‌హెచ్‌ ప్రతినిధులు, హోమియోపతి మందులు శరీరంలోని వివిధ జీవక్రియలపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి, వాటి ఫలితాలపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేసేందుకు సుజాతాని సంప్రదించారని ఆమె తెలిపారు. ఆమె దానిని ఒప్పుకోవడంతో ప్రధాన పరిశోధకురాలిగా ఒక ప్రాజెక్టును ఆమెకు మంజూరు చేశారు. "ఇంటిగ్రేటెడ్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఫార్మకాలజీ ఆధారంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చికిత్సకు ఎంపిక చేసిన హోమియోపతి మందుల మూల్యాంకనం" శీర్షికన ఈ పరిశోధనను సుజాత చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చికిత్సలో ఉపయోగించే కొన్ని ముఖ్యమైన హోమియోపతి మందుల లక్ష్యాలను గుర్తించడం, సంబంధిత వ్యాధులపై వాటి ప్రభావాన్ని శాస్త్రీయ ఆధారాలతో విశ్లేషించడం, వ్యాధుల నమూనాలను రూపొందించి వాటికి పరీక్షించదగిన సిద్ధాంతాలను అభివృద్ధి చేయనున్నాం అని వెల్లడించారు. దీంతో కొత్త చికిత్సా అవకాశాలు కూడా వెలుగులోకి రావడంతోపాటు హోమియోపతి పరిశోధనకు మరింత శాస్త్రీయ విశ్వసనీయత కూడా పెరుగుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. మదర్‌ టింక్చర్ల వినియోగాన్ని విస్తరించడంలో ఈ ప్రత్యేక పరిశోధన కీలక పాత్ర పోషించనుంది అని సుజాత పేర్కొన్నారు.

బయోకెమికల్‌ కిట్‌ తయారి : ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి బయోకెమికల్‌ కిట్‌ను సుజాత తయారు చేసినట్లు తెలిపారు. 'పెన్సిళ్లు, బ్యాటరీలలో ఉండే లిడ్‌ చేతికి అంటుకుంటే అంత సులువుగా పోదు, మనం తినే ఆహారంతో విషపూరితమైన లిడ్‌ కలిసి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఎముకలపై అది చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. అంటుకున్న లిడ్‌ పూర్తిగా తొలిగేలా హ్యాండ్‌ రబ్‌ సొల్యూషన్‌ను కూడా తయారు చేశా' అని ప్రొఫెసర్​ సుజాత వెల్లడించారు. గడువు ముగిసిన ప్లేట్‌లెట్స్‌ను వినియోగించి కూడా మరో పరిశోధనను సుజాత చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్లేట్లెట్లను సాధారణంగా ఎవరూ వినియోగించరని ఆమె తెలిపారు. గాయాలను నయం చేసే త్రీడీ ప్రింటెడ్‌ బయో స్పాంజిలను ప్లేట్లెట్ల నుంచి తయారు చేసినట్లు ప్రొఫెసర్​ సుజాత వెల్లడించారు.

5 మేజర్‌ ప్రాజెక్టులు :

"పరిశోధన విభాగంలో 19 సంవత్సరాలు, బోధనలో 17 ఏళ్ల అనుభవంతో యూజీసీ, నిధిప్రయాస్,ఐసీఎంఆర్, పీఎం ఉష నిధులతో మొత్తం 5 మేజర్‌ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేశాను. నా పరిశోధనలకు సంబంధించి 4 పేటెంటు హక్కులు కూడా పొందాను." - డి.సుజాత, శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ ఫార్మసీ విభాగం ఆచార్యులు

