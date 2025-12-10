ETV Bharat / state

వారికి గుర్రపు డెక్క సమస్యే కాదు, సంపాదించే మార్గం - రూ.లక్షల్లో ఆర్జిస్తున్న మహిళలు

గుర్రపు డెక్కతో ఆకర్షణీయమైన వస్తువుల తయారీ - అస్సాంలో పానీమటేకర్​ ప్రాజెక్ట్​తో మహిళలకు ఉపాధి - ఆన్​లైన్​లోనూ విక్రయాలు - ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 10:19 PM IST

3 Min Read
Women Earns With Water Hyacinth : మున్సిపాలిటీ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలోని కుంటలు, చెరువులు, పెద్ద పెద్ద నాళాల ఉపరితలంపై చూస్తే అంతా పచ్చగా పరుచుకున్న గుర్రపు డెక్క దర్శనమిస్తుంది. దీన్ని తొలగించేందుకు ప్రభుత్వాలు ఎంతో శ్రమిస్తున్నా, అది ఏ కొంత మొత్తంలో మిగిలిపోయి కొద్ది రోజుల్లో మళ్లీ చెరువులో అంతా వ్యాపిస్తుంది. నీటి ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా కప్పేసి, దోమల వృద్ధికి, చేపల మనుగడకు తీవ్రమైన ముప్పులా పరిణమిస్తోంది. అయినా, ఎంత సమస్యగా మారుతున్నా, ఈ గుర్రపు డెక్క కలుపును పూర్తిగా తొలగించడం ప్రస్తుతం సవాలుగా మారింది. కానీ, అస్సాంలో మాత్రం గుర్రపు డెక్కతోనే కొందరు జీవనం సాగిస్తున్నారు. దీంతో పరిష్కారం మాత్రమే కాదు, సంపాదించడానికి అవకాశం కూడా దొరికిందంటే మీరు నమ్ముతారా? అయితే దీని గురించి తెలుసుకుందాం.

అస్సాంలోని ఈ ప్రదేశంలో : అస్సాం రాష్ట్రంలోని మజూలీ అనే గ్రామంలో గుర్రపు డెక్కతో అక్కడి మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంభన పొందుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్​ఆర్​ఎల్ఎమ్ పథకంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా కలిసి 'పానీమటేకర్' అనే ప్రాజెక్టును ప్రారంభించాయి. అందులో భాగంగా గుర్రపుడెక్కను నీటిలో నుంచి సేకరించి, దాన్ని ప్రాసెస్​ చేసి, రకరకాల అందమైన వస్తువుల తయారీ చేస్తున్నారు. సహజ సిద్ధమైన వీటికి మన దేశంలోనే కాదు, ఇతర దేశాల్లోనూ మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. దీంతో వాటిని అవసరం మేరకు విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు.

వారికి గుర్రపు డెక్క సమస్యే కాదు, సంపాదించే మార్గం - రూ.లక్షల్లో ఆర్జిస్తున్న మహిళలు (EETV)

వస్తువులను తయారు చేసే ప్రక్రియ : ముందుగా నీటి నుంచి సేకరించిన గర్రపుడెక్కను పూర్తిగా ముదురు రంగులో మారే వరకు ఎండలో ఆరబెడతారు. ఆ మొక్కల్లోనుంచి కేవలం కాడలను మాత్రమే తీసుకుని వాటిని యంత్రాల సాయంతో మృదువుగా చేస్తారు. తర్వాత వాటిని పోగుపోగులుగా, దారాలుగా విడదీస్తారు, వాటితో కావాల్సిన ఆకారంలో వస్తువులను తయారు చేస్తారు. అయితే దారాలు సేకరించి, నేయకుండానే బుట్టలు, చాపలు వంటి వస్తువులను అద్భుతంగా నేస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం దీన్ని 2018లో తీసుకువచ్చింది. మూడేళ్లు మాత్రమే ప్రాజెక్టుకు నిర్వహించాలి అనుకుంది. కానీ, మహిళలకు ఉపాధి, వస్తువులకు మంచి మార్కెట్ ఉండటంతో ఏఎస్ఆర్ఎల్ఎమ్ ప్రాజెక్టు బాధ్యతలు తీసుకుంది. మొదట్లో మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు 60 నుంచి 70 వేలు ఖర్చయ్యాయి. కానీ, ప్రస్తుతం వీటికి ఆన్​లైన్​లో, నేరుగా మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. సంవత్సరానికి ఒక్కో మహిళ సగటున రూ.70 వేలు సంపాదిస్తున్నారు. దీనిపై బ్యాంక్​లు రుణాన్ని కూడా అందిస్తున్నాయి. దాదాపు 90 మందికి పైగా దీని ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్నారు - పానీమటేకర్ ప్రాజెక్ట్​ నిర్వహణ అధికారి, అస్సాం

సమస్యను సంపాదనగా : పానీమటేకర్​ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నీటి వనరులు శుభ్రంగా తయారవడమే కాకుండా, స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి లభిస్తుంది. వారు తయారు చేసిన వస్తువులను తయారీ కేంద్రం దగ్గరే ఓ ఎగ్జిబిషన్​ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వస్తువులను వినియోగదారులు నేరుగానే కాకుండా, ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ చేసే విధంగా వెసలుబాటును కూడా కల్పించారు. దీంతో అక్కడ పనిచేసే మహిళలు స్వస్థలంలోనే పనిచేస్తూ ఏడాదికి సుమారు రూ. 60 నుంచి 70 వేలు సంపాదిస్తున్నారు. గుర్రపు డెక్కతో అల్లిన చాపలు, బుట్టలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అక్కడి మహిళలు వివరించారు. చిన్న చిన్న పాత్రల నుంచి మహిళల హ్యాండ్​ బ్యాగ్​లు, టోపీల వంటి వాటిని ఆకర్షణీయంగా తయారు చేస్తున్నారు.

సూది, దారంతో మహిళా సాధికారత- 10వేల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు- స్వశక్తితో విజయం సాధించిన అర్చనా దేవి!

బతుకు బండి లాగేందుకు ఆటో డ్రైవర్లుగా మహిళలు- కుటుంబ పోషణ కోసం కష్టాలు!

