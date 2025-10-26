చెత్తను సంపదగా మార్చే ప్రక్రియ - ఆ జిల్లాలో రీ సైక్లింగ్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు
వస్తువులను వాడిపారేసే విధానానికి చెక్ - వ్యర్థ ఉత్పత్తులతో పునరుత్పాదక ఉత్పత్తులు, చెత్తను సంపదగా మార్చడంపై దృష్టి సారిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 12:56 PM IST
Products Made From Waste Materials in Nellore District: మున్సిపల్ వ్యర్థాలతో నగరాలు, పట్టణాలు నరకం చూస్తున్నాయి. దుర్గంధ కూపాల్లా తయారవుతున్నాయి. ఇందుకు నెల్లూరు మినహాయింపు కాదు. ఈ నేపథ్యంలో చెత్తను సంపదగా మార్చడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. వాడి పారేసే విధానానికి చెక్ పెడుతూ తిరిగి ఉపయోగించే విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అండ్ వేస్ట్ రీ సైక్లింగ్ పాలసీ 4.0ను ప్రకటించింది. ఆసక్తి ఉన్న ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు రాయితీలు ఇవ్వడంతో పాటు ఇతర ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. దీనిపై ఇప్పటికే అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టగా పలువురు రీ సైక్లింగ్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చారు.
రోజూ 300 మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలు: నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో నిత్యం 300 మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతుండగా అంతా దొంతాలి డంపింగ్ యార్డుకు తరలుతోంది. ఇందుకోసం సుమారు 15-30 టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న లారీలు, కాంపాక్టర్లు 24 గంటలు పని చేస్తున్నాయి. పన్నుల రూపంలో ఎన్ఎంసీకి వచ్చే ఆదాయంలో సింహభాగం చెత్త రవాణాకే ఖర్చవుతుండటం గమనార్హం. అంతేకాకుండా తీవ్ర కాలుష్య సమస్యలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. అందుకు గాను వీటిని పరిగణనలోనికి తీసుకుని వ్యర్థాల సమగ్ర నిర్వహణతో వీటన్నింటికి పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నెల్లూరు జిల్లాలోని అన్ని పట్టణాల్లోనూ ఈ తరహా ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
దీనిపై పరిశ్రమలశాఖ జిల్లా అధికారి మారుతి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ రీసైక్లింగ్ ఆధారిత పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో గ్రామీణ ఉపాధి, స్థానిక వ్యాపారాలు పెరుగుతాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ప్రభుత్వ రాయితీలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం కోసం పరిశ్రమలశాఖ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని సూచించారు.
ఫిక్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాయితీ: మొదటి 40 యూనిట్లకు 40 శాతం ఫిక్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాయితీని కల్పిస్తారు. మహిళలు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్లకు 45 శాతం ఉంటుంది. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయ యూనిట్లకు 75 శాతం వరకూ ఉండనుంది. బయో డిగ్రేడబుల్ మార్పునకు 60 శాతం వరకూ ఉంటుంది. గరిష్ఠ రాయితీ సూక్ష్మ యూనిట్లకు రూ.కోటి వరకూ రాయితీ లభిస్తుంది. చిన్నవాటికైతే రూ.6 కోట్లు ఉంటుంది. మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు రూ.10 కోట్లు రాయితీ ఉంటుంది. మొదటి 50 యూనిట్లకు విద్యుత్తు రాయితీ రూ.3గా ఉంటుంది. వీటితో పాటు పెద్ద ప్రాజెక్టులకు సైతం ప్రత్యేక రాయితీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పండ్ల వ్యర్థాలతో భూమిని సారవంతం- విద్యార్థుల వినూత్న ప్రయోగం