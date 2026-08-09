వడివడిగా చీరల ఉత్పత్తి - అక్టోబరు నెలలో పంపిణీ చేసేలా అడుగులు
మేలో 4.62 కోట్ల మీటర్ల ఉత్పత్తుల ఆర్డర్లు - సెప్టెంబరు 20 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం - ఇప్పటికే 1.74 కోట్ల మీటర్ల ఉత్పత్తి పూర్తి - చిలకపచ్చ రంగులో చీరలు పంపిణీ
Published : August 9, 2026 at 3:05 PM IST
Production Of Sarees for SHGs At Sircilla : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మహిళా సంఘాలకు అందించే చీరల ఉత్పత్తి వడివడిగా జరుగుతోంది. మేలో 4.62 కోట్ల మీటర్ల ఉత్పత్తుల ఆర్డర్లు ఇచ్చారు. కాగా ఇప్పటికే 1.74 కోట్ల మీటర్ల ఉత్పత్తి పూర్తయింది. గతంలో పంపిణీ చేసిన చేరలు నీలం రంగులో ఉండగా ఇప్పడు చిలకపచ్చ రంగును ఎంపిక చేశారు. ఈ సంవత్సరం పంపిణీ చేయనున్న చీరలకు ప్రభుత్వం రూ.450 కోట్లు కేటాయించింది. వాటిలో ఇటీవల రూ.142 కోట్లకు ప్రభుత్వం పరిపాలన అనుమతులు జారీ చేసింది. టెస్కోలో నిధులు మంజూరు కాగానే చీరలను ఉత్పత్తి చేసే ‘మ్యాక్స్’ సంఘాలకు డబ్బులు జమవుతాయి.
రెండో విడత 1.62 కోట్ల మీటర్ల ఆర్డర్లు : గతంలో ఆర్డర్లు ఇచ్చిన 133 మ్యాక్స్ సంఘాల్లో 80% ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని పూర్తిచేసిన 61 సంఘాలకు ఇటీవల రెండో విడత 1.62 కోట్ల మీటర్ల ఆర్డర్లు కేటాయించారు. ఉత్పత్తి పూర్తయిన వస్త్రాన్ని టెస్కో సేకరిస్తోంది. చీర, జాకెట్తో కలిపి 6.6 మీటర్ల మేర తయారు చేస్తున్నారు. ఒక్కోదానికి రూ.238 ఖర్చవుతోంది. ప్రింటింగ్, ప్రాసెసింగ్, రవాణాకు అదనంగా కేటాయించారు. సెప్టెంబరు 20లోగా మొత్తం చీరల ఉత్పత్తిని లక్ష్యాన్ని పూర్తిచేయాలని గడువు విధించారు. వాటిని అక్టోబరు నెలలో పంపిణీ చేసేలా అడుగులు వేస్తున్నారు.
మిగిలిన వస్త్రం సేకరణ : 2026-27 ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి 63 లక్షల మీటర్ల యూనిఫామ్ దుస్తుల వస్త్రోత్పత్తుల ఆర్డర్లను ఫిబ్రవరిలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పరిశ్రమకు ఇచ్చారు. ఉత్పత్తులు ప్రారంభించి రెండు నెలలు గడిచాక ఏప్రిల్లో ఉత్పత్తులు నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం టెస్కోకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కారణంగా నాలుగు నెలలుగా నేతన్నలు అయోమయానికి లోనయ్యారు. తాజాగా ఆ వస్త్రాలను సేకరిస్తున్నారు.
2023 నవంబరులో సిరిసిల్ల జిల్లా పరిశ్రమలో సుమారు రూ.100 కోట్ల వస్త్రం సేకరించారు. దీనిలో రూ.42 కోట్ల విలువైన వస్త్రానికి లెక్కగట్టారు. ఇంకా పరీక్షించి లెక్కగట్టాల్సిన వస్త్రం విలువ సుమారు రూ.50 కోట్ల వరకు ఉంటుందని పరిశ్రమ వర్గాల అంచనా వేస్తున్నాయి. వాటిని కూడా విడుదల చేయాలని ఉత్పత్తిదారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
'అక్కాచెల్లెళ్లకు రేవంతన్న కానుక పేరు'తో : గత ప్రభుత్వ కాలంలో రేషన్కార్డులో ఉన్నవారికి ఒక చీర చొప్పున సరఫరా చేయగా, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరా మహిళా శక్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా పొదుపు సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్నవారికి ‘అక్కా చెల్లెళ్లకు రేవంతన్న కానుక’ పేరుతో ఏడాదికి రెండు చేనేత చీరలను పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేసింది. అయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆధార్ కార్డులున్న ప్రతి మహిళకు చీరలను బతుకమ్మ కానుకగా ఇచ్చేవారు. కాగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందుకు భిన్నంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని(ఎస్హెచ్జీ) సభ్యులకు మాత్రమే చీరలను పంపిణీ చేస్తోంది.
ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభం - స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు అందించిన సీఎం రేవంత్
'అక్కాచెల్లెళ్లకు సీఎం రేవంత్ కానుక' - ఒక్కొక్కరికి రెండు చీరలు - ఎప్పుడిస్తారంటే?