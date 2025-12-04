అల్లు అర్జున్‌ పుష్ప-2 తొక్కిసలాటకు ఏడాది - శ్రీతేజ్‌ ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా?

ETV Bharat / state

Producer Dilraju on Sandhya Theater Stampede Incident : సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్‌ కథానాయకుడిగా నటించిన పుష్ప-2 విడుదల సందర్భంగా సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన భాస్కర్‌ సతీమణి రేవతి (35) మృతి చెందగా, వారి కుమారుడు శ్రీతేజ్‌ తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. ఈ ఘటన జరిగి సంవత్సరం అయిన సందర్భంగా భాస్కర్‌ కుటుంబానికి అందుతున్న సహాయం, శ్రీతేజ్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలంగాణ ఫిల్మ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌, నిర్మాత దిల్‌ రాజు వివరించారు. భాస్కర్‌, ఆయన సోదరుడితో కలిసి మాట్లాడారు.

ప్రస్తుతం శ్రీతేజ్‌ కోలుకుంటున్నాడు : గత సంవత్సరం సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన ఘటన అందరికి గుర్తుండే ఉంటుందని, అందులో భాస్కర్‌ వాళ్ల కుమారుడు శ్రీతేజ్‌ ఆస్పత్రి పాలయ్యాడని దిల్‌ రాజు గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం శ్రీతేజ్‌ కోలుకుంటున్నాడని, బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు అల్లు అర్జున్‌ ముందుకు వచ్చి రూ.2 కోట్లు డిపాజిట్‌ చేశారని తెలిపారు. దానిపై వచ్చే వడ్డీలో నెలకు రూ.75 వేలు భాస్కర్‌ కుటుంబ ఖర్చులు, శ్రీతేజ్‌ ఆస్పత్రి బిల్లులకు వినియోగిస్తున్నామని అన్నారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని అసలులో కలిపి ఆపై వచ్చే వడ్డీని ప్రతీ సంవత్సరం పెంచి అందించేలా ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఇప్పుడు బాబు కోలుకుంటున్నాడని, ఆస్పత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం అల్లు అర్జున్‌, అల్లు అరవింద్‌ రూ.75 లక్షలు ఇప్పటికే చెల్లించారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు అదనపు సహకారం కావాలని భాస్కర్‌ కోరుతున్నారని, ఈ విషయాన్ని బన్ని దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చెప్పానని వివరించారు.

పుష్ప2’ తొక్కిసలాట ఘటనకు ఏడాది - రూ.2కోట్లు డిపాజిట్‌ చేశామన్న దిల్‌రాజు (ETV)

"బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు అల్లు అర్జున్‌ ముందుకు వచ్చి రూ.2 కోట్లు డిపాజిట్‌ చేశారు. దానిపై వచ్చే వడ్డీలో నెలకు రూ.75 వేలు భాస్కర్‌ కుటుంబ ఖర్చులు, శ్రీతేజ్‌ ఆస్పత్రి బిల్లులకు వాడుతున్నాం.ప్రస్తుతం బాబు కోలుకుంటున్నాడు. ఆస్పత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం అల్లు అర్జున్‌, అల్లు అరవింద్‌ రూ.75 లక్షలు ఇప్పటికే ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అదనపు సహకారం కావాలని భాస్కర్‌ అడుగుతున్నారు.శ్రీతేజ్‌ కోలుకునేందుకు అవసరమైతే మరో ఏడాది పాటు రిహాబిలిటేషన్‌ సదుపాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం."- దిల్ రాజు, తెలంగాణ ఫిల్మ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌

వైద్య ఖర్చులు గురించి కూడా చెప్పాను : అనంతరం శ్రీతేజ్‌ తండ్రి భాస్కర్‌ మాట్లాడుతూ ఆ ఘటన జరిగిన రెండో రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకూ అల్లు అర్జున్‌, బన్నివాస్‌ల సపోర్ట్‌ లభిస్తూనే ఉందని గుర్తు చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను చక్కదిద్దుతున్నారని, ప్రస్తుతం అదనపు సహకారం కావాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీతేజ్‌కు ఆర్నెల్ల పాటు రిహాబిలిటేషన్‌ కొనసాగాల్సి ఉందని, ఇదే విషయాన్ని దిల్‌ రాజు దృష్టికి తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. అందుకు అవసరమైన వైద్య ఖర్చులు గురించి కూడా చెప్పానని, అల్లు అర్జున్‌తో మాట్లాడి ఓకే చేశారని, అందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

సిద్ధంగా ఉన్నాం : శ్రీతేజ్‌ కోలుకునేందుకు అవసరం అయితే మరో సంవత్సరం పాటు రిహాబిలిటేషన్‌ సదుపాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని దిల్‌ రాజు స్పష్టం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

