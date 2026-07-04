లోపాయికారీ ఒప్పందంతోనే నా ఆస్తిని బ్యాంక్ వాళ్లు అమ్మేశారు : బండ్ల గణేశ్
మార్కెట్ విలువ కంటే చాలా తక్కువ ధరకు బ్యాంకు అధికారులు తన ఆస్తిని విక్రయించారన్న బండ్ల గణేశ్ - ఈ మేరకు ఎక్స్లో తాజాగా పోస్టు - సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి న్యాయం సాధిస్తానన్న నిర్మాత
Published : July 4, 2026 at 2:07 PM IST
Bandla Ganesh on Property Controversy in Hyderabad : ఆస్తి వేలం వివాదంపై సినీ నిర్మాత, వ్యాపారవేత్త బండ్ల గణేశ్ తాజాగా స్పందించారు. తన ఆస్తిని బ్యాంక్ వాళ్లు అన్యాయంగా అమ్మేశారని ఆరోపణలు చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ఇలా పోస్ట్ పెట్టారు. "అన్యాయంగా, మార్కెట్ విలువకు చాలా తక్కువ ధరకు, లోపాయికారీ ఒప్పందంతో బ్యాంకు అధికారులు నా ఆస్తిని విక్రయించారు. ఆ అన్యాయాన్ని సవాలు చేస్తూ 2022లో నేను న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాను. ఈ కేసులో కింది డీఆర్టీ (DRT)లో నాకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా హైకోర్టులో నాకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు వెలువడింది. అయినప్పటికీ నాకు భారత న్యాయవ్యవస్థపై పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. అందుకే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి, నా నిజాయితీ, వాస్తవాలు, నా హక్కుల ఆధారంగా న్యాయం సాధిస్తాననే అచంచలమైన నమ్మకం నాకుంది" అని తెలిపారు.
డీఆర్టీ ఉత్తర్వులు రద్దు : లోన్ వసూళ్లలో భాగంగా సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్, ఆయన కుటుంబానికి చెందిన ఒక ప్రాపర్టీ హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో ఉంది. ఆ స్థిరాస్తిని యూనియన్ బ్యాంకు వేలం ద్వారా చేసిన విక్రయాన్ని హైకోర్టు సమర్థిస్తూ శుక్రవారం తీర్పునిచ్చింది. విక్రయాన్ని రద్దు చేయడంతో పాటు వేలం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును ఆస్తి యజమానులకు చెల్లించాలంటూ రుణ వసూళ్ల ట్రైబ్యునల్ (డీఆర్టీ) ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
సర్ఫేసీ చట్టం కింద స్వాధీనం చేసుకున్నాం : బండ్ల గణేశ్, ఆయన తండ్రి, సోదరుడు తదితరులకు చెందిన ఆస్తి వేలాన్ని రద్దు చేస్తూ డీఆర్టీ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ యూనియన్ బ్యాంక్ తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ మౌసమీ భట్టాచార్య, జస్టిస్ గాడి ప్రవీణ్కుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేసింది. బ్యాంకు తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది బీఎస్ ప్రసాద్ వాదనలు వినిపిస్తూ శ్రీపరమేశ్వర పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తీసుకున్న లోన్ వసూలులో భాగంగా హామీదారులైన బండ్ల గణేశ్ కుటుంబానికి చెందిన ఆస్తిని సర్ఫేసీ చట్టం కింద 2019లో స్వాధీనం చేసుకున్నామని, 2022లో వేలం నిర్వహించగా రూ.8.51 కోట్ల డబ్బు వచ్చిందన్నారు.
మాతో అంగీకరించి డీఆర్టీలో పిటిషన్ వేశారు : ఇదే సమయంలో పిటిషనర్లు ఓటీఎస్ కింద చెల్లించడానికి అంగీకరించి ముందుకు వచ్చారని, దీనికి బ్యాంకు సుముఖత వ్యక్తం చేసి ఓటీఎస్కు అనుమతించిన రూ.82 కోట్లలో వేలం సొమ్ము మినహాయించుకోవాలని చెప్పిందన్నారు. వేలాన్ని సవాల్ చేయడంతో పాటు బ్యాంకుపై వేసిన ఇతర పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకోవడానికి బండ్ల గణేశ్ తదితరులు ఒప్పుకున్నట్లు తెలిపారు. అయితే పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకోకుండా నేరుగా డీఆర్టీని ఆశ్రయించారని, తాము సమర్పించిన రికార్డులను పరిశీలించకుండా డీఆర్టీ వేలాన్ని రద్దు చేసినట్లు న్యాయస్థానానికి తెలిపారు.
అది కంపెనీ ఆస్తి కాదు : ఎన్సీఎల్టీలో దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియను అనుమతించినందున ఆస్తుల క్రయవిక్రయాలపై నిషేధం ఉండగా వేలం నిర్వహించడం చెల్లదన్న వాదన సరికాదని బ్యాంకు తరఫు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. ఇది కంపెనీ ఆస్తి కాదని, హామీదారుల ఆస్తి అని, దానిపై ఎలాంటి నిషేధం ఉండదని వాదనలు వినిపించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న హైకోర్టు డీఆర్టీ తీర్పును రద్దు చేస్తూ బ్యాంకు నిర్వహించిన వేలాన్ని సమర్థిస్తూ తీర్పును వెలువరించి ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.
'నువ్వు మంచి నటుడివి కావొచ్చు, కానీ మంచి వ్యక్తివి కాదు'- ప్రకాశ్ రాజ్పై బండ్ల గణేశ్ ఫైర్!
కేటీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తే బీఆర్ఎస్కు మూడు సీట్లు కూడా రాకపోయేవి : బండ్ల గణేశ్