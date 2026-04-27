చివరి దశకు హైదరాబాద్ మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ - ప్రభుత్వ సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలపై పీటముడి
త్వరలో ప్రభుత్వ పరం కానున్న మెట్రో - కీలకంగా మారనున్న వాటాల కొనుగోలు ఒప్పందం - మెట్రో పేరు మార్పునకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం
Published : April 27, 2026 at 1:48 PM IST
Telangana Govt to Takes over Hyderabad Metro Rail : ప్రైవేట్ నిర్వహణలో ఉన్న హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ఫస్ట్ ఫేజ్ ప్రాజెక్ట్ను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ కీలక దశకు చేరింది. ఎల్ అండ్ టీ మెట్రో రైలు (హైదరాబాద్) లిమిటెడ్కు చెందిన 100 శాతం ఈక్విటీ కొనుగోలుకు సంబంధించి షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్(ఎస్పీఏ)పై ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ, హెచ్ఎంఆర్ఎల్(హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్) సంతకాలు చేయడమే మిగిలింది. ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఇందుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని, అప్పుడు మెట్రో ప్రభుత్వపరం కానుందని అధికారవర్గాలు చెబుతున్నాయి.
బకాయిలపై సంప్రదింపులు: మెట్రో రైలు ప్రభుత్వపరం కావడంలో వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం (షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్) కీలకం. ఇందులో ఎంత ధరకు వాటాలు కొంటున్నారనే సమాచారం, ప్రభుత్వానికి బకాయిపడిన ట్యాక్సులకు సంబంధించి ఇండెమ్నిటీ ఇవ్వడం, ఉద్యోగుల శాలరీలు, హెచ్ఆర్ పాలసీ అంశాలు, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ (ఓ అండ్ ఎం) కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన విషయాలు, లోన్లు, ఎస్క్రో అకౌంట్ల సమాచారం ఉంటుంది. వీటన్నింటికి సంబంధించి ఒప్పందాలపై ఇరుపక్షాలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లయితే సంతకాలు అయిపోతాయి. అయితే ప్రభుత్వంలోని రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్, కార్మిక శాఖ, టీజీఎస్పీడీసీఎల్, జీహెచ్ఎంసీకి (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) కలిపి బకాయి పడిన రూ.379.19 కోట్లకు సంబంధించి ఇంకా సంప్రదింపులు నడుస్తున్నాయి.
పేరు మార్పునకు మరింత సమయం : మెట్రో ప్రాజెక్టు వందశాతం ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వచ్చినప్పటికీ రెండు మూడు నెలల వరకు ఎల్ అండ్ టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ పేరుతోనే కొనసాగుతుంది. తక్షణం పేరు మార్చడం సాధ్యం కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్కు కొత్త పేరును ప్రతిపాదించి, అక్కడ ఆమోదించిన తర్వాత మాత్రమే పేరు మారుతుంది.
అప్పటి లెక్కలు మారాయి ఇలా :
- మెట్రోరైలు మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్ స్వాధీనంలో భాగంగా రూ.13,000 కోట్ల అప్పు రూ.2 వేల కోట్ల ఈక్విటీని ఎల్అండ్టీ సంస్థకు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
- అప్పటికీ ఇప్పటికీ లెక్కలు మారాయి. ఏప్రిల్ 30 నాటికి ప్రాజెక్ట్ అప్పు రూ.13,615కోట్లకు చేరింది. మిగిలిన రూ.1,385 కోట్లను ఈక్విటీగా చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది.
ఏడాది పాటు ఎల్అండ్టీ ఉద్యోగుల కొనసాగింపు : మెట్రోరైలు ప్రాజెక్టు స్వాధీనం అనంతరం నిర్వాహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఎల్అండ్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ ఉద్యోగులు 115 మందిని ఏడాది పాటు కొనసాగించాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గిట్ట్బబాటు అయ్యాలా వేతనాల ఖర్చు రూ.24.3 కోట్లు హెచ్ఎంఆర్ఎల్(హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్) స్వయంగా భరించాలని నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ మెట్రో కార్యకలాపాలపై సూచనలు, సలహాల కోసం 6 నెలల కాలానికి ఎల్అండ్టీకి చెందిన సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫీసర్ స్థాయిలోని 7 సేవలను పొందాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకు అయ్యే ఖర్చులను ఎల్అండ్టీ భరించనుంది.
అన్నింటికీ ఒకటే కార్డు : మెట్రో రైలు, ఆర్టీసీ, ఎంఎంటీఎస్, ఓలా, ఊబర్ ఇలా ఏ రవాణా సౌకర్యాన్నైనా ఒకే టికెట్తో ఉపయోగించుకునే అద్భుత అవకాశం త్వరలో హైదరాబాద్ నగరవాసులకు రానుంది. ఇందుకు అవసరమైనటువంటి కామన్ మొబిలిటీ యాప్ను యూనిఫైడ్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(ఉమ్టా) అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లుగా. యాప్ను రూపొందించేందుకు కన్సల్టెంట్ సంస్థ నియామకానికి మంగళవారంజీ జీహెచ్ఎంసీ సంస్థ టెండర్లను ఆహ్వానించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ యాప్ ద్వారా టికెట్ తీసుకుని భాగ్యనగరంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా నచ్చినటువంటి సర్వీసులో ప్రయాణించవచ్చు.
