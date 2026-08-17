నీట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో మీరు ఇలాంటి తప్పులే చేస్తున్నారా - నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది!
బీ, సీ కేటగిరీ రిజిస్ట్రేషన్ల గడువు ఈ నెల 20 వరకు - ఏ కేటగిరీలో రాకపోయిన బీ, సీలో అవకాశం - సీట్ల కేటాయింపుపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే!
Published : August 17, 2026 at 2:07 PM IST
NEET UG Counselling Process : రాష్ట్రంలోని కాళోజీ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయంలో నీట్ యూజీ 2026లో భాగంగా ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ ప్రవేశాలకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఏ కేటాగిరీ రిజిస్ట్రేషన్ల గడువు పూర్తవ్వగా బీ, సీ కేటగిరీ రిజిస్ట్రేషన్ల గడువు ఈనెల 20 వరకు ఉంది. అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు ఏ కేటగిరీలో తప్పకుండా సీటు వస్తుందనుకొని బీ, సీ కేటగిరీలకు ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం లేదు. ఇలా చేయటం వల్ల బీ కేటగిరిలోనూ సీటు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఒక్కసారి గడువు పూర్తయితే నో ఛాన్స్ : సాధారణంగా రిజిస్ట్రేషన్ల గడువు ఒక్కసారి పూర్తయితే బీ, సీ కేటగిరీలకు మళ్లీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొనే అవకాశం ఉండదు. అయితే ఈ మూడు కేటగిరీలకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రూ.12 వేలు అవుతుంది. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అభ్యర్థులు ఒక్క కేటగిరీనే ఎంచుకుంటున్నారు. గత సంవత్సరంలో కొంతమంది విద్యార్థులు ఇలాగే చేసి నష్టపోయారు. దీనిపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. అందువల్ల బీ, సీ కేటగిరీలోనూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ అనుమానం ఉంటే అన్నింటా రిజిస్ట్రేషన్ మేలు : అభ్యర్థులు తమకు వచ్చిన ర్యాంకును బట్టి ఆల్ ఇండియా, రాష్ట్ర కోటాలో ఎక్కడ సీటు వస్తుందో అంచనా వేయవచ్చు. కానీ మార్కులు కొంచెం అటు ఇటుగా వచ్చినవారు మాత్రం అంచనా వేయలేరు. అలా అనుమానం ఉన్నవారు అన్నీ కేటగిరీల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముందుగా అప్రమత్తంగా ఉంటే సీటును కాపాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
అవగాహన లేక నష్టాలు : ఉదాహరణకు ఓ ఎస్టీ అమ్మాయి నీట్లో 438 మార్కులు సాధించింది. ఆల్ ఇండియా కోటాలో కచ్చితంగా ర్యాంకు వస్తుందని అందులోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. కానీ స్థానిక కోటాలో మాత్రం అసలు ఏ కేటగిరీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు. ఒకవేళ ఆమె స్థానిక కోటాలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ కళాశాలలో సీటు దక్కేది. ఈ విధంగా చాలా మంది అవగాహన లేక సీట్లను కోల్పోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రూ. 12 వేల రుసుము భారం కాదనుకొని, ముందు జాగ్రత్తగా బీ, సీలో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటం మేలని సూచిస్తున్నారు.
బీలో నమోదు చేసుకోవడం ప్రయోజనరం : సాధారణంగా ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో బీ కేటగిరీ సీట్లకు మొత్తం కోర్సు ఫీజు రూ.58 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని చెల్లించే ఆర్థిక స్తోమత ఉన్నవారికి ముఖ్యంగా ఏ కేటగిరీలో సీటు లభిస్తుందో లేదోననే సందేహం ఉన్నట్లయితే బీలో కూడా నమోదు చేసుకోవడం ప్రయోజనకరమని అంటున్నారు. సాధారణంగా ఏ కేటగిరీ సీట్లను కన్వీనర్ భర్తీ చేస్తారు. బీ కేటగిరీ సీట్లను యాజమాన్యం భర్తీ చేస్తుంది. సీ కేటగిరీ సీట్లు ఎన్ఆర్ఐ కోటా పరిధిలోకి వస్తాయి.
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