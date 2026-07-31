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రాష్ట్రంలో ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్‌ జారీ ప్రక్రియ షురూ - ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారంటే?

రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైన ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్‌ జారీ ప్రక్రియ - తహశీల్దార్, మీ సేవా కేంద్రాల్లో ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారన్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి - కుటుంబ సమాచారం, సభ్యుల వివరాలతో సర్టిఫికెట్ జారీ

Family Certificates Issuing in TG
Family Certificates Issuing in TG (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 5:41 PM IST

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Family Certificates Issuing in TG : రాష్ట్రంలో ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్‌ జారీ ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. తహశీల్దార్, మీ సేవా కేంద్రాల్లో ఫ్యామిలీ ధ్రువపత్రాలు ఇస్తారని ఆయన తెలిపారు. కుటుంబ సమాచారం, సభ్యుల వివరాలతో సర్టిఫికెట్ జారీ చేస్తారని వెల్లడించారు. ఫ్యామిలీ సర్టిఫికేట్‌ అన్ని చోట్ల చెల్లుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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FAMILY CERTIFICATES ISSUING IN TG
FAMILY CERTIFICATES ISSUING IN TG

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