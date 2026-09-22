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మున్సిపల్‌ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల కోసం గుర్తింపు ప్రక్రియ - 9 రోజుల పాటు నిర్వహణ

మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల రిజర్వేషన్ల కోసం గుర్తింపు ప్రక్రియ మొదలైంది. రేపట్నుంచి నుంచి 9 రోజుల పాటు ప్రక్రియ నిర్వహణకు మున్సిపల్‌ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Municipal Elections Identify Reservations Process
మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల రిజర్వేషన్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 2:50 PM IST

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Municipal Elections Identify Reservations Process : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణ దిశగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల రిజర్వేషన్ల గుర్తింపు ప్రక్రియ రేపటి (సెప్టెంబర్ 23) నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తొలి విడతగా రాష్ట్రంలోని 12 నగరపాలక సంస్థలు, 29 మున్సిపాలిటీలు/నగర పంచాయతీలలో 9 రోజుల పాటు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది.

అక్టోబర్ 1న తుది జాబితా : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు కీలకమైన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల రిజర్వేషన్ల కోసం గుర్తింపు ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టారు. రేపట్నుంచి నుంచి 9 రోజుల పాటు ఈ ప్రక్రియ నిర్వహణకు మున్సిపల్ శాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. 12 నగరపాలక సంస్థలు, 29 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలలోఈ ప్రక్రియను చేపడతారు. 23 నుంచి 25 వరకు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా ఓటర్ల గుర్తింపు ప్రక్రియను వార్డుల వారీగా బూత్ స్థాయి అధికారులు నిర్వహిస్తారు. 26న ఈ జాబితాలు ఆయా మున్సిపల్ వార్డులలో ముసాయిదాగా ప్రకటిస్తారు. 27, 28 తేదీలలో ముసాయిదా ఓటర్ల గుర్తింపుపై వచ్చిన అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు.

29, 30 తేదీలలో వీటిని పరిశీలించి క్షేత్ర స్థాయిలో ఏమైనా దిద్దుబాట్లు ఉంటే పూర్తి చేస్తారు. అక్టోబర్ 1న ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా ఓటర్ల గుర్తింపునకు సంబంధించి తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. బీసీ ఓటర్ల విషయంలోనూ ఇదే రకంగా గుర్తింపు ప్రక్రియను నిర్వహిస్తారు. విశాఖ రీజియన్​లో జీవీఎమ్​సీతో సహా 4, రాజమహేంద్రవరం రీజియన్​లో విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సహా 7, గుంటూరు రీజియన్​లో 9, అనంతపురం రీజియన్​లో 21 మున్సిపాలిటీలు, నగర పాలక సంస్థల్లో తొలి విడత కింద ఈ ఓటర్ల గుర్తింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో వివరించింది. ఈమేరకు మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్​ కుమార్ ఉత్తర్వులు వెలువరించారు.

తూర్పు గోదావరిలో పరిస్థితి ఇలా : అమలాపురం పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. మొదట ఫొటోతో కూడిన ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయగా, ఆ తర్వాత పోలింగ్ కేంద్రాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల వంటి వర్గాల వారీగా తుది జాబితాలను ప్రచురించారు. ఈ జాబితాలను కమిషనరేట్‌కు పంపారు. అక్కడ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలు ఖరారు చేస్తారు. పట్టణంలోని ఆశావహ అభ్యర్థులు చైర్‌పర్సన్, వార్డు కౌన్సిలర్ పదవులకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్ కేటాయింపుల ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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