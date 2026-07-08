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గందరగోళంగా సర్​! - ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల్లో అన్నీ తప్పులే

ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల్లో తప్పులతో ఇక్కట్లు - పేర్లు ఒకరివి, ఫొటో మరొకరివి ప్రచురితం కావడంతో అయోమయంలో ఓటర్లు - ఫారాల్లో చిరునామాలు దొరక్కపోవడంతో బీఎల్వోల అవస్థలు

Problems with Errors in Enumeration Forms
Problems with Errors in Enumeration Forms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 2:31 PM IST

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Problems with Errors in Enumeration Forms : సాధారణ, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో తప్పులతడకగా ఉన్న ఓటర్ల జాబితా మాదిరిగా ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు కూడా అలానే మారడంతో ఓటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే ఒకే కుటుంబ సభ్యుల్లోని ఓటర్లు వేర్వేరు బూత్​లలో ఉంటుండగా తాజాగా పేర్లు ఒకరివి, ఫొటో మరొకరివి ప్రచురితం కావడంతో ఓటర్లు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. మరోవైపు డబుల్​ ఓటర్లు, చనిపోయిన ఓటర్లు, ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతం ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు బీఎల్వోల దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ ఓటరు ఓ కాలనీలో ఉండగా మరో ​కాలనీ బూత్​లో ఎన్యూమరేషన్​ ఫారం ఉంది. అలాంటి ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియని గందరగోళం నెలకొంటుంది.

కరీంనగర్​ నగరంలో మంకమ్మతోటలో పంపిణీ చేసిన ఎన్యూమరేషన్​ ఫారంలో పేరు మహిళది ఉండగా ఫొటో వద్ద మాత్రం పురుషుడిది ప్రచురితమైంది. అయితే వాస్తవంగా ఓటరు గుర్తింపుకార్డు ఆధారంగా ఈ ఫారాలు రావాల్సి ఉండగా ఇందులోనూ ఫొటోలు తారుమారు ఎలా అవుతాయనది ప్రశ్నల్లానే మిగిలిపోతున్నాయి.

ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల్లో తప్పుల
ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల్లో తప్పులు (EENADU)

బీఎల్వోలకు దొరకని ఓటర్లు : ఇక్కడ బూత్​స్థాయిలో ఉన్న ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాల చిరునామాలు దొరక్కపోవడంతో బీఎల్వోలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బూత్​లకు, ఇంటి నంబర్లకు తేడా ఉండటంతో వాటన్నింటినీ ఎలా పంపిణీ చేయాలని తలలు పట్టుకుంటున్నారు. బీఎల్వోల వెంట బీఎల్​ఏలు ఉంటే తప్ప సక్రమంగా పంపిణీ చేయడం సాధ్యం కావడం లేదనే అభిప్రాయముంది. చాలా చోట్ల రాజకీయ పార్టీలు నియమించుకున్న బూత్​ లెవల్​ ఏజెంట్లు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

''ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల్లో ఓటర్ల పేర్లు తప్పులు ఉంటే ఫారం-8 ద్వారా మార్పులు చేసుకోవచ్చు. బీఎల్వోల దగ్గర ఫారాలు ఉన్నాయి. వారిని సంప్రదించి వివరాలు మార్చుకునే వీలుంది'' - ప్రపుల్​ దేశాయ్​, కమీషన్​, కరీంనగర్​ నగరపాలిక

సర్​లో మరిన్ని సమస్యలు ఇలా :

  • ఎన్యూమరేషన్​ పత్రంలో ఎస్​ఐఆర్​-2002 వివరాలను ఏ బాక్సులో నింపాలి. ఎలా నింపాలి అనేది ఓటర్లకు తెలియడం లేదు.
  • ఒకవేళ 2002లో ఓటరుగా నమోదు అయితే ఆ వివరాలను ఎలా సేకరించాలి?
  • ఆన్​లైన్​లో వివరాలు తీసుకుందామంటే ఓటరు పేరు నమోదు చేస్తే ఎస్​ఐఆర్​-2002తో మ్యాచ్​ కావడం లేదు.
  • చాలామంది ఓటర్లు పట్టణాలు, జిల్లాలు, రాష్ట్రాలు మారారు. అప్పటి వివరాలు ఇప్పుడు అందుబాటులో లేవు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి?
  • మరికొందరి ఓటర్ల చిరునామాలు మారాయి. ప్రస్తుతమున్న ఇళ్లకే కొత్త ఇంటి నంబర్లు వచ్చాయి. పోలింగ్​బూత్​ల కేంద్రాలు, నంబర్లు మారాయి.
  • వందల్లో పోలీంగ్​బూత్​లు ఉన్నాయి. ఏ బూత్​లో ఓటు ఉందో వెతకడం ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది.

ఎస్​ఐఆర్​-2002లో వివరాలు : ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల్లో రెండు బాక్సుల రూపంలో కాలమ్​లు ఉన్నాయి. ఓటరుకు ఎస్​ఐఆర్​-2002లో ఓటు నమోదై ఉంటే ఫస్ట్​ బాక్సు కాలమ్​లో ఆ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి. అందులో ఓటరు పేరు, గుర్తింపు, జిల్లా, రాష్ట్రం, నియోజకవర్గం సంఖ్య, భాగం సంఖ్య, క్రమ సంఖ్య వివరాలను నింపాలి. అయితే చాలామందికి ఈ వివరాలు తెలియడం లేదు. పట్టణాలు, నగర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న, ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డ వారికి తమ పాత వివరాలను తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈసీఐనెట్ యాప్​లో, వెబ్​సైట్​ ఎస్​ఐఆర్​-2002 వివరాలను తెలుసుకోవచ్చని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటనలు చేస్తున్నా కూడా ఆన్​లైన్​లో వివరాలు సక్రమంగా రావడం లేదు. మరోవైపు పేర్లలో చిన్న తేడా ఉన్నా వాటి వివరాలు ఆన్​లైన్​లో చూపించడం లేదు.

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