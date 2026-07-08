గందరగోళంగా సర్! - ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో అన్నీ తప్పులే
ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో తప్పులతో ఇక్కట్లు - పేర్లు ఒకరివి, ఫొటో మరొకరివి ప్రచురితం కావడంతో అయోమయంలో ఓటర్లు - ఫారాల్లో చిరునామాలు దొరక్కపోవడంతో బీఎల్వోల అవస్థలు
Published : July 8, 2026 at 2:31 PM IST
Problems with Errors in Enumeration Forms : సాధారణ, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో తప్పులతడకగా ఉన్న ఓటర్ల జాబితా మాదిరిగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు కూడా అలానే మారడంతో ఓటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే ఒకే కుటుంబ సభ్యుల్లోని ఓటర్లు వేర్వేరు బూత్లలో ఉంటుండగా తాజాగా పేర్లు ఒకరివి, ఫొటో మరొకరివి ప్రచురితం కావడంతో ఓటర్లు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. మరోవైపు డబుల్ ఓటర్లు, చనిపోయిన ఓటర్లు, ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతం ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు బీఎల్వోల దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ ఓటరు ఓ కాలనీలో ఉండగా మరో కాలనీ బూత్లో ఎన్యూమరేషన్ ఫారం ఉంది. అలాంటి ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియని గందరగోళం నెలకొంటుంది.
కరీంనగర్ నగరంలో మంకమ్మతోటలో పంపిణీ చేసిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారంలో పేరు మహిళది ఉండగా ఫొటో వద్ద మాత్రం పురుషుడిది ప్రచురితమైంది. అయితే వాస్తవంగా ఓటరు గుర్తింపుకార్డు ఆధారంగా ఈ ఫారాలు రావాల్సి ఉండగా ఇందులోనూ ఫొటోలు తారుమారు ఎలా అవుతాయనది ప్రశ్నల్లానే మిగిలిపోతున్నాయి.
బీఎల్వోలకు దొరకని ఓటర్లు : ఇక్కడ బూత్స్థాయిలో ఉన్న ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల చిరునామాలు దొరక్కపోవడంతో బీఎల్వోలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బూత్లకు, ఇంటి నంబర్లకు తేడా ఉండటంతో వాటన్నింటినీ ఎలా పంపిణీ చేయాలని తలలు పట్టుకుంటున్నారు. బీఎల్వోల వెంట బీఎల్ఏలు ఉంటే తప్ప సక్రమంగా పంపిణీ చేయడం సాధ్యం కావడం లేదనే అభిప్రాయముంది. చాలా చోట్ల రాజకీయ పార్టీలు నియమించుకున్న బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
''ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో ఓటర్ల పేర్లు తప్పులు ఉంటే ఫారం-8 ద్వారా మార్పులు చేసుకోవచ్చు. బీఎల్వోల దగ్గర ఫారాలు ఉన్నాయి. వారిని సంప్రదించి వివరాలు మార్చుకునే వీలుంది'' - ప్రపుల్ దేశాయ్, కమీషన్, కరీంనగర్ నగరపాలిక
సర్లో మరిన్ని సమస్యలు ఇలా :
- ఎన్యూమరేషన్ పత్రంలో ఎస్ఐఆర్-2002 వివరాలను ఏ బాక్సులో నింపాలి. ఎలా నింపాలి అనేది ఓటర్లకు తెలియడం లేదు.
- ఒకవేళ 2002లో ఓటరుగా నమోదు అయితే ఆ వివరాలను ఎలా సేకరించాలి?
- ఆన్లైన్లో వివరాలు తీసుకుందామంటే ఓటరు పేరు నమోదు చేస్తే ఎస్ఐఆర్-2002తో మ్యాచ్ కావడం లేదు.
- చాలామంది ఓటర్లు పట్టణాలు, జిల్లాలు, రాష్ట్రాలు మారారు. అప్పటి వివరాలు ఇప్పుడు అందుబాటులో లేవు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి?
- మరికొందరి ఓటర్ల చిరునామాలు మారాయి. ప్రస్తుతమున్న ఇళ్లకే కొత్త ఇంటి నంబర్లు వచ్చాయి. పోలింగ్బూత్ల కేంద్రాలు, నంబర్లు మారాయి.
- వందల్లో పోలీంగ్బూత్లు ఉన్నాయి. ఏ బూత్లో ఓటు ఉందో వెతకడం ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది.
ఎస్ఐఆర్-2002లో వివరాలు : ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో రెండు బాక్సుల రూపంలో కాలమ్లు ఉన్నాయి. ఓటరుకు ఎస్ఐఆర్-2002లో ఓటు నమోదై ఉంటే ఫస్ట్ బాక్సు కాలమ్లో ఆ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి. అందులో ఓటరు పేరు, గుర్తింపు, జిల్లా, రాష్ట్రం, నియోజకవర్గం సంఖ్య, భాగం సంఖ్య, క్రమ సంఖ్య వివరాలను నింపాలి. అయితే చాలామందికి ఈ వివరాలు తెలియడం లేదు. పట్టణాలు, నగర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న, ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డ వారికి తమ పాత వివరాలను తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈసీఐనెట్ యాప్లో, వెబ్సైట్ ఎస్ఐఆర్-2002 వివరాలను తెలుసుకోవచ్చని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటనలు చేస్తున్నా కూడా ఆన్లైన్లో వివరాలు సక్రమంగా రావడం లేదు. మరోవైపు పేర్లలో చిన్న తేడా ఉన్నా వాటి వివరాలు ఆన్లైన్లో చూపించడం లేదు.
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