'వంద కిలోమీటర్లు వెళ్లినా ఒక్క ఛార్జింగ్ స్టేషన్ కూడా లేదు' - ఇలా ఐతే ఎలా అంటున్న వాహనదారులు
విద్యుత్ వాహనదారులకు ఛార్జింగ్ కష్టాలు - స్టేషన్ల అనుమతులపై తీవ్ర జాప్యం - రాష్ట్రంలో 6వేల పీసీఎస్ల అవసరం - ఇప్పటికిప్పుడు 3వేల స్టేషన్లకు డిమాండ్ - స్టేషన్లన్నీ రెడ్కో యాప్లోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం
Published : July 1, 2026 at 5:09 PM IST
EV Charging Stations Problems In Telangana : కర్బన ఉద్గార రహిత(నెట్జీరో) లక్ష్యంలో భాగంగా 2030 కల్లా 100 కోట్ల టన్నుల మేర కర్బన ఉద్గార ప్రమాణాన్ని తగ్గించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనికి తోడు ఇటీవల పశ్చిమాసియా యుద్ధ సంక్షోభంతో ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం కలగడంతో పునరుత్పాదక ఇంధనాలనూ పెంపొందించే దిశగా మరింత వేగంగా ముందుకెళ్తోంది. ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి ఈ - డ్రైవ్ పథకం ద్వారా రాష్ట్రాలకు విద్యుత్ వాహనాల కొనుగోళ్లకు కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోంది. కానీ, రాష్ట్రంలో వాటికి అవసరమైన ప్రజా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల (పీసీఎస్)లకు మాత్రం విపరీతంగా కొరత ఉండటంతో ఈవీ వాహనదారులకు ఛార్జింగ్ సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది.
స్థలాల అనుమతికి నిరీక్షణ : ఈవీలకు ఛార్జింగ్ అందించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ -డ్రైవ్ పథకం ద్వారా 1,200 పీసీఎస్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తులు చేస్తోంది. కానీ, వాటికి అవసరమైన స్థలాల ఎంపికలో తీవ్ర ఆలస్యమవుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర డిస్కం పరిధిలో వరంగల్ను కేంద్రంగా చేసుకొని 200 స్థలాల ఎంపికకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. అందులో కేవలం 116 స్థలాలకే కేంద్రం నుంచి అనుమతి లభించింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 400 ప్రైవేట్ స్థలాలను దక్షిణ డిస్కం పరిధిలో ప్రతిపాదించిగా, వీటికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వాధికారులు ఇంకా తనిఖీలు కూడా పూర్తి చేయలేదు.
వంద కిలోమీటర్లు ఒక్క స్టేషనూ లేదు : ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సమీపంలో ఉన్న 696 స్థలాల్లో కూడా అధికారులు తనిఖీ నిర్వహించారు. కానీ, వాటికీ అనుమతి లభించలేదు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం దాదాపు 10 వేల ఈవీలకు గానూ 1,063 పీసీఎస్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులోనూ కేవలం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే 600 దాకా ఉన్నాయి. దీంతో నగరం నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు ఈవీల ద్వారా ప్రయాణించాలంటే వాహనదారులకు ఛార్జింగ్ సమస్యలు తప్పడం లేదు. పలు జిల్లాల్లో వంద కిలోమీటర్లు వెళ్లినా ఒక్క పీసీఎస్ సైతం అందుబాటులో లేదంటూ అధికారులే చెబుతున్నారు. వాహనాల సంఖ్యకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో ఇప్పటిప్పుడు వాస్తవంగా 3 వేల పీసీఎస్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది.
వేగంగా అనుమతివ్వాలని డిస్కంలకూ సూచన : తెలంగాణలో 6 వేల పీసీఎస్లను 2030 నాటికి ఏర్పాటు చేసే దిశగా వేగంగా పనులు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రం సూచించింది. ప్రధానంగా జాతీయ రహదారుల వెంట ఎక్కువగా నెలకొల్పాలని తరచూ చెబుతూనే ఉంది. వీటికి కావాల్సిన విద్యుత్ కనెక్షన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకి సంబంధించి వేగంగా అనుమతిలివ్వాలంటూ డిస్కంలకు కూడా సూచనిలిచ్చింది. అయినప్పటికీ డిస్కంల నుంచి వేగంగా పనులు సాగడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
రెడ్కో యాప్తో అనుసంధానంపైనా అభ్యంతరాలు : ఈవీలకు ఛార్జింగ్ అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్న పలు సంస్థలు విడివిడిగా మొబైల్ యాప్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. అయితే, రెడ్కో కూడా సంబంధించి సొంతంగానే 'టీజీ ఈవీ' అనే ఛార్జింగ్ యాప్ను ఏర్పాటు చేసుకుంది. అయితే, ఈ యాప్నకే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పీసీఎస్లను అనుసంధానించాలని సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ విధంగా రెడ్కో యాప్నకు లింక్ చేసుకుంటే తమ స్టేషన్లో వాహనదారులు ఛార్జింగ్కు చెల్లించే సొమ్ము ఎప్పటికప్పుడు తమకు ఎలా అందుతుందని కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీల వారు పలు అభ్యంతరాలు తెలుపుతున్నట్లూ తెలుస్తోంది. ఈ సమస్యల నుంచి గట్టెక్కించడానికి ఈవీల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను గణనీయంగా పెంచేలా గట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు రెడ్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముషారఫ్ ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్తో వెల్లడించారు.
నగరంలో పైవంతెనల వద్ద క్షీణిస్తున్న వాయు నాణ్యత - ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం!
పైకి తీసుకెళ్తుందో - ప్రాణాలే తీస్తుందో : నగరవాసులను వెంటాడుతోన్న 'లిఫ్ట్' భయం