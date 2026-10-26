చూడాలని ఉంది - లేజర్ షోలను ప్రారంభించాలని సందర్శకుల విజ్ఞప్తి
Laser Show In Hyderabad : హైదరాబాద్లో పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఏర్పాటు చేసిన లేజర్ షోలు నిరుపయోగంగా మారాయి. లుంబినీ, సంజీవయ్య పార్క్ల్లో వెలవెలబోతున్నాయి.
Published : October 26, 2026 at 10:55 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 11:01 PM IST
Laser Show In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఏర్పాటు చేసిన లేజర్ షోలు నిరుపయోగంగా మారాయి. పర్యాటకంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న లేజర్ షోలు నిలిచి పోవడం సందర్శకులను నిరాశకు గురి చేస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసి లుంబినీ, సంజీవయ్య పార్క్లలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సామగ్రి నిరుపయోగంగా మారాయి.
లుంబినీ పార్కులో ఈ శాశ్వత లేజర్ షో ప్రాజెక్ట్ జనవరి 2005లో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో ఇది దేశంలోనే తొలి వాటర్ మల్టీమీడియా ఫౌంటెన్, లేజర్ షో థియేటర్గా గుర్తింపు పొందింది. ఈ భారీ లేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటుకు దాదాపు రూ.13.4 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ఈ లేజర్ షో పూర్తి యాజమాన్యాన్నిహెచ్ఎండీఎ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్లకు టెండర్ ద్వారా అప్పగిస్తుంది.
ఒప్పందం మేరకు సదరు కాంట్రాక్టర్ ప్రదర్శనల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని తీసుకుంటూ నెలకు సుమారు రూ.15 లక్షలకుపైగా అద్దెను హెచ్ఎండీఎకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.అయితే కాంట్రాక్టర్ బకాయిలు రూ.4కోట్ల వరకు పేరుకు పోయిన నేపథ్యంలో లేజర్ షోను ఆపేశారని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
సందర్శకులకు నిరాశ
లుంబినీ పార్క్ తర్వాత సంజీవయ్య పార్క్లో తెలంగాణ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ మల్టిమీడియా లేజర్ షోను ప్రారంభించింది. అద్భుతమైన లేజర్ ప్రొజెక్షన్లు, వాటర్ స్క్రీన్ విజువల్స్ సంగీతంతో కూడిన మ్యూజికల్ ఫౌంటెన్ దీని ప్రత్యేకత. కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ సహకారంతో రూ.49.65 కోట్ల వ్యయంతో దీనిని అభివృద్ధి చేశారు.
కోహినూర్ చరిత్రను తెలిపే ఈ అరుదైన లేజర్ షో కొన్ని కారణాల వల్ల రోజూ షో వేయటం లేదు. హుస్సేన్సాగర్ చుట్టూ హెచ్ఎండీఎ అభివృద్ధి చేసిన పార్కులను చూసేందుకు నిత్యం వేలాది మంది వస్తుంటారు. రాత్రి వేళలో హుస్సేన్ సాగర్ అందాలను చూడటానికి వచ్చే సందర్శకులు లేజర్ షో నిలిచిపోవడం నిరాశ కలిగిస్తోందని చెబుతున్నారు.
"సంజీవయ్య పార్క్లో లేజర్ షో వేస్తే చూడాలని ఉంది. గతంలో లేజర్ షోలు వేసేవారు. ఇప్పుడు వేయడం లేదు. వేస్తే చూడాలని ఆశిస్తున్నాను" - వరలక్ష్మి, సందర్శకురాలు
"సంజీవయ్య పార్కుకి వచ్చాం. లేజర్ షో అంటే ఇష్టం, ఇంతకు ముందు పార్కులో లేజర్ షోలు వేసే వారు. ఇప్పుడు వేయడం లేదు హుస్సేన్ సాగర్ వద్ద, సంజీవయ్య పార్కులో లేజర్ షోలు మళ్లీ ప్రారంభించాలి" - భవాని, సందర్శకురాలు
హుస్సేన్ సాగర్ వాటర్ లెవల్ తగ్గటం, విద్యుత్ సంబంధిత కారణాలతో లేజర్ షోను ఆపినట్టు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అయినా అప్పుడప్పుడు లేజర్ షోను వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించి త్వరలో పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి రోజు లేజర్ షో ప్రదర్శిస్తామని వెల్లడించారు. అటు త్వరలోనే షోలు పునరుద్ధరించాలని సందర్శకులు కోరుతున్నారు.
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