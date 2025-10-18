ETV Bharat / state

పాత మొబైల్స్‌ అమ్ముతున్నారా? జర జాగ్రత్త - లేదంటే సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడినట్లే!

పాత ఫోన్లకు మరమ్మతులు చేయించి నకిలీ పేర్లతో సిమ్‌కార్డులు - వ్యక్తిగత చిత్రాలు, వీడియోలు, నంబర్లు సైబర్‌ ముఠాలకు చిక్కితే అంతే

Cyber Frauds on Selling Old Phones
Cyber Frauds on Selling Old Phones (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 3:56 PM IST

Cyber Frauds on Selling Old Phones : మీ ఇంట్లో పాత పనిచేయని ఫోన్‌ ఇస్తే గ్లాసు, పింగాణీ కప్పులు ఇస్తామంటూ ఊరూరా వ్యాపారం జరుగుతుంది. పెద్ద ఫోన్‌కు పెద్ద వస్తువు ఫోన్‌ చిన్నదైనా మంచి వస్తువులు ఇస్తామంటారు. ఇలా ప్రజలకు చిన్నపాటి వస్తువులను ఎర వేస్తున్నారు. ఇంట్లో నిరుపయోగంగా ఉన్నాయనుకుని స్టీల్‌ పాత్రలకు ఆశపడి అప్పగిస్తారని, ఇలా విక్రయించిన ఫోన్లలోని డేటాతో భవిష్యత్తులో సైబర్‌ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కే ప్రమాదం ఉందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇలా కొనుగోలు చేసిన చరవాణులను ఇతర రాష్ట్రాల్లోని సైబర్‌ నేరగాళ్లకు అప్పగిస్తే వాటికి మరమ్మతులు చేయించి నకిలీ పేర్లతో సిమ్‌కార్డులను వేసి మోసాలకు పాల్పడతారు. అపరిచితులకు చరవాణులు విక్రయించరాదని, పాతవి విక్రయించేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్‌ నయిం అస్మి తెలిపారు.

పల్లెలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని : పాత ఫోన్ల సేకరణకు సైబర్‌ మాయగాళ్లు పల్లెలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. అక్కడి ప్రజలు పాత, పాడైపోయిన పాత ఫోన్లను నిరుపయోగంగా భావిస్తారు. పట్టణాల్లో మాదిరిగా రీసైక్లింగ్‌ కేంద్రాలకు లేదా గుర్తింపు పొందిన డీలర్లకు అమ్మేయాలనే అంశంపై వారికి అంతగా అవగాహన ఉండదు. ప్లాస్టిక్, స్టీల్‌ పాత్రలకు లేదా తక్కువ మొత్తంలో డబ్బుకు ఆశపడి పాత సెల్​ఫోన్లను అప్పగిస్తారు.

ఇతర రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్లి విక్రయాలు : భీమవరంలో ఓ ముఠాను పోలీసులు ఇటీవల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అట్టపెట్టెల్లో పార్శిల్‌ చేసి తీసుకెళ్తున్న రూ.35 లక్షల విలువైన 207 చరవాణులను స్వాధీనం చేసుకుని కొందర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. చరవాణులను పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ తదితర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇతర రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్లి విక్రయిస్తున్నారా? లేక ముఠాలు వీటిని కొనుగోలు చేసి సైబర్‌ నేరాలకు ఉపయోగిస్తున్నాయా అనే కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

పాత ఫోన్‌ అమ్మిన వ్యక్తి జైలుకు : ఫోన్లకు ఇంటర్నేషనల్‌ మొబైల్‌ ఎక్విప్‌మెంట్‌ ఐడెంటిటీ(ఐఎంఈఐ)నంబరు ఉంటుంది. ఆ నంబర్‌ ఆధారంగానే సైబర్‌ నేరాలను పోలీసులు ఛేదిస్తారు. ఒక్కోసారి నేరానికి పాల్పడినవారు తప్పించుకుని పాత ఫోన్‌ అమ్మిన వ్యక్తి జైలుకెళ్లాలి. పాత ఫోన్లలో బ్యాంకింగ్‌ యాప్‌లు, చెల్లింపుల వివరాలు ఉంటే వాటితో ఆర్థికపరమైన మోసాలు జరగవచ్చు. మీ పాత ఫోన్లలో సిమ్‌కార్డు మరిచిపోయినా, డేటాను ఫార్మెట్‌ చేయకపోయినా ఇబ్బందులుంటాయి. వ్యక్తిగత చిత్రాలు, వీడియోలు, నంబర్లు సైబర్‌ ముఠాలకు చిక్కితే వారి నుంచి ఆర్థిక వేధింపులకు గురికావచ్చు.

జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : గుర్తింపు పొందిన డీలర్లకు విక్రయించినా రసీదు తీసుకోవాలి. ఎవరికి విక్రయించామో ఐఎంఈఐ నంబరు, విక్రయించిన తేదీ వంటివి పాత ఫోన్లను విక్రయించేటప్పుడు తీసుకుంటే నేరాలు జరిగినా దర్యాప్తులో సురక్షితంగా బయటపడొచ్చు. మరోవైపు సెకెండ్​ హ్యాండ్​ ఫోన్లు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అవి దొంగలించి విక్రయించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో విక్రయించేవారితో పాటు కొనేవారిపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

