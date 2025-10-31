ETV Bharat / state

ఇక్కడ వానొస్తే దీవిగా మారుతుంది! - ఇదీ నల్గొండలో గురుకుల పాఠశాల పరిస్థితి

వానలు కారణంగా దీవిని తలపిస్తున్న నల్గొండ జిల్లాలోని కొమ్మెపల్లిలోని గిరిజన గురుకుల పాఠశాల - గత మూడుళ్లగా ఇదే తీరు - భూ వివాదం కారణంగా రిటెన్షన్​ గోడ నిర్మాణంలో జాప్యం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
TSTW Residential School Kamepalli : సాధారణంగా పల్లె ప్రాంతాల వారు చదువుకోవాలంటేనే అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అదే జనావాలకు దూరంగా అడవులలో ఉండే వారు చదువుకోవాలంటే ఇంకెత కష్టమో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే నిరుపేద గిరిజన విద్యార్థులకు చదువుకునేందుకు చక్కటి వాతారణనాన్ని ఏర్పరుస్తూ వారికి ఉన్నత చదువులు అందించాలన్న సంకల్పంతో ప్రభుత్వం గిరిజన సంక్షమ గురుకుల పాఠశాలను గతంలోనే ప్రారంభించింది. కాగా ప్రభుత్వం 2023లో దేవరకొండ మండలం కొమ్మెపల్లిలో గిరిజన బాలుర గురుకుల పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసింది. అది నేడు వానొస్తే ద్వీపంలా మారి కలకలం రేపుతోంది.

వానొస్తే ద్వీపాన్ని తలపించేలా : వానాకాలంలో వర్షాల కారణంగా దారులు చెడిపోయి పాఠశాలకు చేరలేక విద్యార్థులు అవస్థలు పడటాన్ని చూసే ఉంటాం. అయితే దేవరకొండ మండలం కొమ్మెపల్లిలోని గిరిజన గురుకుల పాఠశాలను చూస్తే ఒక పెద్ద చెరువు మధ్యలో ఉన్న ద్వీపాన్ని తలిపించే రూపంతో దర్శనం ఇస్తోంది. దీంతో బయటి వారు లోపలికి వెళ్లలేక, లోపలివారు బయటుకు రాలేక అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.

చెరువులు ఉండే చోట పాఠశాలను నిర్మాణం : వర్షాలు, వరదలు వస్తే నీరు పల్లపు ప్రాంతానికి చేరుతుందన్న విషయం అందరికీ తలిసిందే. అలాంటప్పుడు 500 మంది విద్యార్థులు విద్యనభ్యసించే కొమ్మెపల్లి గిరిజన గురుకుల పాఠశాలను ఎత్తైన ప్రదేశంలో నిర్మించాలి. కానీ అవేవీ చూసుకోకుండా ప్రభుత్వ స్థలం ఉందనే ఉద్దేశంతో లోతట్టు ప్రాంతంతో పాటు చుట్టూ కుంటలు, చెరువులు ఉండే చోట పాఠశాలను నిర్మించారు.

గత మూడేళ్లగా ఇదే తీరు : వర్షాలు వస్తే ఇలా పాఠశాల జలమయమవ్వడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. గతంలో 2023, 2024, 2025లో మూడు పర్యాయాలు వర్షాకాలంలో చుట్టూ నీరు చేరి విద్యార్థులను ఇబ్బందులపాలు చేసింది. ఈ విషయంపై ఎన్ని సార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందనా లేదు.

విద్యార్థులకు తాగునీటి సమస్యను : గురుకుల హాస్టల్​కు వ్యవసాయ విద్యుత్​ కనెక్షన్​ ఇవ్వడంతో త్రీ ఫేజ్ కరెంట్ లేక ఆర్వోప్లాంట్​ సరిగ్గా నడవక విద్యార్థులు తాగునీటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. రాత్రి వేళలో విద్యుత్​ కోతలు, తెల్లవారితే స్నానం చేయాలంటే నీళ్లు రాక ఇక్కడి విద్యార్థులు అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద నీరు పాఠశాల ఆవరణలోకి రాకుండా రిటెన్షన్​ గోడ నిర్మించలేదు. దీంతో చిన్నపాటి వర్షాలకు సైతం వరద నీరు పాఠశాల చుట్టూ చేరుతోంది. చుట్టూ నీటితో చిన్న ద్వీపాన్ని తలపిస్తోంది.

విషకీటకాలతో భయాందోళన : సాధారణ పరిస్థితుల్లోనూ హాస్టల్​లోకి విష కీటకాలు వస్తుండటంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. వర్షాలు కురిసే రోజుల్లో వీటి తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని చిన్నారులు వాపోతున్నారు. వీటికి తోడు వంటశాల గది వర్షంపడితే నీరు కురుస్తుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

భూ వివాదమే కారణంగా : ఇదిలా ఉండగా పాఠశాల ప్రహరీ నిర్మాణం జాప్యానికి భూ వివాదమే కారణమని తెలుస్తుంది. ఈ విషయంపై ప్రిన్సిపల్ వెంకట్ నారాయణను వివరణ కోరగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి సమస్యను తీసుకెళ్లానని, ప్రహరీ త్వరలో ప్రారంభం కానుందని, విద్యుత్తు సమస్య తీరనుందని తెలిపారు.

