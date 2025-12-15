'అమ్మా-బాబూ' అంటూ ఓటు వేయించుకున్నారు - అవసరం తీరాక రోడ్డుమీద వదిలేశారు
ఓటు వేయించుకునేందుకు గొత్తికోయలను ఆటోల్లో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించిన కొందరు అభ్యర్థులు - ఓటేశాక పట్టించుకోని తీరు - చేసేదేమీ లేక నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయిన ఓటర్లు
Published : December 15, 2025 at 10:18 AM IST
Telangana Panchayat Elections Results 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయించుకునేందుకు కొందరు అభ్యర్థులు గొత్తికోయలను ఆటోల్లో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు. అందరూ ఓటేశాక వారితో ఇక అవసరం తీరిందనుకున్నారో ఏమో కానీ కనీసం పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ మండలం రాళ్లచెలక, పెద్దకలస, కోయగట్టు, మల్లారం గుంపు, ఎస్టీ కాలనీ, సీతారాంపురం, ఎర్రబోరు, ఒంటి గుడిసె తదితర గ్రామాలకు చెందిన గొత్తికోయలు ఆదివారం పాల్వంచ మండలం చంద్రాలగూడెం పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
అయితే కొందరు అభ్యర్థులు వీరు పోలింగ్ కేంద్రానికి రావడానికి సౌకర్యంగా ఉదయం ఆటోలను ఏర్పాటు చేశారు. తీరా ఓట్లు వేసిన అనంతరం పట్టించుకోకపోవడంతో గొత్తికోయలు కొద్దిసేపు రోడ్డు పక్కనే వేచి చూశారు. ఆ తర్వాత చేసేదేమీ లేక ఉసూరుమంటూ కాలినడకన వచ్చిన దారిన ఇంటిబాట పట్టారు.
8 కిలోమీటర్లు నడిచి ఓటు వేశారు : ఇదే జిల్లాలోని అశ్వారావుపేట మండలం రేగళ్లగుంపునకు చెందిన గొత్తికోయలు కారడవిలో రాళ్లూరప్పల మార్గంలో వాగులూ వంకలూ దాటి ఏకంగా 8 కిలో మీటర్ల దూరం కాలినడకన వెళ్లి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 20 ఏళ్ల కిందట ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడికి వలస వచ్చిన 45 గొత్తికోయ కుటుంబాలు బచ్చువారిగూడెం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం ఇక్కడ 200 మందికి పైగా జనాభా ఉండగా, వారిలో 97 మందికి ఓటు హక్కు ఉంది. ఆదివారం నిర్వహించిన రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా రేగళ్లగుంపునకు చెందిన గొత్తికోయలంతా కలిసి కట్టుగా కాలినడకన బచ్చువారిగూడెం పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు వేశారు. చంటి బిడ్డలున్న తల్లులు సైతం వారిని ఎత్తుకుని ఎనిమిది కిలో మీటర్ల దూరం నడిచి వచ్చి మరీ ఓటు వేయడం ఇక్కడ విశేషం.
ఆదివారం సెలవు కావడంతోనే : రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు ప్రజల్లో ఉత్సాహం వెల్లువెత్తింది. ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. 85.86 శాతంగా పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ నెల 11న జరిగిన మొదటి విడతలో నమోదైన (84.28%) పోలింగ్ కన్నా ఇది 1.58 శాతం ఎక్కువ. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో పోలింగ్ శాతం పెరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండో దశలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, 38,350 వార్డు సభ్యుల ఎన్నికలకు పోలింగ్ జరిగింది.
యాదాద్రిలోనే అత్యధికంగా : వీటిలో 415 గ్రామ సర్పంచి, 8,307 వార్డు పదవులు స్వచ్చందంగా ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మంచిర్యాల, వరంగల్ జిల్లాల్లోని ఒక్కొక్క గ్రామంలో, నల్గొండ జిల్లాలో మూడు గ్రామాల్లో, 108 వార్డుల్లో ఎటువంటి నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. ఇంకో రెండు గ్రామాల్లో, 18 వార్డుల్లో ఎన్నికలను అధికారులు నిలిపివేశారు. ఆదివారం 193 మండలాల్లోని 3,911 గ్రామపంచాయతీ సర్పంచులు, 29,917 వార్డు సభ్యుల పదవులకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. 12,782 మంది సర్పంచి పదవులకు, 71,071 మంది వార్డు మెంబర్లుగా ఎన్నికవ్వడానికి పోటీపడ్డారు. మొదటి విడత మాదిరిగానే రెండో విడతలో కూడా తెలంగాణలోనే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో అత్యధికంగా 91.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 2,297 సర్పంచ్ స్థానాలు, బీఆర్ఎస్ 1,191, బీజేపీ 257, ఇతరులు 578 పొందారు.
