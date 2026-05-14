ఇంటినెంబర్లు ఉండవు, పంచాయతీ సిబ్బంది సహకరించరు - జనగణన మ్యాపింగ్లో ఎన్నో కష్టాలు
కీలక దశకు చేరుకున్న జనగణన ప్రక్రియ - ప్రజల జనాభా, గృహాలు, సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులపై సమగ్ర సమాచారం సేకరణ - కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న గణకులు, పర్యవేక్షకులు - క్షేత్రస్థాయిలో పెరుగుతున్న సవాళ్లు
Published : May 14, 2026 at 3:03 PM IST
Difficulties Faced by Census Enumerators : దేశవ్యాప్తంగా జనగణన ప్రక్రియ కీలక దశకు చేరుకుంది. ప్రజల జనాభా, గృహాలు, సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులపై సమగ్ర సమాచారం సేకరించేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో గణకులు, పర్యవేక్షకులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో పని చేస్తున్న గణకులు ప్రస్తుతం అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. మొదటి మూడు రోజుల్లో గృహాల మ్యాపింగ్ పూర్తి చేసి, ఇంటి నంబర్లు వేయాలని అధికారులు సూచించినప్పటికీ, అనేక గ్రామాల్లో ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోవడం గణకులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.
మూడు రోజుల్లో పని పూర్తి చేయడం కష్టమే : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గృహాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం, మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ క్లిష్టంగా మారడం వల్ల కేవలం మూడు రోజుల్లో పని పూర్తి చేయడం సాధ్యం కావడం లేదని గణకులు చెబుతున్నారు. మూడు రోజులుగా నిరంతరం క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతున్నప్పటికీ పని పూర్తికావడం లేదని వారు పేర్కొంటున్నారు. అయినప్పటికీ అధికారులు గృహాల వివరాల నివేదికలను కోరుతుండటంతో మరింత ఒత్తిడి పెరుగుతోందని వాపోతున్నారు. కనీసం మరో ఒకటి లేదా రెండు రోజుల గడువు ఇస్తే పని నాణ్యతగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇంటి నంబర్లు లేక సమయం వృథా : చాలా గ్రామాల్లో ఇళ్లకు సరైన నంబర్లు లేకపోవడం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. గణకులు ఇంటి నంబర్లతో పాటు గృహ గణన నంబర్లను కూడా రాయాల్సి వస్తోంది. దీంతో ఒక్కో ఇంటి వద్ద ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. కొందరు ఇంటి యజమానులు ఇంటి నంబర్లు ఎందుకు వేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తూ సహకరించకపోవడం కూడా సమస్యగా మారింది. ఫలితంగా గణకుల పని భారం మరింత పెరుగుతోంది.
మండుతున్న ఎండల్లో కష్టాలు : వేసవికాలం కావడంతో ఉదయం 11 గంటల తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు అధికమవుతున్నాయి. మండే ఎండల్లో గ్రామాల్లో తిరుగుతూ పని చేయడం గణకులకు శారీరకంగా ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. కొందరు గణకులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పల్లెల్లోనే తిరుగుతూ పని చేస్తున్నారు. ఎండ ప్రభావం కారణంగా పనుల వేగం కూడా తగ్గుతోంది.
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంలో ఇబ్బందులు : ప్రస్తుతం గూగుల్ మ్యాప్ ఆధారంగా గృహాల మ్యాపింగ్ జరుగుతోంది. అయితే అందరికీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై పూర్తి అవగాహన లేకపోవడం సమస్యగా మారింది. ముఖ్యంగా కొందరు గణకులు గూగుల్ మ్యాప్ వినియోగంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. డిజిటల్ పద్ధతుల్లో అనుభవం తక్కువగా ఉండటంతో పనిలో ఆలస్యం జరుగుతోందని చెబుతున్నారు.
స్థానిక సిబ్బంది సహకారం లేక అసంతృప్తి : గణకులు మరో ముఖ్యమైన సమస్యగా పంచాయతీ సిబ్బంది సహకారం లేకపోవడాన్ని చెబుతున్నారు. గత జనగణనల్లో గ్రామ సేవకులు వెంట ఉండి ఇళ్ల వివరాలు చూపించేవారని, ప్రస్తుతం అలాంటి సహకారం కనిపించడం లేదని అంటున్నారు. దీంతో కొత్త ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల గుర్తింపు కూడా కష్టమవుతోందని పేర్కొంటున్నారు.
సమానంగా పని పంపిణీ జరగలేదా? : గూగుల్ మ్యాప్ ఆధారంగా ఇళ్లను విభజించడం వల్ల కొందరు గణకులకు తక్కువ ఇళ్లు, మరికొందరికి ఎక్కువ ఇళ్లు కేటాయించబడ్డాయని సమాచారం. తక్కువ ఇళ్లు ఉన్నవారు పని త్వరగా పూర్తి చేస్తుండగా, ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉన్నవారు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు.
జనగణన వంటి కీలక కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలంటే గణకులకు సరైన సమయం, శిక్షణ, స్థానిక సిబ్బంది సహకారం అందించడం అవసరం. లేకపోతే క్షేత్రస్థాయిలో ఇలాంటి సమస్యలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
