Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

రైళ్లల్లో కిటికీల పక్కన ఉన్న సీట్లల్లో కూర్చుని ప్రయాణిస్తున్నారా? - కాస్త రెప్ప మూశారో సర్వం గోవిందా!!

రైళ్లలో పెరిగిన చోరీ కేసులు - నిజామాబాద్​ జంక్షన్​ మీదుగా వెళ్లే రైళ్లలోనే అధిక చోరీలు - సాధారణ ప్రయాణికుల్లా నటిస్తూ రెక్కీ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు

Railway Station is Plagued by Thieves
Railway Station is Plagued by Thieves (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 7:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Railway Station is Plagued by Thieves : రైళ్లల్లో నిత్యం లక్షలాది మంది సుదూర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్​, కరీంనగర్​ వైపు నుంచి రెగ్యులర్​, వారాంతపు రైళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇటీవల పలు రైల్వే స్టేషన్లో దొంగల బెడద ఎక్కువగా ఉంది. వీరు సాధారణ ప్రయాణికుల్లా నటిస్తూ రెక్కీ చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు పడుకున్నప్పుడో, వారు పరధాన్యంలో ఉన్నప్పుడో సొత్తు కాజేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చే స్టేషన్​లో దిగిపోతున్నారు. ఇలా రైళ్లల్లో ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్స్​ ఎక్కువగా దొంగిలిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఘనటలో ఇదే విధంగా జరిగింది.

  • మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్​కు చెందిన ఓ ప్రయాణికులు నవంబరు 24న దేవగిరి ఎక్స్​ప్రెస్​లో సికింద్రాబాద్​కు బయల్దేరాడు. కొద్దిసేపటికి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ధర్మాబాద్​ ప్రాంతంలో ఓ దొంగ ల్యాప్​టాప్​ బ్యాగును కొట్టేసి బాసరలో దిగాడు. ఆ బాధితుడు నిజామాబాద్​ స్టేషన్​కు వచ్చే ముందు దీనిని గుర్తించాడు. దీంతో ఇక్కడ​ రైల్వే స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్సై సాయిరెడ్డి టీం సీసీ కెమెరా ఫుటేజీల ఆధారంగా దొంగను పట్టుకుంది.

ఏయే స్టేషన్లలో బెడద ఎక్కువంటే : ధర్మాబాద్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఇలాంటి చోరీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. బాధితులు బాసర వచ్చాక దీనిని గుర్తిస్తున్నారు. మేడ్చల్​ తర్వాత జరిగే ఘటనలు మనోహరాబాద్​ స్టేషన్​ చేరేలోగా బయటపడుతున్నాయి. ఆ తరువాత ఆదిలాబాద్​, బాసర, నిజామాబాద్​ ప్రాంతాల్లో చోరీలు అధికంగా జరుగుతున్నట్టు కదలికలు ఉన్నాయి. బంగారం, నగదు ఉన్న సంచులు, ఖరీదైన మొబైల్సే​ వారి టార్గెట్​ అవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది నమోదైన కేసులలో 58 శాతం సొత్తు, 65 ఫోన్లు రికవరీ అయ్యాయి.

ప్రయాణికులు జాగ్రత్తలు పాటించాలి :

  • రైలు ప్రయాణాల్లో విలువైన వస్తువులు, ఆభరణాలు, భారీ నగదు తీసుకెళ్లొద్దు.
  • స్టేషన్లు దగ్గరగా వచ్చే సమయాల్లో బ్యాగులు చూడాలని గుర్తుతెలియని వారికి చెప్పి వెళ్లొద్దు.
  • కిటికీల పక్కన బెర్తుల్లో ఉండే మహిళలు గొలుసులు కనిపించకుండా చున్నీ, కొంగు చుట్టుకోవాలి.
  • రాత్రి కిటికీలను మూసి ఉంచాలి. ప్లాట్​ఫాంపై తిరుగుతూ రైలు కదిలే సమయంలో గొలుసు, ఫోన్లు లాక్కెళ్తారు.
  • డోరు వద్ద కూర్చొని ప్రయాణించొద్దు.

ఏసీ కోచ్‌లో చల్లగా : దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఏసీ కోచ్​లలో ఎక్కువ దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ దుండగులు టికెట్​ తీసుకుని ఏసీలో ప్రయాణం చేస్తూ రాత్రి పూట నిద్రిస్తున్న ప్రయాణికులకు సంబంధించిన సూట్​కేసులను ఇతర విలువైన వస్తువులను దొంగిలిస్తున్నారు. వీటిని పోలీసులు గమనించలేరు. ప్రయాణికులు ఈ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తమకు సంబంధించిన వస్తువులను జాగ్రత్త పరుచుకోవాలి.

ఎక్కువగా చరవాణులే : ఎక్కువగా మొబైల్స్​, వాటి విలువైన ఇయర్​ఫోన్​లు దొంగిలించిన కేసులే అధికంగా ఉంటున్నాయి. వీటి తర్వాత ల్యాప్​టాప్​లు, నగదు, బంగారు ఆభరణాలు ఉంటాయి. రాత్రి నిద్రిస్తుండగా, రైలు ఎక్కుతుండగా రద్దీలో సెల్​ఫోన్స్​ కొట్టేస్తారు.

ఇలా చేయండి : మొబైల్స్​ రైలులో పోతే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించి సెల్​ఫోన్స్​ ఐఎంఈఐ 15 అంకెల నెంబరుతో మీసేవలో ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేయాలి. రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇలా చేస్తే 90 శాతం ఫోన్​లను రికవరీ చేస్తున్నారు.

సందులో దోచేస్తారు, సూడాన్​లో అమ్మేస్తారు - ఇదీ మొబైల్​ దొంగల తీరు

జల్సాల కోసం సెల్​ఫోన్​ టవర్లపైనే కన్నేశాడు - చివరకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు

TAGGED:

MOBILE PHONES THEFT ON TRAINS
TRAIN THEFT GANGS
MOBILE THEFT IN TRAINS
రైల్వే స్టేషన్లో దొంగతనాలు
THEFTS AT RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.