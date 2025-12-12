రైళ్లల్లో కిటికీల పక్కన ఉన్న సీట్లల్లో కూర్చుని ప్రయాణిస్తున్నారా? - కాస్త రెప్ప మూశారో సర్వం గోవిందా!!
రైళ్లలో పెరిగిన చోరీ కేసులు - నిజామాబాద్ జంక్షన్ మీదుగా వెళ్లే రైళ్లలోనే అధిక చోరీలు - సాధారణ ప్రయాణికుల్లా నటిస్తూ రెక్కీ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు
Published : December 12, 2025 at 7:33 AM IST
Railway Station is Plagued by Thieves : రైళ్లల్లో నిత్యం లక్షలాది మంది సుదూర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్, కరీంనగర్ వైపు నుంచి రెగ్యులర్, వారాంతపు రైళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇటీవల పలు రైల్వే స్టేషన్లో దొంగల బెడద ఎక్కువగా ఉంది. వీరు సాధారణ ప్రయాణికుల్లా నటిస్తూ రెక్కీ చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు పడుకున్నప్పుడో, వారు పరధాన్యంలో ఉన్నప్పుడో సొత్తు కాజేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చే స్టేషన్లో దిగిపోతున్నారు. ఇలా రైళ్లల్లో ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్స్ ఎక్కువగా దొంగిలిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఘనటలో ఇదే విధంగా జరిగింది.
- మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్కు చెందిన ఓ ప్రయాణికులు నవంబరు 24న దేవగిరి ఎక్స్ప్రెస్లో సికింద్రాబాద్కు బయల్దేరాడు. కొద్దిసేపటికి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ధర్మాబాద్ ప్రాంతంలో ఓ దొంగ ల్యాప్టాప్ బ్యాగును కొట్టేసి బాసరలో దిగాడు. ఆ బాధితుడు నిజామాబాద్ స్టేషన్కు వచ్చే ముందు దీనిని గుర్తించాడు. దీంతో ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్సై సాయిరెడ్డి టీం సీసీ కెమెరా ఫుటేజీల ఆధారంగా దొంగను పట్టుకుంది.
ఏయే స్టేషన్లలో బెడద ఎక్కువంటే : ధర్మాబాద్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇలాంటి చోరీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. బాధితులు బాసర వచ్చాక దీనిని గుర్తిస్తున్నారు. మేడ్చల్ తర్వాత జరిగే ఘటనలు మనోహరాబాద్ స్టేషన్ చేరేలోగా బయటపడుతున్నాయి. ఆ తరువాత ఆదిలాబాద్, బాసర, నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లో చోరీలు అధికంగా జరుగుతున్నట్టు కదలికలు ఉన్నాయి. బంగారం, నగదు ఉన్న సంచులు, ఖరీదైన మొబైల్సే వారి టార్గెట్ అవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది నమోదైన కేసులలో 58 శాతం సొత్తు, 65 ఫోన్లు రికవరీ అయ్యాయి.
ప్రయాణికులు జాగ్రత్తలు పాటించాలి :
- రైలు ప్రయాణాల్లో విలువైన వస్తువులు, ఆభరణాలు, భారీ నగదు తీసుకెళ్లొద్దు.
- స్టేషన్లు దగ్గరగా వచ్చే సమయాల్లో బ్యాగులు చూడాలని గుర్తుతెలియని వారికి చెప్పి వెళ్లొద్దు.
- కిటికీల పక్కన బెర్తుల్లో ఉండే మహిళలు గొలుసులు కనిపించకుండా చున్నీ, కొంగు చుట్టుకోవాలి.
- రాత్రి కిటికీలను మూసి ఉంచాలి. ప్లాట్ఫాంపై తిరుగుతూ రైలు కదిలే సమయంలో గొలుసు, ఫోన్లు లాక్కెళ్తారు.
- డోరు వద్ద కూర్చొని ప్రయాణించొద్దు.
ఏసీ కోచ్లో చల్లగా : దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఏసీ కోచ్లలో ఎక్కువ దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ దుండగులు టికెట్ తీసుకుని ఏసీలో ప్రయాణం చేస్తూ రాత్రి పూట నిద్రిస్తున్న ప్రయాణికులకు సంబంధించిన సూట్కేసులను ఇతర విలువైన వస్తువులను దొంగిలిస్తున్నారు. వీటిని పోలీసులు గమనించలేరు. ప్రయాణికులు ఈ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తమకు సంబంధించిన వస్తువులను జాగ్రత్త పరుచుకోవాలి.
ఎక్కువగా చరవాణులే : ఎక్కువగా మొబైల్స్, వాటి విలువైన ఇయర్ఫోన్లు దొంగిలించిన కేసులే అధికంగా ఉంటున్నాయి. వీటి తర్వాత ల్యాప్టాప్లు, నగదు, బంగారు ఆభరణాలు ఉంటాయి. రాత్రి నిద్రిస్తుండగా, రైలు ఎక్కుతుండగా రద్దీలో సెల్ఫోన్స్ కొట్టేస్తారు.
ఇలా చేయండి : మొబైల్స్ రైలులో పోతే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించి సెల్ఫోన్స్ ఐఎంఈఐ 15 అంకెల నెంబరుతో మీసేవలో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయాలి. రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. ఇలా చేస్తే 90 శాతం ఫోన్లను రికవరీ చేస్తున్నారు.
