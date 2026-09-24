బోలక్పూర్ వాసుల గోడు వినేదెవరు? - ఏళ్లుగా స్థానికులను వేధిస్తోన్న మంచినీటి సమస్య
హైదరాబాద్లోని బోలక్పూర్ డివిజన్లో డ్రైనేజీ, మంచినీరు, చెత్త సమస్యలు స్థానికులను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి. ఏళ్లుగా ఇక్కడ నీటి కాలుష్యం జరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. దోమల బెడదతో ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారు.
Published : September 24, 2026 at 7:22 PM IST
Drinking Water And drainage Issues In Bolakpur : బోలక్పూర్ డివిజన్. ఈ ప్రాంతం పేరు వింటేనే ఒకనాటి భయానక విషాదం కళ్ల ముందు కదలాడుతుంది! కాలం మారింది. పాలకులూ మారారు. కానీ ఆ ప్రాంత ప్రజల తలరాత మాత్రం మారలేదు. దశాబ్దలకు ముందు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా వారి పరిస్థితి అలానే ఉంది. తాగునీటి కష్టాలు, కాలం చెల్లిన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఇలా డివిజన్లో ఎటు చూసినా తిష్టవేసిన చెత్తాచెదారం, గంజాయి బ్యాచ్ల బెడదే. ఈ సమస్యలతో ఆ ప్రాంత వాసుల ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. దశాబ్దాలుగా మౌలిక వసతుల కోసం పోరాడుతున్న బోలక్పూర్ ప్రజలు తమ గోడు ఎప్పుడు ఆలకిస్తారంటూ అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఏళ్లుగా వెంటాడుతున్న మంచినీటి సమస్య
బోలక్పూర్ డివిజన్ పేరు చెప్పగానే 2009లో మంచినీటి కాలుష్యం కారణంగా 12 మంది మృత్యువాత పడిన దుర్ఘటనే గుర్తుకొస్తుంది. అయినా సరే అక్కడి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పులేదు. ఆ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి మాట దేవుడెరుగు. కనీసం ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. భూగర్భ జలాలు కాలుష్య కారకంగా మారాయి. ఈ నీటి కాలుష్యానికి శాశ్వత పరిష్కారం లేక డివిజన్ వాసులు నరకయాతన చూస్తున్నారు. మంచినీటి వ్యవస్థ మెరుగు పరచడానికి జలమండలి అధికారులు కొత్త పైప్ లైన్లు వేసినా అవసరమైన మేరకు నీరు సరఫరా కావడం లేదంటూ గోడు వెల్లబోసుకుంటున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు వృథాగా పోతున్నా పట్టించుకునే నాథుడే లేడని డివిజన్ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చెత్తకుప్పలతో తప్పని తిప్పలు
డివిజన్లో ప్రధానంగా బోలక్పూర్లో డాక్టర్ శేఖర్రెడ్డి వీధి, సెంట్రల్ బస్తీ, మేదర బస్తీ, బొంతల బస్తీ, బంగ్లాదేశ్ కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో సమస్యలు విలయం తాండవం చేస్తున్నాయి. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లోపం, ఇరుకైన రోడ్లు, వెలగని వీధి దీపాలు, తాగుబోతుల బెడద, గంజాయి బ్యాచ్తో నిత్యం తాము సతమతం అవుతున్నామని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఇక ఇక్కడ ప్రధానంగా చెత్త సమస్య ఎక్కువగా వేధిస్తోంది. చెత్తాచెదారాల వల్ల డెంగ్యూ తదితర రోగాలతో తమ సంపాదనంతా రోగాలకే పెట్టాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"రోడ్డుపై చెత్తకుప్పలు పేరుకుపోయి వాహనాలు కాదు నడవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా మారింది. ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అసలు స్పందించడం లేదు. బోలక్పూర్లో డ్రైనేజీ, మంచినీటి సమస్యలు ఎప్పటి నుంచో వేధిస్తూనే ఉన్నాయి" - స్థానికుడు
రోడ్ల పరిస్థితి మరింత అధ్వానం
ఈ డివిజన్లో అక్రమ పార్కింగ్ కూడా సమస్యగా తయారైంది. చిన్నచిన్న సందుల్లో భారీ వాహనాలు రావడం వల్ల నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ కావడం, గొడవలు జరగడం పరిపాటిగా మారిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు రోడ్ల దుస్థితి మరింత అధ్వానంగా మారిందని అంటున్నారు. చిన్నపాటి వర్షానికే తమ ఇళ్లలోకి వర్షం నీరు చేరుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే వానల వల్ల తమ ఇళ్లు కారుతున్నాయని పలువురు మహిళలు వాపోతున్నారు. పైకప్పు స్లాబులు పెచ్చులు ఊడి స్టీల్ తుప్పు పట్టి బీటలు వారాయని, రోజూ భయం భయంతో గడుపుతున్నామని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
"రోడ్డు వేస్తామని ఉన్న రోడ్డును తవ్వి వదిలేశారు. కొందరు బైకుల మీద నుంచి కింద కూడా పడ్డారు. వర్షం నీరు ఇళ్లల్లోకి వస్తోంది. రహదారిపై ఉన్న గుంతల్లో డ్రైనేజీ నీరు ఆగడంతో దోమల బెడద ఎక్కువవుతోంది. దీంతో మాకు రోగాలు వస్తున్నాయి" - స్థానిక మహిళ
దశాబ్దలుగా పోరాడుతోన్న తమ సమస్యలకు పరిష్కారం కావడం లేదని ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్పందించి వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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