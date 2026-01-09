నేషనల్ హైవేపై అనుకోని సమస్యా? - ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి - సేవలు పొందండి
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాహనదారులకు ఉపయుక్తం - ఎస్వోఎస్ ఫోన్ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తెచ్చిన నేషనల్ హైవే అధికారులు
Published : January 9, 2026 at 12:59 PM IST
National Highway Emergency SOS : జాతీయ రహదారి వినియోగదారులకు అత్యవసర సమయంలో సమస్యను అధిగమించేందుకు నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులు ఎస్వోఎస్ ఫోన్ కేంద్రాలను అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. జాతీయ రహదారి మార్గంలో ప్రయాణించే సమయంలో మీ వాహనానికి సమస్య వచ్చినా, పొరపాటున ప్రమాదానికి గురైనా, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నా 1033 హైల్ప్లైన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ ఫోన్ నుంచి ఆ టోల్ఫ్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వడం మాత్రమే. ఈ 1033 నెంబర్కు కాల్ చేస్తే ఆపద సమయంలో వాహనదారులకు వెంటనే సేవలందిస్తారు.
మూడు కిలోమీటర్లకు ఒక కేంద్రం : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో శ్రీరాంపూర్ నుంచి రేపల్లెవాడ వరకు 363 జాతీయ రహదారి 42 కిలోమీటర్లు జాతీయ రహదారి విస్తరించారు. ప్రతి మూడు కిలోమీటర్లకు ఒకటి చొప్పున ఇరువైపులా 25 చోట్ల ఎస్వోఎస్ ఫోన్ కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ఒక కాల్తో వెంటనే నేషనల్ హైవే అథారిటీ కంట్రోల్ రూంకు వెళ్తుంది. సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని వారు సేవలు అందిస్తారు.
అర్ధరాత్రి వేళ అండగా :
- అర్ధరాత్రి కుటుంబంతో వెళ్తున్న వాహనంలో పెట్రోల్, డీజిల్ అయిపోయినప్పుడు ఎస్వోఎస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే సిబ్బంది వచ్చి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి బిల్లు తీసుకుంటారు.
- రహదారిపై వెళ్తుండగా ఆకస్మాత్తుగా వాహనం మరమ్మతులకు గురైనప్పుడు ఫోన్ చేస్తే సమీపంలో మెకానిక్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం గాని, వాహనం సురక్షిత ప్రదేశంలో పార్కింగ్ చేసేలా సూచనలు చేసి చోదకుడిని సమీపంలో దిగబెడతారు.
- ఇక భారీ వాహనాలు చెడిపోతే ప్రమాదాలు జరగకుండా వాహనం సమీపంలో సేఫ్టీ కోన్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు. క్రేన్ సహాయంతో వాహనాన్ని సర్వీస్ రోడ్డుకు దారి మళ్లిస్తారు.
ప్రాణాలు కాపాడారు : ఇటీవల శ్రీరాంపూర్ - బొక్కలగుట్ట గ్రామల మధ్య కారు బోల్తా పడి పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అదే సమయంలో అటువైపుగా వెళ్తున్న మహారాష్ట్ర వాసులు చూశారు. వారికి సరైన లొకేషన్ తెలియకపోవడం వల్ల ఎస్వోఎస్ ద్వారా ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారు. దాని చైనేజీ నెంబర్ (కిలోమీటర్ నెంబర్) ఆధారంగా వెంటనే సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించడంతో ప్రాణపాయం తప్పింది.
ఎప్పుడెప్పుడు ఏవేవో తెలుసా? :
గాయపడితే : 1033 హెల్ప్లైన్ నెంబర్ నేరుగా అంబులెన్స్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానించి ఉంటుంది. దీంతో ఫోన్ చేసిన వెంటనే అత్యవసర వాహనం అందుబాటులోకి వస్తుంది. గోల్డెన్ అవర్లో వైద్యం అందటం ద్వారా ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉండదు.
వాహనం దెబ్బతింటే : వాహనం పాడైపోయి, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంటే క్రేన్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. వెంటనే వాహనాన్ని తొలగిస్తారు. కొన్ని నిమిషాల కాలంలోనే వాహనాల రాకపోకలు పునరుద్ధరిస్తారు.
పెట్రోల్ లేకపోయినా : రహదారి మార్గంమధ్యలో వాహనంలో పెట్రోల్ అయిపోతే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది వచ్చి ఐదు లీటర్ల పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ తెచ్చి ఇస్తారు. ఇంధనం ఇందుకు అయ్యే డబ్బును వాహనదారుడు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
టైర్ పంక్చర్ అయితే : వాహనం టైరు పంక్చర్ అయితే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది వచ్చి టైర్ మార్చడానికి సాయపడతారు. యాంత్రిక సమస్య తలెత్తినా మెకానిక్లను, సహాయ వాహనాలను సమకూర్చుతారు. ఈ సేవలన్నీ పూర్తిగా ఉచితంగా చేస్తారు.
ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే : రహదారులపై వెళ్తున్నప్పుడు దాడులు, దోపిడీలు తరహా ఇబ్బందులు ఎదురైతే టోల్ఫ్రీ 1033 నంబరుకు ఫోన్ చేయండి. ఈ నెంబరు పోలీసు స్టేషన్లు, హైవే పెట్రోలింగ్ యూనిట్లు, సమీప ఆసుపత్రులతో అనుసంధానమై ఉంటుంది.
