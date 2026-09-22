చెత్త సేకరణ ప్రైవేటీకరణ - రాంకీ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న జీహెచ్ఎంసీ
హైదరాబాద్ చెత్తను సేకరించే విధానాన్ని ప్రైవేటీకరించాలని బల్దియా నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు జీహెచ్ఎంసీ రాంకీ సంస్థతో ఒప్పందం కుదర్చుకుంది. ఇందుకోసం ఏడాదికి రూ.803 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది.
Published : September 22, 2026 at 10:38 AM IST
Privatization Of Garbage Collection in Hyderabad : చెత్త సేకరణ కోసం కేవలం కార్మికులు మాత్రమే కాకుండా, కార్పొరేట్ సంస్థలు కూడా పోటీ పడుతున్నాయి. స్వచ్ఛత పేరుతో ప్రయోజనాలు పొందాలని ప్రభుత్వం కూడా భావిస్తోంది. ఇంటింటికి వెళ్లి చెత్తను సేకరించే విధానాన్ని ప్రైవేటీకరించే దిశగా హైదరాబాద్ నగరం అడుగులు వేస్తుండటంతో, వివిధ వర్గాలు లాభాలపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న జీవనోపాధి పోరాటం ప్రధానంగా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే గత మూడు దశాబ్దాలుగా నగరంలో అమలవుతున్న ప్రత్యేకమైన ఇంటింటి చెత్త సేకరణ వ్యవస్థను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లోని మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఇప్పటికే ఈ దిశగా చర్యలు చేపట్టాయి.
దేశంలోనే ఎక్కడా లేని వ్యవస్థ
దాదాపు ముప్పై ఏళ్లుగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులే హైదరాబాద్లో చెత్తను సేకరిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో మూడు చక్రాల రిక్షాలను ఉపయోగించి చెత్తను సేకరించేవారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జీహెచ్ఎంసీ ఈ కుటుంబాలకు ఆటోలను సమకూర్చింది. ప్రస్తుతం 4,795 'స్వచ్ఛ' వాహనాలు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 2,122, సీఎంసీలో 1,276, ఎంఎంసీలో 1,297 ఉన్నాయి. వీటిపై ఆధారపడి 5,000 కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి.
కొంతమంది వాహన నిర్వాహకులు యజమానుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండగా, మరికొందరు నెలవారీ రుసుము చెల్లించలేదనే కారణంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెత్తను సేకరించడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. దీనివల్ల చెత్త సేకరణలో సమస్యలు తలెత్తి, వీధుల్లో చెత్త కుప్పలు పేరుకుపోతున్నాయి. అయినప్పటికీ మెజారిటీ కార్మికులు క్రమశిక్షణతో తమ విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అయితే వ్యవస్థ ప్రైవేటీకరణ దిశగా సాగుతుండగా, పారిశుధ్య కార్మికులు సూచనలను పాటించడం లేదని, ఇంటింటి చెత్తను సరిగ్గా సేకరించడం లేదని ఆరోపిస్తూ మూడు కార్పొరేషన్లు చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
రాంకీ సంస్థతో ఒప్పందం
ఇంటింటి చెత్త సేకరణ, ద్వితీయ స్థాయి చెత్త రవాణా, డంపింగ్ యార్డ్ నిర్వహణ వంటి బాధ్యతల సమగ్ర ప్యాకేజీ కోసం జీహెచ్ఎంసీ రాంకీ సంస్థకు టన్నుకు రూ.2,200 చెల్లిస్తుంది. రోజుకు 10,000 టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతుండటంతో జీహెచ్ఎంసీ ఏడాదికి రూ.803 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. ఒకవేళ పారిశుధ్య కార్మికుల వ్యవస్థను తొలగిస్తే రాంకీకి చెల్లించే మొత్తం టన్నుకు రూ.2,473కి పెరుగుతుంది. తద్వారా రాంకీ ఆదాయం రూ.902 కోట్లకు చేరుతుంది.
3 కార్పొరేషన్లలో ఏడాదికి రూ.50 కోట్ల ఆదాయం
ఇదే సమయంలో, సంబంధిత చట్టం ప్రకారం ఆస్తి పన్నులో భాగంగా వ్యర్థాల సేకరణ రుసుమును వసూలు చేయడానికి కార్పొరేషన్లు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఈ చర్య ద్వారా మూడు కార్పొరేషన్లకు కలిపి ఏటా రూ.50 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అంచనా. గృహాల నుంచి వ్యర్థాలను సేకరించడం ద్వారా 'రాంకీ' సంస్థకు నేరుగా అదనంగా రూ.100 కోట్ల ఆదాయం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు అందించే వ్యర్థాల సేకరణ, రీసైక్లింగ్ సేవల ద్వారా మరో రూ.2 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుంది.
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