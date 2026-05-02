ట్రైన్ ఛార్జీల కన్నా ఆటోలకే ఎక్కువ ఖర్చు - నగరంలో రాత్రివేళ ప్రైవేట్ వాహనదారుల దోపిడీ
రాత్రి వేళలో స్టేషన్లలో కనిపించని బస్సులు - ఆటోలు, క్యాబ్ల ధరలు వెచ్చించలేక స్టేషన్లలోనే గంటల తరబడి నిరీక్షిస్తున్న ప్రయాణికులు - భద్రతా లోపంతో పలుచోట్ల ఆకతాయిల ఆగడాలు
Published : May 2, 2026 at 7:33 PM IST
Facing Problems At Railway Stations : రాత్రివేళలో హైదరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నగరంలోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి రాత్రి వేళలో తమ ఇళ్లకు చేరాలంటే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులు లేకపోవడం, అధిక ఛార్జీలు, భద్రతా లోపాలు, మౌలిక సదుపాయాల కొరతతో అర్ధరాత్రి రైలు దిగిన ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. ఈ మేరకు 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధులు రాత్రి 11 గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము 4.30 గంటల వరకు సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి, నాంపల్లి, కాచిగూడ, చర్లపల్లి స్టేషన్లను పరిశీలించారు. ఈ సమయంలో ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
ఎన్నో రూట్లకు బస్సులు లేవు : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు రాత్రి 11 గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్నో రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. అయితే ఈ స్టేషన్కు మేడ్చల్తో సహా అనేక ప్రాంతాలకు ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో లేవు. దీంతో ప్రయాణికులు ప్రైవేటు ఆటోలు, క్యాబ్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని డ్రైవర్లు అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. వాటిని భరించలేని వారు బస్సులు ప్రారంభమయ్యే వరకు స్టేషన్లోనే గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. అభివృద్ధి పనుల కారణంగా వెయిటింగ్ హాళ్లు ఉన్నప్పటికీ టాయిలెట్లు అందుబాటులో లేవు. ఉన్న టాయిలెట్లను కూడా రాత్రి వేళలో మూసేస్తున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.
పార్కింగ్ పేరుతో దౌర్జన్యం : లింగంపల్లి స్టేషన్లో రాత్రి 11 గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు ఒక్క ఆర్టీసీ బస్సు కూడా నడపడం లేదు. గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలంటే పూర్తిగా ప్రైవేటు వాహనాలే దిక్కవుతున్నాయి. మొదటి ప్లాట్ఫాం వద్ద కొందరు ఆటోవాలాలు అజమాయిషీ చెలాయిస్తూ, వాహనదారుల నుంచి పార్కింగ్ ఫీజు పేరుతో అందిన కాడికి డబ్బు గుంజుతున్నారు. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ బస్ డిపో మేనేజర్ శ్రీనాథ్ మాట్లాడుతూ 'నెల కిందటి వరకు స్టేషన్కు బస్సులు నడిపించాం. తక్కువ ఆక్యుపెన్సీ రేటు కారణంగా ఇటీవల బస్సులు నిలిపివేశాం' అని వివరించారు.
ఆకతాయిల ఆగడాలు : భద్రతా లోపాలతో నాంపల్లి స్టేషన్ నేరాలకు అడ్డాగా మారింది. ఈ స్టేషన్ ప్రధాన రహదారి నుంచి కొంత లోపల ఉండటంతో రాత్రివేళ రాకపోకలు కష్టంగా మారాయి. రైలు దిగగానే ఆటో డ్రైవర్లు చుట్టుముట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గంజాయి వ్యసనపరులు, కొందరు పోకిరీలు ప్రధాన రహదారి, స్టేషన్కు మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతంలో రెచ్చిపోతున్నారు. పోలీసు ఔట్ పోస్ట్ లేకపోవడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది.
ఆటోలకే ఎక్కువ ఖర్చు : కాచిగూడలో రాత్రి 11 నుంచి 5 గంటల వరకు ఆర్టీసీ బస్సులు లేవు. కూకట్పల్లి వెళ్లాలంటే ఆటో డ్రైవర్లు రూ.600 వసూలు చేస్తున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. యాప్ ద్వారా బుక్ చేసినా ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఒక్కోసారి బుక్ చేసుకోవడానికీ వీలు కావడం లేదని చెబుతున్నారు. వెళ్లాల్సిన బస్సు సమయానికి రాక, గంటల తరబడి నిరీక్షించలేక ఖర్చు ఎక్కువవుతున్నా ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వెళుతున్నామని రాకేశ్ అనే ఓ ఐటీ ఉద్యోగి తెలిపారు.
ఆటో ఖర్చులే అధికం : అత్యాధునిక హంగులతో నిర్మించిన చర్లపల్లి స్టేషన్లో కూడా రాత్రి 12 నుంచి 3.30 గంటల వరకు ఆర్టీసీ సేవలు లేవు. దక్షిణ ద్వారం వైపు మాత్రమే బస్సులు ఆగుతుండటంతో ఉత్తర ద్వారం దిగే ప్రయాణికులు ఆటోలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్) సిబ్బంది తక్కువ సంఖ్యలో ఉండటంతో తనిఖీలు సరిగా జరగడం లేదు. ప్రయాణికులు రైలు టిక్కెట్ ధర కంటే ఇంటికి చేరుకోవడానికే ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రివేళల్లో ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్య పెంచడం, భద్రత కల్పించడం అత్యవసరమని వారు అధికారులను కోరుతున్నారు.
