ETV Bharat / state

ఇష్టారాజ్యంగా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ ధరలు- తిరుగు ప్రయాణంలోనూ నిలువు దోపిడీ

ఆర్టీసీ నుంచి అరకొర సర్వీసులు- పర్యవేక్షణ విషయంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం-సంక్రాంతి ప్రయాణమంటే ప్రయాణికులకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోందంటున్న ప్రయాణికులు - తిరుగు ప్రయాణంలోనూ దోపిడీ

Private Travels Increased Bus Charges
Private Travels Increased Bus Charges (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Private Travels Increased Bus Charges : సంక్రాంతి ప్రయాణమంటే ప్రయాణికులకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది సొంతూళ్లకు వచ్చేందుకు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ దెబ్బకు జేబులు ఖాళీ కాగా తిరుగు ప్రయాణంలోనూ దోపిడీ తప్పేలాలేదు. ఆర్టీసీ నుంచి అరకొర సర్వీసులు ఉండడం, పర్యవేక్షణ విషయంలో అధికారులు కాడి వదిలేయడంతో ఈ దుస్థితి కనిపిస్తోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.

అందిన కాడికి బాదెయ్‌ : విజయవాడకు చెందిన ప్రైవేటు ఉద్యోగి సూర్య హైదరాబాద్‌ నుంచి పండగ కోసం భార్యతో కలిసి రూ.3,500 ఖర్చు చేసి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సులో ఇంటికి వచ్చారు. మళ్లీ 18న తిరుగు ప్రయాణానికి ఆన్‌లైన్‌లో చూస్తే ఒక్కో టిక్కెట్‌ రూ.1,888 చూపించింది. అదీ నాన్‌ ఏసీ బస్సులో సీటు. ఇద్దరికీ కలిపి రూ.3,776. తప్పక బుక్‌ చేసినట్లు వాపోయారు. జనవరి14 నుంచి పండగ మొదలుకానున్న వేళ ఇప్పటికీ సొంతూళ్లకు వచ్చే వారి సంఖ్య భారీగానే ఉంది. ఓవైపు వారి జేబులు ఖాళీ చేస్తూనే 16, 17, 18 వరకు తిరుగు ప్రయాణాల్లోనూ దోపిడీకి తెరదీశారు. ఈ మూడు రోజులకు కలిపి విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు సాధారణ సర్వీసులతో కలిపి 120 మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంతో వేలాదిగా వచ్చిన ప్రయాణికులు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ వైపు చూస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ ధరలు చూస్తే బెదిరిపోవాల్సిందే.

అధిక ధరల వసూలుకు అనువుగా నాన్‌ ఏసీ బస్సులు ఒకటీ అర పెట్టి అన్ని ఏసీ స్లీపర్లే చూపిస్తున్నారు. ఆర్టీసీలో ఒక్కో టికెట్‌ రూ.436 ఉంది. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌లో నాన్‌ ఏసీ సీటు రూ.1,200-1800 ఉంది. ఏసీ స్లీపర్లు, సెమీ స్లీపర్లకు రూ.1500-2,000పైగా సమర్పించాల్సిందే. ఈ బాదుడు భరించలేక వందల మంది యువకులు నేరుగా ద్విచక్ర వాహనంపై హైదరాబాద్‌ నుంచి సొంతూళ్లకు వస్తున్నారు. ప్రైవేటు ట్రావెల్‌ బస్సుల్లో దోపిడీ బహిరంగ రహస్యమైనా అధికారులేమో ఫిర్యాదులొస్తే కదులుదాం అన్నట్లు ఉన్నారు. క్షేత్రంలో తనిఖీలు చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుపుతున్న, అధిక వసూళ్లు చేస్తున్న బస్సుల నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి లేదు. దీంతో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ దందా మరింత హద్దు మీరుతోంది.

ఇదే అదునుగా రేట్లు పెంచేశారు : ఒక్కో టికెట్‌ రూ.3వేలకు పైగా అమ్ముతున్నారంటే దోపిడీ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుస్తోంది. అయినా రవాణాశాఖ కన్నెత్తి చూడడం లేదు. ఈ ఎన్‌హెచ్‌లో నందిగామ వైజంక్షన్‌ నిర్మాణం పూర్తి చేయకపోవడంతో గత రెండు రోజులుగా అక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోతోంది. రాత్రుళ్లు ఇక్కడ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్టీసీలో టికెట్లు లేక, ప్రైవేటు దందా తట్టుకోలేక ద్విచక్రవాహనాలపై భారీగా వస్తున్నారు. రోజుకు దాదాపు 50వేల వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటే అందులో 10 నుంచి 15శాతం ద్విచక్ర వాహనాలే. ఇందులో ఎక్కువ హార్స్‌ పవర్‌ ఉన్న వాహనాలే అధికం.గంటకు 100 కి.మీ వేగంతో వెళ్తున్నారు. ఒక్కో వాహనంపై ఇద్దరు, లగేజ్‌ బ్యాగులు వేసుకుని, మంచులో వాహనాలు నడుపుతున్నారు.

అడుగడుగునా ప్రమాదమే : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు కొందరు రవాణా ఖర్చులు భరించలేక భార్య, పిల్లలతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనాలపై సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారు. వీరిలో చాలా మంది హెల్మెట్‌ కూడా లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా వస్తున్నారు. ప్రమాదాల నివారణలో ఈ ఏడాది సైతం ఆర్టీసీ, రవాణాశాఖ, ఎన్‌హెచ్‌ ఇలా అన్ని శాఖలు విఫలమయ్యాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి విజయవాడకు పీఎన్‌బీఎస్‌ కేవలం 24 ప్రత్యేక బస్సులు మాత్రమే కేటాయించింది. సంక్రాంతికి వేలాదిగా తరలివచ్చే ప్రయాణికులకు ఇవి ఏమాత్రం చాలవు.

పండుగ వేళ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ దోపిడీ - సీటుకో రేటుతో ప్రయాణికుల జేబులు లూటీ

ట్రావెల్స్ దోపిడీ నివారణకు రవాణా శాఖ చర్యలు - అందుబాటులోకి టోల్‌ఫ్రీ నంబ‌రు

TAGGED:

BUS CHARGES
EXCESSIVE FARES IN PRIVATE TRAVELS
PRICES INCREASED IN PRIVATE TRAVELS
HUGE FARES IN PRIVATE TRAVEL BUSES
PRIVATE TRAVELS INCREASED CHARGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.