పండుగ ప్రయాణాలు - బస్ టికెట్ ధరలకు రెక్కలు - ఏకంగా మూడొంతులు పెంచేశారు!
Private Travel Buses Ticket Prices Increasing : పండుగ సీజన్ మొదలవడంతో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో టికెట్ ధరలు అమాంతం పెంచుతున్నారు. ప్రభుత్వ సర్వీసులు సైతం రెట్టింపు ధరలు వసూలు చేస్తున్నాయి.
Published : October 11, 2026 at 12:22 PM IST
Private Travel Buses Ticket Prices Increasing : బస్టాండ్లలో రద్దీ కనిపించినా, టికెట్ బుకింగ్ సైట్కు ఎక్కువ హిట్స్ వచ్చినా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల టికెట్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుంటాయి. ఎప్పుడు పెరుగుతున్నాయో టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్లకు కూడా తెలియడం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే బతుకమ్మ, దసరా పండుగ నేపథ్యంలో బస్సుల నిర్వాహకులు అమాంతం ధరలు పెంచేశారు.
ఇష్టం లేకున్నా తప్పని పరిస్థితి
ప్రభుత్వ సర్వీసులు (తెలంగాణ ఆర్టీసీ) కూడా స్పెషల్ బస్సుల పేరిట ట్యాగ్ తగిలించుకొని రెట్టింపు ధరలు వసూలు చేస్తున్నాయి. మహబూబ్నగర్, వరంగల్, కరీంనగర్ వైపు వెళ్లే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు రెట్టింపునకు మించి వసూలు చేస్తుండటంతో ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లు పడుతోంది.
ఈ నెల 9వ తేదీన కూకట్పల్లి నుంచి విజయవాడకు వెళ్లిన ఒక ఏసీ స్లీపర్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఒకరికి ఏకంగా రూ.1,700 వసూలు చేయడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. సాధారణ రోజుల్లో రూ.580 నుంచి రూ.700 వరకు ఉండే ఈ టికెట్ ధర మూడొంతులు పెరగడం నిజంగా చాలా ఎక్కువ అని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. అంత వెచ్చించేందుకు ముందుకొచ్చారా అని టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్ను అడిగితే "ఆలస్యం చేస్తే టికెట్ రేట్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని, ఇష్టం లేకున్నా కొనుగోలు చేశారు" అని చెప్పారు.
ఒకే నంబర్తో రెండు బస్సులు
దసరా పండుగ సీజన్ మొదలు కావడంతో కొన్ని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ పాత బస్సులు, ఫిట్నెస్ లేని వాటిని నడిపే అవకాశం ఉంది. దీంతో రవాణా శాఖ అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా బస్సుల తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. శనివారం చేపట్టిన తనిఖీల్లో ఒకే నంబర్తో తిరుగుతున్న రెండు బస్సులను గుర్తించి ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. సాజన్ ట్రావెల్స్ పేరుతో ఒకే యాజమాన్యం కింద ఈ బస్సులను అనుమతి లేకుండా నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఆర్టీవో రవికుమార్, ఇన్స్పెక్టర్ హర్షితలకు బాధ్యత అప్పగించినట్లు జాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ వెంకటరమణ తెలిపారు. అధిక ధరలకు టికెట్లు విక్రయించినా, పాత, ఫిట్నెస్ లేనివి ఉపయోగించినా సీజ్ చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జేటీసీ హెచ్చరించారు.
మధ్యలో ఆపేదే లేదు!
వరంగల్ రూట్లో భువనగిరి, జనగామ, విజయవాడ మార్గంలో సూర్యాపేట, కోదాడ వెళ్లాల్సిన వాళ్లకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏ ట్రావెల్స్ కూడా మధ్య స్టాప్లలో దిగాల్సిన ప్రయాణికులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదు. నేరుగా బస్టాప్ వెళ్లి డ్రైవర్ను బతిమాలినా ఏమాత్రం ఫలితం ఉండటం లేదని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయవాడ వరకు టికెట్ తీసుకుంటా, మధ్యలో కోదాడలో ఆపితే దిగిపోతా అని చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదని చెబుతున్నారు.
పండగ నేపథ్యంలో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్లు - అదనపు బస్సులు నడపాలని విజ్ఞప్తి