అనంతలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా - పలువురికి గాయాలు
Road Accident in Anantapur: అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం రామినేపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:43 PM IST
తెల్లారేసరికి క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరుకుని కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడపాలనుకున్న ప్రయాణికుల ఆశలు ఒక్కసారిగా ఆవిరయ్యాయి. ఎన్నో ఆశలతో ప్రయాణానికి సిద్ధమైన వారికి మార్గమధ్యంలోనే పెను ప్రమాదం ఎదురైంది. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం రామినేపల్లి సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై గురువారం తెల్లవారుజామున ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడిన ఘటన కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది? : బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు సుమారు 30 నుంచి 40 మంది ప్రయాణికులతో ఎఫ్ఆర్కే (FRK) ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు బయలుదేరింది. ప్రయాణికులంతా గాఢనిద్రలో ఉన్నారు. బస్సు వేగంగా గమ్యం వైపు దూసుకెళ్తోంది. అయితే తెల్లవారుజామున సుమారు 3 గంటల సమయంలో రాప్తాడు మండలం రామినేపల్లి వద్దకు రాగానే బస్సు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి బోల్తా పడింది. ఏం జరుగుతుందో ప్రయాణికులు గ్రహించేలోపే ఈ దుర్ఘటన జరిగిపోయింది.
డ్రైవర్ నిద్రమత్తే కారణమా? : ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి చేర్చాల్సిన డ్రైవర్ నిద్రమత్తులోకి జారుకోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రయాణికులు ఆరోపిస్తున్నారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, నిద్రమత్తు ప్రయాణికుల పాలిట శాపంగా మారింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతం దద్దరిల్లింది. అయితే ప్రమాదంలో ఉన్న ప్రయాణికులకు సాయం చేయాల్సిన డ్రైవర్ తన బాధ్యతను విస్మరించి ఘటనా స్థలం నుంచి పరారయ్యాడు.
తప్పిన ప్రాణాపాయం : ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులందరికీ తీవ్ర, స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. బస్సు బోల్తా పడిన తీవ్రతకు పెను విషాదం చోటు చేసుకుంటుందని అంతా భావించారు. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ప్రాణాపాయం కలగలేదు. దీంతో ప్రయాణికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
సహాయక చర్యలు, పోలీసుల దర్యాప్తు : ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బస్సులో చిక్కుకున్న క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో బాధితులకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలను ఆరా తీయడంతో పాటు పరారీలో ఉన్న బస్సు డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల వేగం, డ్రైవర్ల పనివేళలపై రవాణా శాఖ అధికారులు నిరంతర నిఘా ఉంచితే ఇలాంటి ప్రమాదాలను కొంతవరకైనా నియంత్రించవచ్చని ప్రయాణికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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