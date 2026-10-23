మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్పై మరో వివాదం - కోడలి కారు ప్రమాదంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు
మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్పై మేఘన తండ్రి అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జోగి మేఘన కారు ప్రమాదం పై పలు అనుమానాలు ఉన్నాయని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:23 AM IST
Private Travel Bus Hit Jogi Ramesh : వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ కుటుంబం చుట్టూ వివాదాలు ముసురుకుంటున్నాయి. ఇటీవల ఆయన కోడలు జోగి మేఘన ప్రయాణిస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురికావడం వెనుక కుట్ర దాగి ఉందంటూ ఆమె తండ్రి కృష్ణ ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం సంచలనంగా మారింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం ఈ నెల 15న జోగి మేఘన తన తండ్రి కృష్ణతో కలిసి విజయవాడ నుంచి తెలంగాణలోని కోదాడ వైపు కారులో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
వారు ప్రయాణిస్తున్న కారును వెనుక నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అయితే ఈ ప్రమాదం వెనుక మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ ప్రమేయం ఉండవచ్చని మేఘన తండ్రి కృష్ణ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని పేర్కొంటూ ఆయన 16వ తేదీన పోలీసులకు లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
గతంలోనే గృహహింస కేసు: ఈ వివాదానికి బలమైన కారణం ఉంది. కేవలం మూడు నెలల క్రితమే మేఘన తన మామ జోగి రమేశ్, భర్త రాజీవ్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులపై ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఫిర్యాదు చేశారు. అదనపు కట్నం కోసం తనను వేధిస్తున్నారని, తనను చంపేందుకు కూడా ప్రయత్నించారని ఆమె ఆ ఫిర్యాదులో తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తన ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. ఆ వివాదం నడుస్తుండగానే ఇప్పుడు కారు ప్రమాదం జరగడంతో, ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయించిన ప్రమాదమేనని మేఘన కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ప్రాథమిక పరిశీలన ప్రకారం ఇది కేవలం ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిన సంఘటన మాత్రమేనని, దీని వెనుక ఎలాంటి ఉద్దేశపూర్వక కుట్ర లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ కేసులో అన్ని కోణాల్లోనూ పూర్తిస్థాయి విచారణ జరుపుతామని పోలీసులు వెల్లడించారు.