ప్రైవేటు బస్సులకు పండగే - సంక్రాంతికి ప్రయాణికుల జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందే
నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ - అడ్డగోలుగా ఛార్జీలు పెంచేస్తున్న యాజమాన్యాలు - ముందస్తుగా రిజర్వేషన్ చేసుకుందామంటే ధరలు చూసి షాక్ అవుతున్న జనాలు - రైళ్లలో వెళ్దామంటే దొరకని రిజర్వేషన్
Published : January 4, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : January 4, 2026 at 10:16 AM IST
Private Travel Charges Sankranti Festival : ప్రైవేటు బస్సుల్లో అప్పుడే సంక్రాంతి పండగ దందా మొదలయ్యింది. అడ్డగోలుగా ఎలా పడితే అలా ఛార్జీలు పెంచేస్తున్నాయి. రవాణా శాఖ అధికారుల భయం కూడా లేదు. ప్రయాణికులను అసలు కనికరించడం లేదు. మరో పది రోజుల్లో సంక్రాంతి పండగకు హైదరాబాద్లోని ఆంధ్ర ప్రాంతవాసులు వేలల్లో వెళ్తారు. ముందస్తుగా రిజర్వేషన్ చేసుకుందామని ఆన్లైన్లో చూస్తే ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు సాధారణ రోజుల్లో రూ.700 టికెట్ ధర ఉంటుంది. సంక్రాంతికి ఏకంగా రూ.2,700 నుంచి రూ.4,000 వరకు ధరలు పెంచేశారు.
సీటుకు ఒక్కో ధర : ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థలు సీటు ఆధారంగా టికెట్ ధరలను నిర్ణయిస్తున్నాయి. ముందు సీట్లకు ఓ ఛార్జీ, వెనక సీట్లకు, మధ్య సీట్లకు వేర్వేరుగా రేట్లు ఉన్నాయి. రైళ్లలో వెళ్దామంటే అసలు రిజర్వేషన్ దొరకడం లేదు. సాధారణ ప్రయాణం గగనమే అవుతుంది.
తనిఖీలు చేయకుంటే చిక్కులే? : ఇటీవల పలు ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాయి. ప్రయాణికుల డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని బస్సులను ఇష్టారీతిన రోడ్లపైకి తీసుకొస్తున్నాయి. అన్ని రకాల నిబంధనలు పాటిస్తున్నారా? అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్లు ఉన్నారో లేదో తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి. లేకుంటే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వచ్చాక చర్యలు తీసుకోవడంతో ఏ మాత్రం ప్రయోజనం ఉండదు.
హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం వంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలకు వెళ్లే రైళ్లలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో టికెట్లు అయిపోయాయి. ప్రత్యేక రైళ్లను, ప్రత్యేక బస్సులను ప్రకటించడంలో రైల్వే శాఖ, రోడ్డు, రవాణా సంస్థలు ఎక్కువ జాప్యం చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్ని ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు తమకు అనుకూలంగా మలచుకుంటున్నారు.
9, 10న భారీ డిమాండ్ : సంక్రాంతి పండక్కి ముందు వస్తున్న వారాంతం కావడంతో జనవరి 9, 10 తేదీల్లో భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత రోజుల్లోనూ రద్దీ ఉన్నా, ఈ రెండు రోజుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రైవేటు బస్సుల యాజమాన్యాలు అమాంతం ఛార్జీలను పెంచేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ అదనపు ఛార్జీలు ఉంటున్నా, గరిష్ఠంగా 50 శాతానికి మించవు. ప్రైవేటు బస్సుల యజమానులు మాత్రం రెండు, మూడు రెట్లు అధికంగా వసూలు చేస్తుండటంపై రవాణా శాఖ తనిఖీలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
పట్టించుకోని రవాణా శాఖ : ప్రైవేటు బస్సుల్లో ఛార్జీల్ని ఇష్టారాజ్యంగా పెంచుతున్నా, రవాణా శాఖ ఆ విషయాన్ని అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు బస్సు కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదానికి గురైన తర్వాత బస్సుల ఫిట్నెస్, ఇతర భద్రతా పరమైన అంశాలను కొద్ది రోజులు మాత్రమే తనిఖీలు చేసి అధికారులు కేసులు పెట్టారు. ఏటా పండగ సమయంలో భారీగా ఛార్జీలు పెంచుతున్నా, కేవలం హెచ్చరికలకు పరిమితం కావడం ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడమే అవుతుంది.
- హైదరాబాద్-విజయవాడ : ఆర్టీసీలో సీటర్ టికెట్ రూ.440 ఉంటే ప్రైవేటులో రూ.2,700 నుంచి రూ.4,000. అదే స్లీపర్లో బెర్తు కావాలంటే సౌకర్యాన్ని బట్టి రూ.3,500-5,999గా ధర నిర్ణయించారు.
- హైదరాబాద్-విశాఖపట్నం : ఆర్టీసీలో బస్సు ఛార్జీ రూ.1,889. ప్రైవేటులో రూ.5 వేల నుంచి రూ.5,999. అదే ప్రైవేటు స్లీపర్ బస్సుల్లో టికెట్ ధర రూ.6,999. జనవరి 9న హైదరాబాద్-విశాఖపట్నం విమాన టికెట్ ధర రూ.6,157గా ఉండటం గమనార్హం.
- హైదరాబాద్-రాజమహేంద్రవరం : ఆర్టీసీ సూపర్ లగ్జరీలో రూ.1,032గా ఉంది. స్లీపర్లో రూ.2,338 ఛార్జీ ఉంటే ప్రైవేటు సీటర్లో రూ.2,599 నుంచి రూ.4,999 వసూలు చేస్తున్నారు. స్లీపర్లో ధర రూ.5,999.
- హైదరాబాద్-బెంగళూరు : ఆర్టీసీ స్లీపర్ బస్సు టికెట్ ధర రూ.1,203. అదే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్లో అయితే ఒక్కో బెర్తుకు ఆపరేటర్ను బట్టి రూ.2,799-6,899 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. జనవరి 9న విమాన టికెట్ ధర రూ.3,956గా అందుబాటులో ఉంది.
టిక్కెట్ ఛార్జీల పెంపుపై తెలంగాణ ఆర్టీసీ క్లారిటీ - కేవలం ఆ బస్సుల్లో మాత్రమేనట!
రైలు టికెట్లు అయిపోయాయి.. బస్సు ఛార్జీలు పెరిగాయి.. ఊరెలా వెళ్లేది..!