ETV Bharat / state

ప్రైవేటు ఆలయాల్లో పర్యవేక్షణ కరవు - ఎవరికి వారే యమునా తీరే అనే చందంగా తీరు

ప్రైవేటు ఆలయాలపై దేవాదాయ శాఖ నిర్లక్ష్యం - కాశీబుగ్గ తరహా ఘటనలు చోటు చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే హడావిడి

Private Temples Should Be Strictly Monitored
Private Temples Should Be Strictly Monitored (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 7:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Private Temples Should Be Strictly Monitored in AP: ఏపీలో ప్రైవేటు వ్యక్తులు, సంస్థల నిర్వహణలో పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిపై దేవాదాయ శాఖ అజమాయిషీ ఏ మాత్రం ఉండటం లేదు. ప్రత్యేక పర్వదినాలు, పూజల సమయంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందనే సమాచారం నిర్వాహకులు అధికారులకు తెలపడం లేదు. ఆయా రోజుల్లో అక్కడ ఏం జరుగుతోందనేది పర్యవేక్షించాల్సిన దేవాదాయశాఖ పట్టనట్లు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. కాశీబుగ్గ తరహా ఘటనలు ఏదైనా చోటుచేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ శాఖ కొంత హడావిడి చేస్తోంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ పట్టించుకోవడంలేదు.

ఏపీలో దేవాదాయశాఖ పరిధిలోని ఆలయాలు, చౌల్ట్రీలు, మఠాలు కలిపి మొత్తంగా 27,103 ఉన్నాయి. ప్రైవేటు ఆలయాలు ఎన్ని ఉన్నాయో దేవాదాయ శాఖకూ తెలియకపోవడం గమనార్హం. శాఖ పరిధిలో ఉన్న వాటిపై వివిధ స్థాయిల అధికారులు, ఆలయాల ఈఓల పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ ఉంటుంది. ప్రైవేటు ఆలయాల్లో ఇటువంటివేమీ ఉండవు. ఇలా అధికారుల నియంత్రణ లేనివి రాష్ట్రంలో వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. పైగా ఆయా ఆలయాలకు ప్రత్యేక పర్వదినాల సమయంలో పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. వారికోసం క్యూలైన్లు, బారికేడ్లు, విశ్రాంతి గదులు, తాగునీటి సదుపాయం కల్పించాలి. ఏర్పాట్లపై అధికారులకు అవగాహన ఉంటుంది. భక్తుల నియంత్రణకు పోలీసులూ అవసరం. ఇవేవీ తెలియని నిర్వాహకులు దేవాదాయ, పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖలకూ సమాచారం ఇవ్వడం లేదు.

అధికారుల అప్రమత్తత అవసరం: ఏదైనా ప్రైవేటు ఆలయం గురించి పెద్ద ఎత్తున్న ప్రచారం జరిగినప్పుడు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారనేది అధికారులకు అవగాహన ఉంటుంది. అటువంటి సమయంలో అప్రమత్తం కావాలి. నిర్వాహకులు సమాచారం ఇవ్వకపోయినా దేవాదాయ శాఖ అధికారులే జోక్యం చేసుకొని, ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించాలి. దేవాదాయశాఖ పరిధిలో ఉండే ఆలయాలు, సంస్థల నిర్వహణ, అధికారుల విధులు తదితరాలపై 1987లో అమల్లోకి వచ్చిన చట్టం 30లో నిబంధనలు ఉన్నాయి. ప్రైవేటు ఆలయంలో ప్రజలు దానధర్మాలుగా ఇచ్చిన సొమ్ము దుర్వినియోగం జరిగిందనే ఫిర్యాదులు వస్తే మాత్రం దేవాదాయశాఖ అధికారులు జోక్యం చేసుకొని విచారణ చేపట్టవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఏర్పాట్లపై ఎందుకు దృష్టిపెట్టడం లేదని భక్తులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ప్రైవేటు వ్యక్తులు, సంస్థల ఆధీనంలోని ఆలయాలు సైతం దేవాదాయశాఖలో రిజిస్టర్‌ చేయించుకోవాలనే నిబంధన తీసుకురావాలి. దీనివల్ల నిర్వాహకులు, అధికారులు సంయుక్తంగా ఏర్పాట్లు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఆలయ పరిధిలో ఏం జరుగుతోంది? ఏటా పెరుగుతున్న భక్తుల సంఖ్యపై అవగాహన ఉంటుంది. అప్పుడు తగిన చర్యలకు వీలవుతుంది.

తొక్కిసలాటల నుంచి బయటపడాలంటే: ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ గెలిచిన తర్వాత ఆర్సీబీ విజయోత్సవంలో బెంగళూరులో తొక్కిసలాట, తమిళనాడులోని కరూర్‌లో టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్‌ రోడ్‌షోలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఇవన్నీ ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా సంచలనమయ్యాయి. తాజాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో జరిగిన ఘటన మరోసారి ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. తొక్కిసలాట జరిగినప్పుడు ప్రాణనష్టం ఎక్కువగా ఉండటానికి పలు కారణాలున్నాయి. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ ప్రమాదాల నుంచి బయటపడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ముఖ్య కారణాలు: భారీ ర్యాలీలు, రాజకీయ యాత్రలు, సమావేశాలు, సినిమా థియేటర్ల వద్ద తొక్కిసలాటలు జరుగుతుంటాయి. ఆలయాల్లో ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రద్దీలో ఆందోళనకు గురైన భక్తులు హడావుడి చేసినప్పుడు, వదంతులు వ్యాపించి భక్తులు పరిగెత్తేటప్పుడు జరిగే తొక్కిసలాటలు ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ఆక్సిజన్‌ తక్కువగా ఉండటం, ఉక్కపోతతోనూ ప్రాణనష్టాలు జరుగుతాయి.

రద్దీల్లో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు వదులుగా ఉండే దుస్తులు ధరించాలి. ముందుగా ప్రవేశ, తిరిగి వెళ్లే మార్గాలు, ఎమర్జెన్సీ గేట్లు ఎక్కడున్నాయో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుంపులు ఉన్నచోట జనాల మధ్యలో కాకుండా, చివరకు ఉండేలా చూసుకోవాలి. రద్దీగా ఉన్న క్యూలైన్లలో వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు బరువైన బ్యాగులు, హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు మోసుకెళ్లొద్దు. చిన్నపాటి బ్యాటరీ ఫ్యాన్లు, లేదా విసన కర్ర, పేపరు వంటివి చేతుల్లో ఉంటే క్యూలో ఉక్కపోత నుంచి కాస్త ఉపశమనం ఇస్తాయి.

భయపడితే ఆందోళనతో నియంత్రణ కోల్పోతాం. జనాలకు వ్యతిరేక దిశలో వెళ్లే ప్రయత్నం చేయకూడదు. చేతులను ఛాతీ ముందు అడ్డుగా పెట్టుకుని గుండెకు ఒత్తిడి తగలకుండా కాపాడుకోవాలి. తొక్కిసలాట సమయంలో కింద పడకుండా చూసుకోవాలి. అదే ముఖ్యం. పడిపోతే తలకు చేతులు అడ్డుపెట్టుకుని, మోకాళ్లు వంచి శరీరాన్ని గుండ్రంగా చుట్టుకోవాలి. గోడలు, రెయిలింగ్, ఫెన్సింగ్‌ల దగ్గరికి వెళ్లకూడదు. అక్కడ తోపులాటకు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అస్ఫీక్సియాతో శ్వాస అందకపోతే గుండెపై ఒత్తి సీపీఆర్‌ చేయాలి. గాయాలు తగిలితే శుభ్రమైన వస్త్రంతో రక్తస్రావం ఆపాలి. మూర్ఛ, అస్వస్థత ఉంటే అలాంటి వారిని ఒక పక్కకు తిప్పి (రికవరీ పొజిషన్‌)లో ఉంచితే శ్వాస సులభంగా తీసుకుంటారు. గాలి తగిలే ప్రదేశంలో ఇది చెయ్యాలి. ఎముకలు విరిగినట్లు అనిపిస్తే కదల్చకుండా అదే స్థితిలో ఆసుపత్రికి తరలించాలి.

మరణాలకు ప్రధాన కారణాలు: తొక్కిసలాటల్లో ఎక్కువమంది చనిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అస్ఫీక్సియానే. అంటే ఊపిరి ఆడకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి అయినప్పుడు తలెత్తే పరిస్థితి ఇది. శరీరంపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి శ్వాస అందకపోతే కాసేపట్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోతారు. కదలడానికి వీల్లేకుండా ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు శ్వాసకు సంబంధించిన డయాఫ్రమ్‌ అనే కండరంపై ఒత్తిడి పడి ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఆక్సిజన్‌ వెళ్లదు. అప్పుడే అస్ఫీక్సియాకి గురై కార్బన్‌ డయాక్సైడ్‌ పెరిగిపోయి ఒక్కసారిగా బ్రెయిన్‌ డెడ్‌ అవుతుంది. పురుషులతో పోల్చితే అస్ఫీక్సియా పరిస్థితి మహిళల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది.


ఏపీలో తొక్కిసలాట - 9 మంది మృతి - రూ.15 లక్షల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

'ఇంతమంది భక్తులు వస్తారని ఊహించలేదు' - తొక్కిసలాటపై స్పందించిన ఆలయ నిర్వాహకుడు

TAGGED:

KASIBUGGA TEMPLE STAMPEDE
LACK OF SUPERVISION PRIVATE TEMPLES
PRIVATE TEMPLES RULES REGULATIONS
వాళ్లు చెప్పరు వీళ్లు పట్టించుకోరు
PRIVATE TEMPLES IN ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.