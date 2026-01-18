రెండేళ్లకు ఒకసారి 8 శాతం వరకు పెంచుకోవచ్చు! : స్కూల్ ఫీజులపై ప్రభుత్వ నిర్ణయం
ప్రైవేట్ పాఠశాలల ట్యూషన్ ఫీజును 8 శాతం వరకు పెంచేలా నిర్ణయం - రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చొప్పున అనుమతి - అధిక శాతం పెంచాలనుకుంటే రాష్ట్ర స్థాయి కమిషన్ ఆమోదం తప్పనిసరి
Published : January 18, 2026 at 9:40 AM IST
Government Decision on School Fees in Telangana : ఈ రోజుల్లో కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో పిల్లల్ని చేర్పించాలంటే లక్షల్లో ఫీజులు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఎల్కేజీ మొదలుకొని పదో తరగతి వరకూ ట్యూషన్ ఫీజుతో సహా స్టేషనరీ, యూనిఫాం ఇతర ఫీజుల పేర్లతో రూ.వేల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసే పాఠశాలలు ఉన్నాయి. కాగా యాజమాన్యాలు ప్రతి ఏటా ఈ ఫీజులను పెంచుకుంటూ పోవడంతో వీటిని చెల్లించాలంటేనే తల్లిదండ్రుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. పిల్లల్ని చదివించడానికి తల్లిదండ్రులు అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలల ఫీజుల విషయంపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చొప్పున : మన రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు పాఠశాలల ట్యూషన్ ఫీజును రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చొప్పున 8 శాతం వరకు పెంచుకునేలా అనుమతించాలని ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది. దీనికంటే అధికంగా వసూలు చేయాలనుకుంటే ప్రభుత్వం నియమించే రాష్ట్ర స్థాయి కమిషన్ వద్ద ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఫీజుల నియంత్రణ చట్టం విధివిధానాలను రూపొందించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత జరిగే మంత్రిమండలి సమావేశంలో దీనిపై చర్చించి చట్టాన్ని తీసుకువస్తామని ఓ విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. విద్యారంగం సమస్యలపై 2024 జులైలో శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్కలతో మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
పాఠశాలల ఫీజుల విషయంపై : ఆ కమిటీ పాఠశాలల ఫీజుల విషయంపై రెండుసార్లు చర్చలు జరిపింది. ఆ తరువాత తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. రుసుముల నియంత్రణపై అధ్యయనం చేసిన విద్యా కమిషన్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ స్కూల్ రెగ్యులేటరీ అండ్ మానిటరింగ్ కమిషన్ ముసాయిదా బిల్లు-2025 పేరిట గత సంవత్సరం జనవరి 24న ప్రభుత్వానికి ఓ నివేదికను సమర్పించింది. ఈ విషయంపై మంత్రివర్గ ఉప సంఘం చర్చలు జరిపింది. దీనిలోని ప్రధాన అంశాలను ముఖ్యమంత్రికి తెలిపింది. కాగా రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి 8 శాతం ఫీజు పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వాలనేదే దీనిలోని ప్రధాన సిఫార్సు.
పాఠశాల యాజమాన్యల అభ్యంతరం :
కమిషన్ ఆమోదం తీసుకుంటేనే అవకాశం : పాఠశాల ట్యూషన్ ఫీజు పెంపు విషయంలో ఆచార్య తిరుపతిరావు కమిటీ 2017లోనే ప్రతి సంవత్సరానికి 10 శాతం వరకు పెంచుకోవచ్చని ప్రకటించింది. కాగా తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ ప్రతి ఏటా వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సీపీఐ) ఆధారంగా ఫీజులు పెంచుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. అయితే విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు మాత్రం రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి 8 శాతం పెంచుకునేలా విధి విధానాలను రూపొందించారు. కమిషన్ ఆమోదం తీసుకుంటేనే అంతకంటే ఎక్కువ పెంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఏటా ఫీజుల పెంపునకు డిమాండ్ : ప్రతి ఏటా ఫీజుల పెంపునకు ప్రభుత్వం అనుమతిని ఇవ్వాలని పాఠశాల యాజమాన్యాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగానే మంత్రివర్గ ఉప సంఘం ఛైర్మన్ శ్రీధర్బాబుతో ఇటీవల ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ మల్క కొమరయ్య ఆధ్వర్యంలో పలువురు పాఠశాలల యాజమానులు సమావేశం కావాల్సి ఉండగా చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది.
ఎలా సరిపోతుంది? : వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి పెంచుకునే విధానం అమలులో ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం సంవత్సరానికి 5 నుంచి 6 శాతం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే రెండేళ్లకు ఒకసారి 8 శాతం పెంపు ఎలా సరిపోతుందని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. తాము ప్రతి ఏటా భవనాలకు అద్దె చెల్లించాలని, ఆపై ఉపాధ్యాయులకు, ఇతర ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంచాల్సి ఉంటుందని పాఠశాల యాజమాన్యాలు పేర్కొంటున్నాయి.
కాగా రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్ తదితర ఉన్నత విద్య కళాశాలలు మూడేళ్లకు ఒకసారి ఫీజులు పెంచుతున్నాయి. అయితే అక్కడ యాజమాన్య కోటా ఉందని, దానికి సంబంధించిన సీట్లను ప్రభుత్వం నిర్ధారించిన ఫీజుకు ఇవ్వడం లేదు కదా అని ప్రశ్నిస్తున్నాయి.
