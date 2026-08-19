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ప్రైవేటు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ హత్య కేసులో బిగ్​ ట్విస్ట్​ - హత్య చేసింది పదో తరగతి విద్యార్థులే

రూపారెడ్డికి చెందిన స్కూల్‌ విద్యార్థులే నిందితులని పోలీసుల అనుమానం - ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, మరో విద్యార్థి కోసం గాలింపు - ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డి మృతదేహంపై 27 కత్తిపోట్లు గుర్తించిన పోలీసులు

School Principal Roopareddy Death Case
School Principal Roopareddy Death Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 10:38 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 12:51 PM IST

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School Principal Roopa Reddy Death Case : నల్లొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి మండల కేంద్రంలోని జేబీ కాలనీకి చెందిన నాగార్జున పబ్లిక్​ స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​ కె.రూపారెడ్డి, ఈ నెల 11న దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని తెలుస్తోంది. కేసుకు సంబంధించి జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో మూడు ప్రత్యేక బృందాలు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాయి. సుమారు 80 మందిని విచారించిన అనంతరం, కొండమల్లేపల్లి మండలంలోని రెండు తండాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడారని పోలీసులు గుర్తించారు.

ఆ రాత్రి ఏం జరిగిందంటే? : పదో తరగతి విద్యార్థులే రూపారెడ్డిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. డబ్బుల కోసమే ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులు హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు. మాస్క్​, హుడీ ధరించి ఈనెల 11న రూపారెడ్డి ఇంటి వద్దకు వెళ్లాడు. ఒక విద్యార్థి ఇంట్లోకి వెళ్లి రూపారెడ్డిని డబ్బులు ఇవ్వాలని బెదిరించగా ఆమె ప్రతిఘటించారు. ఈ క్రమంలో మాస్క్​ ఊడిపోవడంతో విద్యార్థిని గుర్తించి రూపారెడ్డి కేకలు పెట్టారు. దీంతో గుర్తింపు బయటపడటంతో రూపారెడ్డిని వెంట తీసుకెళ్లి కత్తితో పొడిచారు. ఇంట్లో రూ.2.20 లక్షల తీసుకుని బయట ఉన్న విద్యార్థికి రూ.40 వేలు ఇచ్చినట్లు బాధితుడు తెలిపాడు. అయితే ఇద్దరు విద్యార్థులు దొంగతనాలు చేస్తూ జల్సాలకు అలవాటు పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో అనుమానంతో పదోతరగతి విద్యార్థిని విచారిస్తున్న సమయంలో జేబులో రూ.1.60 లక్షల నగదు గుర్తించారు. దానిపై రక్తపు మరకలు ఉండటాన్ని చూసి ప్రశ్నించడంతో విద్యార్థులు నిజాన్ని ఒప్పుకున్నారు.

పూర్తి వివరాలు ఇలా : నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి మండల కేంద్రంలోని జేబీ కాలనీలో రూపారెడ్డి స్థానికంగా ఓ ప్రైవేట్​ పాఠశాలలో ప్రిన్సిపల్​గా విధులు నిర్వర్తించేవారు. భర్త రాజేందర్​ రెడ్డితో కలిసి జేబీ కాలనీలో నివాసం ఉండేవారు. అయితే రూపారెడ్డికి కుటుంబానికి హైదరాబాద్​లో సొంత ఇల్లు ఉంది. కుమారుడు అభినవ్​ రెడ్డి హైదరాబాద్​లో ఇంజినీరింగ్​ చదువుతున్నాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు తరచూ హైదరాబాద్​కు వెళ్తుంటారు.

గత శనివారం నుంచి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు ఉండటంతో రూపారెడ్డి భర్తతో కలిసి హైదరాబాద్​ వెళ్లారు. భర్తకు అక్కడ పని ఉండటంతో ఆమె ఆగస్టు 11న ఉదయం ఒక్కరే కొండమల్లేపల్లికి తిరిగి వచ్చారు. అనంతరం పాఠశాలకు వెళ్లి విధులకు హాజరయ్యారు. సాధారణంగా సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు పాఠశాలలోనే ఉండేవారని తెలుస్తోంది. ఆగస్టు 11వ తేదీన తమ ఇంటికి స్నేహితులు వస్తున్నారని చెప్పి, సాయంత్రం 5.25 గంటల సమయంలోనే పాఠశాలకు సమీపంలోని తన ఇంటికి వెళ్లారు.

పలుమార్లు కాల్​ చేసినా స్పందన లేదు : ఆ తర్వాత ఆమె నుంచి కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. రాత్రి సమయంలో కూడా ఆమె ఫోన్​కు పలుమార్లు ఫోన్​ చేసినా స్పందించలేదు. ఆగస్టు 12న భర్త రాజేందర్​రెడ్డి రూపారెడ్డికి ఫోన్​ చేయగా స్విచ్ఛాఫ్​ వచ్చింది. దీంతో ఆందోళనకు గురైన ఆయన తమ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న వారికి కాల్​ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడాలని కోరారు. వారు ఇంటికి వెళ్లి ఎంత పిలిచినా లోపల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో విషయాన్ని రాజేందర్​రెడ్డికి తెలియజేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో తన ఇంటి పక్కనే నివాసం ఉంటున్న చింతపల్లి ఎస్సై రాంమూర్తికి ఫోన్​ చేసి పరిస్థితిని వివరించారు. ఎస్సై స్థానికులతో కలిసి ఇంటికి వెళ్లి పరిశీలించగా రూపారెడ్డి రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఈ విషయాన్ని ఆమె భర్తకు తెలియజేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

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Last Updated : August 19, 2026 at 12:51 PM IST

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