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అనుమానాస్పద స్థితిలో ప్రైవేట్​ స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​ మృతి - మృతదేహంపై 27 కత్తిపోట్లు - ఆ రాత్రి అసలేం జరిగింది?

కొండమల్లేపల్లిలో వివాహిత దారుణ హత్య - అనుమానాస్పద స్థితిలో ప్రైవేట్ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్‌ రూపారెడ్డి మృతదేహం - ఫిర్యాదు చేసిన కుమారుడు అభినవ్‌రెడ్డి - కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు

Kallu Rupa Reddy
Kallu Rupa Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 6:17 PM IST

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Private School Principal Murdered in Nalgonda : నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి మండల కేంద్రంలోని జేబీ కాలనీలో వివాహిత దారుణ హత్యకు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆమెను హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతురాలిని కల్లు రూపారెడ్డి (48)గా గుర్తించారు. ఆమె స్థానికంగా ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ప్రిన్సిపల్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. భర్త రాజేందర్‌ రెడ్డితో కలిసి జేబీ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు.

హైదరాబాద్ నుంచి ఒంటరిగా తిరుగు ప్రయాణం : రూపారెడ్డి కుటుంబానికి హైదరాబాద్‌లోనూ సొంత ఇల్లు ఉంది. ఆమె కుమారుడు అభినవ్‌ రెడ్డి హైదరాబాద్‌లో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు తరచూ హైదరాబాద్‌కు వెళ్తుంటారు. గత శనివారం నుంచి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు ఉండటంతో రూపారెడ్డి భర్తతో కలిసి హైదరాబాద్ వెళ్లారు. అయితే భర్తకు అక్కడ పని ఉండటంతో ఆమె మంగళవారం ఉదయం ఒక్కరే కొండమల్లేపల్లికి తిరిగి వచ్చారు. అనంతరం పాఠశాలకు వెళ్లి విధులకు హాజరయ్యారు.

సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లిన రూపారెడ్డి : రూపారెడ్డి సాధారణంగా సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు పాఠశాలలోనే ఉండేవారని తెలుస్తోంది. అయితే మంగళవారం తమ ఇంటికి స్నేహితులు వస్తున్నారని చెప్పి సాయంత్రం 5.25 గంటల సమయంలోనే పాఠశాలకు సమీపంలోని తన ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఆమె నుంచి కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. రాత్రి సమయంలో కూడా ఆమె ఫోన్‌కు పలుమార్లు ఫోన్​ చేసినా స్పందించలేదు.

ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్‌ రావడంతో భర్త ఆందోళన : బుధవారం ఉదయం భర్త రాజేందర్‌రెడ్డి రూపారెడ్డికి ఫోన్ చేయగా స్విచ్ఛాఫ్ వచ్చింది. దీంతో ఆందోళనకు గురైన ఆయన తమ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న వారికి ఫోన్ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడాలని కోరారు. వారు ఇంటికి వెళ్లి ఎంత పిలిచినా లోపల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో విషయాన్ని రాజేందర్‌ రెడ్డికి తెలియజేశారు.

రక్తపు మడుగులో మృతదేహం : దీంతో రాజేందర్‌ రెడ్డి తన ఇంటి పక్కనే నివాసం ఉంటున్న చింతపల్లి ఎస్సై రాంమూర్తికి ఫోన్ చేసి పరిస్థితిని వివరించారు. ఎస్సై స్థానికులతో కలిసి ఇంటికి వెళ్లి పరిశీలించగా రూపారెడ్డి రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఈ విషయాన్ని ఆమె భర్తకు తెలియజేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

శరీరంపై 27 కత్తిపోట్లు? : రూపారెడ్డి శరీరంపై సుమారు 27 కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. దీంతో ఇది పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన హత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. హత్యకు గల కారణాలు, నిందితుల వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. ఘటనకు ముందు ఆమె ఇంటికి ఎవరెవరు వచ్చారు? ఎవరితో ఆమెకు పరిచయాలు ఉన్నాయి? అనే కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.

డాగ్ స్క్వాడ్‌తో ఆధారాల సేకరణ : పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. డాగ్ స్క్వాడ్‌ను రంగంలోకి దించి ఆధారాలను సేకరించే ప్రయత్నం చేశారు. దేవరకొండ డీఎస్పీ శ్రీనివాస రావు, సీఐ నవీన్‌ కుమార్, ఎస్సై రమేశ్ తదితరులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో లభించే సీసీటీవీ ఫుటేజీలను కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కుమారుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు : రూపారెడ్డి కుమారుడు అభినవ్‌రెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. హత్యకు కారణం ఏమిటి? నిందితులు ఎవరు? అనే అంశాలపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే కేసును ఛేదించి నిందితులను గుర్తించే దిశగా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.

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TAGGED:

PRIVATE SCHOOL PRINCIPAL MURDER
కల్లు రూపారెడ్డి హత్య
MURDER OF KALLU RUPAREDDY
KALLU RUPA REDDY MURDER

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