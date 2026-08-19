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22(a) నిషేధం తొలగింపుతో రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం - ఇద్దరు అధికారులపై వేటు

వివాదస్పదంగా మారిన 22(a) నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా అంశం - కొన్ని ఆస్తులపై నిషేధం తొలగింపుతో యధావిధిగా రిజిస్ట్రేషన్లు - దరఖాస్తులకు ఆధారాలు అప్‌లోడ్‌ చేసిన సిబ్బంది - రిజిస్ట్రేషన్లశాఖలో ఇద్దరు అధికారులపై వేటు

Properties Registration Process
Land Registration Process (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 9:28 AM IST

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22A Prohibited List Property Registration Process : 22(a) నిషేధిత జాబితాలో నమోదైన పలు ప్రైవేటు ఆస్తులకు విముక్తి కల్పించి వాటి రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేసే ప్రక్రియను అధికారులు సోమవారం ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి ఆదేశాలివ్వగా మంగళవారం నాటికి 34 రిజిస్ట్రేషన్లను పూర్తి చేశారు. మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 30, రంగారెడ్డిలో 4 ప్రైవేటు ఆస్తులను 22(a) నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఆయా ఆస్తుల యజమానులు దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో ఆధారాలను పరిశీలించిన అనంతరం రెవెన్యూ-రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలు నిషేధిత జాబితా నుంచి వెంటనే తొలగించాయి. దీంతో యజమాని స్లాట్‌ నమోదు చేసుకోగా రిజిస్ట్రేషన్లను వేగంగా పూర్తి చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి జిల్లాలో కొంత భాగంలోని ప్రైవేటు ఆస్తులు నిషేధిత జాబితాలో చేరడంతో వాటి రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగిపోయి గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే.

పరిశీలన అనంతరం అప్‌లోడ్‌ : భారత స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టాన్ని అనుసరించి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన భూములు రిజిస్ట్రేషన్లు కాకుండా నిషేధిత జాబితా పుస్తకాన్ని (ప్రొహిబిషన్‌ ఆఫ్‌ బుక్‌) రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అమలు చేస్తుంది. ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వచ్చే అసైన్డ్, దేవాదాయ, నీటిపారుదల, అటవీ, వక్ఫ్, ఇనాం, రెవెన్యూ, అర్బన్‌ ల్యాండ్‌ సీలింగ్, భూదాన్‌ తదితర రకాల భూముల సర్వే నంబర్లు, వివరాలు ఈ జాబితాలో నమోదు చేసి నిషేధిత జాబితాలో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం భూ సేకరణ ద్వారా ప్రైవేటు భూమిని సేకరిస్తే దానికి సంబంధించిన సర్వే నంబర్లను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చుతూ ఉంటారు.

ఆన్​లైన్​లో అప్​లోడ్​ చేయకనే : ఇదే క్రమంలో ప్రభుత్వం నగదు సేకరించడం కోసం వేలంలో విక్రయించినవి, క్రమబద్ధీకరించిన వాటి వివరాలు ఈ జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రం నుంచి ఇలాంటి భూముల్లో చాలా వరకు కాగితాల మీదనే విక్రయాలు రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతూ వచ్చాయి. అనంతరం వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రం అప్‌లోడ్‌ చేయలేదు. హైకోర్టు ఆదేశాలతో జాబితాను ఆధునీకరించే క్రమంలో పాత డేటాను అధికారులు పొరపాటున అప్‌లోడ్‌ చేయడంతో ప్రస్తుతం ఈ సమస్య వచ్చిపడిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో ప్రైవేటు ఆస్తుల వివరాలను సంబంధిత కలెక్టర్లు వేరు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భూములు ఏవనేది పరిశీలించి నిర్ధారించుకుని వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలను సిబ్బంది ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు.

ఆ జిల్లాలో ఏం జరిగిందని ఆరా : నిషేధిత జాబితా సమస్యలపై సరైన అవగాహన లేకుండా వ్యవహరించిన రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఉన్నతాధికారులపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. డీఐజీ, హైదరాబాద్‌ జిల్లా (దక్షిణం) రిజిస్ట్రార్‌ తులసిని ట్రాన్స్​ఫర్​ చేశారు. ఆ బాధ్యతలను రంగారెడ్డి జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌ ఎం.రవీందర్‌ రావుకు ఇచ్చారు. ఆయన అదనపు బాధ్యతలతో ఖమ్మం జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌గానూ పనిచేస్తుండగా ఆ పోస్టు నుంచి వేగంగా తప్పించారు. నల్గొండ జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌కు ఖమ్మం బాధ్యతలను ప్రభుత్వం అప్పగించింది.

అధికారులపై ప్రభుత్వం కొరడా : బంజారాహిల్స్‌ సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ సిరాజ్‌ను చిట్స్‌ విభాగానికి ట్రాన్స్​ఫర్​ చేశారు. మరోవైపు నిషేధిత జాబితా సమస్యలు ఇబ్బడిముబ్బడిగా పేరుకుపోవడానికి ప్రధానంగా ఓ జిల్లా కలెక్టర్‌ నిర్లక్ష్యం కారణమని ప్రభుత్వ వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. నిషేధిత జాబితాలో చేర్చిన ఆస్తులు, తొలగించిన వాటికి సంబంధించి ఆ జిల్లాలో ఏం చేశారనే దానిపై కూడా లోతుగా ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం ఆ జిల్లా కలెక్టర్‌ను బదిలీ చేయాలన్న నిర్ణయానికి దాదాపుగా వచ్చిన ప్రభుత్వం ఎస్​ఐఆర్​ నేపథ్యంలో వెనక్కు తగ్గినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. సర్‌ ప్రక్రియ ముగిసిన తరువాత చర్యలు ఉండొచ్చని చర్చ నడుస్తోంది.

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