పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న ప్రైవేటు నర్సరీలు - నిబంధనలు గాలికొదిలేస్తున్న నిర్వాహకులు
Fake hybrid plants: ఇటీవల కాలంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పంటలు ఆశించిన లాభాలను ఇవ్వకపోవడంతో అనేకమంది రైతులు ఉద్యానవన పంటల సాగు వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు నర్సరీలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:44 PM IST
Fake Hybrid Plants : ఇటీవల కాలంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పంటలు ఆశించిన లాభాలను ఇవ్వకపోవడంతో అనేకమంది రైతులు ఉద్యానవన పంటల సాగు వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే, ఈ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉద్యానక్షేత్రంలో మొక్కలు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. దీంతో రైతులందరూ ప్రైవేటు నర్సరీలను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
ఇంటి ఆవరణ, మేడలపై పండ్ల, పూల మొక్కల పెంపకంపైనా పట్టణ వాసుల్లో ఆసక్తి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ అవకాశాన్ని అందుపుచ్చుకుని, ప్రైవేటు నర్సరీలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. అనకాపల్లి, చోడవరం, ఎలమంచిలి, నర్సీపట్నం, పాయకరావుపేట తదితర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 70 వరకు ప్రైవేటు నర్సరీలు ఉన్నాయి. నర్సరీని ఎవరు ఏర్పాటు చేసినా ఉద్యానశాఖ నుంచి లైసెన్స్ పొందడం తప్పనిసరి. విక్రయించే ప్రతి మొక్కకూ రసీదు ఇవ్వాలి. ఎంత వయస్సు కలిగిన మొక్క నుంచి అంటుకట్టారు, ప్రధానమైన మొక్క పేరు, అంటు ఎప్పుడు కట్టారు వంటి అన్ని వివరాలు విధిగా నమోదు చేయాలి.
ఇష్టానుసారంగా ధరలు: ప్రస్తుతం ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో కేవలం 23 నర్సరీలకు మాత్రమే అనుమతులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ నర్సరీ నిర్వహకులు కూడా ఎటువంటి రికార్డులను నిర్వహించడం లేదు. ధరలు సైతం ఇష్టానుసారంగా ఉంటున్నాయి. మందార మొక్కలు సైతం సైజును బట్టి రూ.100-250 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. సపోటా మొక్కను రూ.450-రూ.500కి అమ్ముతున్నారు. హైబ్రిడ్ కొబ్బరి రూ.300-రూ.600 అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. ఇక దేశవాళీ రూ.150- రూ.250 నడుమ విక్రయాయి సాగిస్తున్నారు. నిమ్మ, జామ వంటి పండ్ల మొక్కలు సైతం రూ.120 కంటే తక్కువ ధరకు లభించడం లేదు. చివరికి కరివేపాకు మొక్కను రూ.60-రూ.80కి అమ్ముతున్నారు. నర్సరీల ఏర్పాటు మొదలుకొని నిర్వహణ, అమ్మకాల కార్యకలాపాలపై ఉద్యానశాఖ దృష్టి పెట్టడం లేదు.
నిరుపయోగంగా ఉద్యాన క్షేత్రం: అనకాపల్లిలో ప్రభుత్వ ఉద్యానక్షేత్రం ఉంది. టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇక్కడ రైతులకు అవసరమైన అన్నిరకాల పండ్ల మొక్కలతో పాటు ఇంటి ఆవరణ, మిద్దెసాగుకు అనువైన పండ్లు, పూలు, అలంకరణ మొక్కలు వంటి అనేక రకాలను పెంచి విక్రయించేవారు. అయితే అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన మొక్కలు ఇక్కడ లభించేవి. పైగా ఇక్కడ మొక్కల వయస్సు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ ఉద్యానక్షేత్రం నిర్వహణ అటకెక్కింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ కేవలం కొబ్బరి, మామిడి, జీడిమామిడి మొక్కలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఉన్నవాటిలో దేశవాళీ కొబ్బరి రూ.90కి, మామిడి రూ.40కు అమ్ముతున్నారు. హైబ్రిడ్ మొక్కలు పూలు, అందం ఇచ్చే మొక్కలు జోలికే పోవడం లేదు. దీంతో రైతులు, ఆసక్తి ఉన్న ప్రజలు ప్రైవేటు నర్సరీలను ఆశ్రయించక తప్పనిసరి పరిస్థితి.
- మునగపాకకు చెందిన పి.బాబు 5 ఏళ్ల క్రితం హైబ్రిడ్ (సంకరజాతి) కొబ్బరి మొక్కలు కొనుగోలు చేసి నాటారు. మూడేళ్లలోనే కాయలు కాస్తాయని నిర్వాహకలు చెప్పినప్పటికీ, అయిదేళ్లు కావస్తున్నా కనీసం పిందెలు రాలేదు.
- మరోవైపు మంగళవారపుపేటకు చెందిన ఆడారి నాయుడు మామిడి మొక్కలు కొనుగోలు చేసి నాటారు. నాలుగేళ్లు గడుస్తున్నా కనీసం పూత రాకపోవడంతో నాసిరకం మొక్కలు కొన్నానని అర్థం చేసుకున్నారు.
త్వరలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తాం: దీనిపై ఉద్యానశాఖ జిల్లా అధికారి రాజశేఖర్ను వివరణ కోరగా, ప్రైవేటు నర్సరీలు విధిగా లైసెన్సు తీసుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. అన్ని వివరాలతో రికార్డులు నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే అన్ని నర్సరీలలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని, నిబంధనలు పాటించని వాటికి నోటీసులు జారీ చేస్తామని తెలిపారు. అలాగే, మొక్కలు కొనుగోలు చేసే రైతులు తప్పనిసరిగా రసీదులు తీసుకోవాలని సూచించారు.
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