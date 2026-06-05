డబ్బులు ఇవ్వకుంటే ఫెయిల్ చేస్తా - విద్యార్థినికి లెక్చరర్ బెదిరింపులు - చివరికి?
విద్యార్థిని బెదిరించి రూ.9 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను తీసుకున్న అధ్యాపకుడు - అసలు విషయం తెలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఫిర్యాదు చేసిన తల్లిదండ్రులు - నిందితుడిని అరెస్టు చేసి బంగారు ఆభరణాలను రికవరీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:43 PM IST
Private Lecturer Arrested Due To Taking Gold Jewelry From Student : పిల్లలకు విద్యాబుద్దులు నేర్పించాల్సిన అధ్యాపకుడే చెడు వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు. జల్సాలకు అలవాటుపడి అప్పుల పాలయ్యాడు. అంతేగాక డబ్బుల కోసం తన కళాశాలలో చదువుతున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్థిని బెదిరించాడు. బాలిక వద్ద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు తనకు తెచ్చి ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేశాడు. భయపడిపోయిన బాలిక తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా రూ.9 లక్షల విలువ గల బంగారు ఆభరణాలను ఉపాధ్యాయుడికి ఇచ్చింది. అసలు విషయం తెలుసుకున్న బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి అతని వద్ద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను రికవరీ చేశారు. ఈ ఘటన మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగింది.
చెడు వ్యసనాలకు బానిసై అప్పులు : శుక్రవారం స్థానిక సీఐ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో డీఎస్పీ యు.నాగరాజు మాట్లాడుతూ, మార్కాపురం జిల్లా తర్లుపాడు మండలంలోని గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన కుందూరు రామాంజనేయరెడ్డి అనే యువకుడు మార్కాపురం పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో కెమిస్ట్రీ అధ్యాపకుడిగా పని చేస్తున్నాడు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసైన రామాంజనేయరెడ్డి అప్పులు చేసి తల్లిదండ్రులకు సంబంధించిన ఆభరణాలు బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి డబ్బులన్నీ జల్సాలు చేసినట్లు డీఎస్పీ నాగరాజు తెలిపారు.
డబ్బుల కోసం తన కళాశాలలో చదువుతున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్థిని బెదిరించి, తనను ఫెయిల్ చేస్తానని పలుమార్లు బాలికను భయభ్రాంతులకు గురి చేసినట్లు తెలిపాడు. ఎలాగైనా బాలిక వద్ద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు తనకు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేశాడు. దీంతో ఆందోళన చెంది భయపడిపోయిన బాలిక తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా తన ఒంటిమీద ఉన్న రూ.9 లక్షల విలువగల బంగారు ఆభరణాలను నిందితుడు రామాంజనేయ రెడ్డికి అందజేసింది.
బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం : కుమార్తె వద్ద బంగారు ఆభరణాలు లేనట్లు గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు బాలికను ఆభరణాల విషయం ప్రస్తావించగా దాట వేస్తూ వచ్చింది. చివరికి ప్రైవేటు లెక్చరర్ తనను బెదిరించి బంగారు ఆభరణాలు తీసుకున్నాడని తల్లిదండ్రులకు చెప్పటంతో వారు మార్కాపురం పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు శుక్రవారం నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, అతని వద్ద బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐ అల్తాఫ్ హుస్సేన్, ఎస్సై విశ్వనాథరెడ్డి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
"మార్కాపురంలోని ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో రామాంజనేయరెడ్డి కెమిస్ట్రీ అధ్యాపకుడిగా పని చేస్తున్నారు. ఇతడు చెడు వ్యసనాలకు బానిసై అప్పులు చేశాడు. డబ్బుల కోసం తన కళాశాలలో చదువుతున్న ఓ ఇంటర్ విద్యార్థిని బెదిరించి బాలిక వద్ద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు తనకు తెచ్చి ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేశాడు. లేకపోతే ఫెయిల్ చేస్తానని విద్యార్థిని భయభ్రాంతులకు గురిచేశాడు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా బాలిక రూ.9 లక్షల విలువగల బంగారు ఆభరణాలను రామాంజనేయ రెడ్డికి ఇచ్చింది. బాలిక వద్ద బంగారు ఆభరణాలు లేనట్లు గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు బాలికను ఆరా తీశారు. దీంతో అసలు విషయం చెప్పింది. వెంటనే బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, అతని వద్ద బంగారు ఆభరణాలను రికవరీ చేశాం." - యు.నాగరాజు, డీఎస్పీ
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