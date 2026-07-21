'ప్లేట్లెట్లు పడిపోయాయి ప్రాణాలకే ప్రమాదం' - ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో దోపిడీ
చిన్నపాటి జ్వరమొచ్చినా కాసులు వసూళ్లు చేస్తున్న కొందరు ప్రైవేటు వైద్యులు - ఇన్పేషెంట్లుగా చేర్చుకుని అన్ని బిల్లులు కలిపి రూ.30 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు వసూలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:58 PM IST
Private Hospitals Looting in During Seasonal Diseases : చిన్నపాటి జ్వరమొచ్చినా చాలు కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు కాసుల వేటకు తెరతీస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులతో సహజంగా వచ్చే దగ్గు, జలుబు, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులను ఆసరాగా చేసుకుని, రోగుల భయాందోళనలను ప్రైవేటు వైద్యులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల పేరిట సామాన్యుడి ముక్కుపిండి వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తుండటంతో పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఆర్థికంగా అల్లాడిపోతున్నారు.
సాధారణ జ్వరంతో ప్రైవేటు గడప తొక్కిన రోగికి ‘డెంగీ’ అనుమానం ఉందంటూ ల్యాబ్ పరీక్షల మోత మోగిస్తున్నారు. ‘ప్లేట్లెట్లు పడిపోయాయి ప్రాణాలకే ప్రమాదం’ అంటూ భయాన్ని సృష్టించి వెంటనే ఇన్పేషెంట్గా చేర్చుకుంటున్నారు. ఒక్కో రోగి నుంచి ల్యాబ్, ఆసుపత్రి బిల్లు, మందులు కలిపి కనిష్ఠంగా రూ.30 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు.
అందుబాటులో ఉచిత వైద్య సేవలు: ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో దోపిడీపై పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఇన్ఛార్జి వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారి (డీఎంహెచ్వో) రవిబాబు స్పందించారు. సాధారణ జ్వరాలకు ప్రజలు ఆందోళన చెంది ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్లి మోసపోవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో (PHC) ఉచిత వైద్య సేవలు, నాణ్యమైన మందులు, ఉచిత వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ప్లేట్లెట్ల కౌంట్ పరిశీలనకు ప్రత్యేక ల్యాబ్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయని, ప్రజలు ప్రైవేటు మాయలో పడకుండా ప్రభుత్వ వైద్య సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
భీమవరంలో రూ.30 వేలు వేశారు: "జ్వరంగా ఉందని భీమవరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వెళ్లాను. అక్కడ రకరకాల రక్త పరీక్షలు చేశారు. మందులు, ఇతర ఖర్చులతో కలిపి కేవలం అయిదు రోజులకే ఏకంగా రూ.30 వేల బిల్లు వేశారు. నేనొక ప్రైవేటు ఉద్యోగిని, అంత భారీ మొత్తాన్ని తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు. దాంతో ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి వచ్చేశాను" అని ఎన్.ప్రసాద్ అన్నారు.
నాలుగు రోజులకే రూ.25 వేలు వాత: "తీవ్రమైన జలుబు, జ్వరంతో తణుకులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వెళ్లాను. వైద్యులు పరీక్షించి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ (CBP) పరీక్ష చేయించారు. దానికి సుమారు రూ.3 వేలు ఖర్చయింది. అంతటితో ఆగకుండా నన్ను నాలుగు రోజుల పాటు ఆసుపత్రిలోనే ఉంచి, చికిత్స పేరిట ఏకంగా రూ.25 వేల బిల్లు వేశారు. ఇక కట్టలేక జిల్లా ఆసుపత్రిలో చేరా" తణుకు పట్టణానికి చెందిన వెంకటరమణ తెలిపారు.
ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు: గతంలో డెంగీ లేకుండానే వైద్యం చేసి డబ్బులు వసూలు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడటంపై జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రోగులను మోసం చేయకుండా ఉండేందుకు ఓపీ, ల్యాబ్ పరీక్షలు, ఇతర సేవల రుసుములను స్పష్టంగా కనిపించేలా బోర్డులపై ప్రదర్శించాలని ఆమె ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రైవేటు యాజమాన్యాల్లో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. కలెక్టర్ ఆదేశాలను తుంగలో తొక్కుతూ అనేక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, ల్యాబ్లు నేటికీ ఫీజుల వివరాలను బోర్డులపై ప్రదర్శించడం లేదు. లోపల ఒక రేటు, బయట ఒక రేటు వసూలు చేస్తూ సామాన్యులను నిలువునా దోచుకుంటున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న ల్యాబ్లు, ఆసుపత్రులపై తనిఖీలు నిర్వహించి, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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