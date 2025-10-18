50 శాతానికి మించి టికెట్ ధరల తగ్గింపు - RTCకి ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నుంచి సవాల్
రంగంలోకి మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు - ప్రయాణికుల ఆకర్షణకు భారీగా టికెట్ ఛార్జీల తగ్గింపు - డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్న సమయాల్లో 50 శాతానికి పైగా టికెట్పై రాయితీలు
Published : October 18, 2025 at 12:22 PM IST
Private Electric Buses Are Reducing Fares : డీజిల్ బస్సులు మాత్రమే నడిచిన కాలంలో తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు బస్సు ఆపరేటర్ల నుంచి పోటీ ఉండేది. ఏసీ బస్సుల్లో మల్టీయాక్సిల్, స్లీపర్ వంటి సర్వీసుల్ని ప్రవేశపెడుతూ ప్రయాణికుల్ని ప్రైవేటు వాహనదారులు ఆకర్షించే వారు. అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసీతో పాటు మరో పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక ఆర్టీసీతోనూ పోటీ ఉంది. ప్రస్తుతం విద్యుత్ బస్సుల యుగం మొదలు కాగా, ఊహించని సరికొత్త సవాలు ఎదురవుతోంది.
మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ ఫ్లిక్స్ బస్తో పాటు దేశీయ సంస్థలు సిటీ ఫ్లో, గ్రీన్సెల్ వంటి సంస్థలు భారీ సంఖ్యలో విద్యుత్ బస్సుల్ని తయారు చేయడమే కాకుండా సొంతంగా వాటిని నడిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల నుంచి సర్వీసులను ప్రారంభించాయి. ప్రయాణికుల్ని ఆకర్షించేందుకు కొన్నిసార్లు ఛార్జీలను ఉన్నట్టుండి అమాంతంగా తగ్గిస్తున్నాయి. సర్వీసు క్వాలిటీ, సౌకర్యం, భద్రత వంటి అంశాల్లోనూ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాయి.
వారు 50 శాతం ఇస్తే ఆర్టీసీ 10 శాతం :
- అంతర్రాష్ట్ర బస్సులు ఎక్కువగా హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-విజయవాడల మధ్య తిరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం, ముంబయి, పుణె రూట్లలోనూ విజయవంతంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.
- డిమాండ్ తక్కువ ఉన్న సందర్భాల్లో ప్రైవేటు విద్యుత్ బస్సుల ఆపరేటర్లు 50 శాతం, లేదంటే అంతకు మించి టికెట్ ఛార్జీలు తగ్గిస్తున్నాయి.
- ఆర్టీసీ మాత్రం తిరుపతి, విజయవాడ, బెంగళూరు రూట్లలో డిమాండు లేనప్పుడు 10 శాతం మాత్రమే టికెట్ రాయితీ ఇస్తోంది.
- బస్సులను రోడ్లపై తిప్పాలంటే పర్మిట్లు, త్రైమాసిక పన్నులు వంటివి ఉంటాయి. డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు తెచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఈవీ పాలసీ ప్రోత్సాహకాలతో వీటి అవసరం లేకుండా పోయింది.
- కొన్ని సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయితీలు ఇచ్చే పీఎం ఈ-డ్రైవ్ వంటి పథకాల ద్వారా రాష్ట్రాలకు అద్దె పద్ధతిలో బస్సులను ఇస్తుంటే, మరికొన్ని సొంతంగా నడిపిస్తున్నాయి. ఈ పోటీని ఎదుర్కోవడంపై ఉన్న సాధ్యాసాధ్యాలపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కసరత్తు చేస్తోంది. ఒలెక్ట్రా, జేబీఎం సంస్థల నుంచి కిలోమీటరు వారీగా ఆర్టీసీ విద్యుత్ బస్సులను అద్దెకు తీసుకుని నడుపుతోంది.
2000 విద్యుత్ బస్సులు : ఆర్టీసీ డీజిల్ బస్సులకు స్వస్తి పలికి ముందుగా హైదరాబాద్ నగరంలో వందశాతం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడిపించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది. అన్ని రకాల సమాలోచనలు చేస్తూ ముందుకు వెళుతోంది. పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకంలో భాగంగా 2000 విద్యుత్ బస్సులను తెలంగాణకు కేంద్రం కేటాయించినట్లు గతంలో కేంద్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి తెలిపారు. హైదరాబాద్లో రోజు రోజుకు వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్న క్రమంలో భవిష్యత్తు తరాలకు మంచి జీవవైవిద్యమైన నగరాన్ని అందించాలనే ఉద్దేసంతో ముందుకు సాగుతోంది.
2 వేల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కేటాయించడంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరో 800 విద్యుత్ బస్సులను కేటాయించాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. హైదరాబాద్ నగరంలో నడుస్తున్న డీజిల్ బస్సులను జిల్లాలకు తరలించి రాజధానిలో కాలుష్యం లేకుండా వందశాతం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపాలని రవాణా శాఖ ప్రణాళికలు రచిస్తుంది. దీనిలో భాగంగానే నూతన ఈవీ పాలసీని తీసుకువచ్చారు. అనేక రాయితీలు, ఫీజుల నుంచి మినహయింపులు కల్పించారు. రానున్న రోజుల్లో నగరంలో మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
