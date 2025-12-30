ETV Bharat / state

శిక్షణ, అర్హత లేకున్నా డ్రైవింగ్ - ప్రైవేటు డ్రైవర్లూ ప్రయాణికులు జాగ్రత్త!

సిగ్నల్స్, రోడ్డు భద్రత నిబంధనలపై అవగాహన లోపంతో ప్రమాదాలు - ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం - అధికారులు దృష్టి పెట్టి శిక్షణ ఇవ్వాలి

Private Drivers Driving without Training or Qualifications
Private Drivers Driving without Training or Qualifications (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Private Drivers Driving without Training or Qualifications: సరైన శిక్షణ, అనుభవం, అర్హత ఉండదు. అయినా ప్రైవేటు వాహనాల స్టీరింగ్‌ పడుతున్నారు. రయ్‌ రయ్‌మంటూ డ్రైవర్లు అయిపోతున్నారు. సిగ్నల్స్, రోడ్డు భద్రత నిబంధనలపై కనీస అవగాహన ఉండడం లేదు. వీటి లోపాలు వల్ల ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. తక్కువ జీతానికే వస్తారన్న అత్యాశతో యజమానులు ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఇటీవల కర్నూలు, అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన ప్రైవేటు బస్సుల ప్రమాదాలు అందర్నీ కలచివేశాయి. రెండు ఘటనల్లో 28 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఇటువంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా అధికారులు దృష్టి సారించాలి. డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించాలి: ఏదైనా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఎక్కితే ప్రయాణికులకు ముందుగా అత్యవసర ద్వారం ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి. ప్రతి సీటు వద్ద ఒక సుత్తి ఉంచాలి. అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే సుత్తితో కిటికీ అద్దం ఎలా పగలగొట్టాలి, బయటకు దూకి ప్రాణాలు ఎలా కాపాడుకోవాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించాలి. దీన్ని ఎవరూ వివరించడం లేదు.

ఆర్టీసీ విధానాలు అమలు చేస్తే మేలు: ఆర్టీసీకి సంబంధించి రాష్ట్రంలో జోనల్‌ ఉద్యోగుల శిక్షణ కళాశాలలు ఉన్నాయి. విజయనగరంలోనే జోన్‌-1 కళాశాల ఉంది. ఈ పరిధిలోని వారు ఇక్కడే తర్ఫీదు పొందుతారు. ఈ కేంద్రానికి​ 6 నుంచి 12 నెలల వ్యవధిలో ప్రతి డ్రైవర్ వెళ్తారు. రెండు రోజుల పాటు వివిధ అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తారు.

ప్రతి డిపోలోని సేఫ్టీ డ్రైవింగ్‌ శిక్షకుడు తన పరిధిలోని డ్రైవర్లకు బస్సులు నడిపేటప్పుడు తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు, విపత్తును ఎలా ఎదుర్కోవాలో అవగాహన కల్పిస్తారు. గతంలో జరిగిన వివిధ ప్రమాద ఘటనలను విశ్లేషిస్తూ బోధిస్తారని జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు. ప్రైవేటు వాహన డ్రైవర్లకు మాత్రం శిక్షణ ఉండటం లేదు. అనుభవం లేని వారికి యజమానులు పని కల్పిస్తున్నా చర్యలు లేవు.

విద్యార్థులకు తప్పిన ముప్పు: గతేడాది అక్టోబర్‌లో విక్రాంపురం వద్ద ప్రైవేటు పాఠశాల బస్సు, ఆటో ఢీకొన్నాయి. ముగ్గురు విద్యార్థులు, చోదకుడి డ్రైవర్​కి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. గతేడాది డిసెంబరులో పార్వతీపురం మండలం బాలగుడబ వద్ద ఒక ప్రైవేటు స్కూల్‌ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఆ సమయంలో బస్సులో పిల్లలు ఉన్నారు.

పార్వతీపురం మన్యంజిల్లా వ్యాప్తంగా 167 ఆర్టీసీ ప్రభుత్వ బస్సులు ఉన్నాయి. ప్రైవేటు అద్దె బస్సులు 72 ఉన్నాయి. ప్రైవేటు పాఠశాలకు సంబంధించి 51 బస్సులు, వివిధ రకాల ప్రైవేటువి సుమారు 30 బస్సులు ఉన్నాయి.

యజమానులకు బాధ్యత ఉండాలి: డ్రైవర్ అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని యజమానులు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలిని దుర్గాప్రసాద్‌రెడ్డి, రవాణా శాఖ జిల్లా అధికారి తెలిపారు. వారు బాధ్యతగా ఉండి, అన్నీ ప్రామాణికంగా జరిగితే ప్రమాదాలను నివారించొచ్చని పేర్కొన్నారు. వాహనం ఇంజిన్, బ్రేక్‌లతో పాటు చక్రాల్లో గాలి శాతాన్ని పరిశీలించుకోవాలి అన్నారు. మంచు తీవ్రత ఉన్నప్పుడు, నిద్ర వస్తున్నప్పుడు వాహనాన్ని పక్కన నిలపాలిని సూచించారు.

మరోవైపు సంక్రాంతి పండగ వేళ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ప్రయాణ ఛార్జీలను అమాంతం పెంచేశాయి. ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసినా డిమాండ్‌ దృష్ట్యా ఈ అవకాశాన్ని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. పండుగ వేళ హైదరాబాద్ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారి జేబు గుల్ల చేస్తూ ప్రైవేటు బస్సులు టిక్కెట్ల రేట్లు పెంచేశాయి. ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు తిప్పుతున్నా ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యాలు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి.

PRIVATE BUS DRIVERS
ప్రైవేట్ డ్రైవర్లు
PRIVATE DRIVERS WITHOUT TRAINING
PRIVATE DRIVERS TRAINING
PRIVATE BUS DRIVERS TRAINING

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

