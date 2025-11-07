రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు కళాశాలలతో చర్చలు సఫలం - యథావిధిగా తెరుచుకోనున్న కాలేజీలు

ETV Bharat / state

బంద్ విరమిస్తున్నట్లు ఉన్నత విద్య ప్రైవేటు కళాశాలల ప్రకటన - ప్రభుత్వంతో ఉన్నత విద్య ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాల చర్చలు సఫలం - డిప్యూటీ సీఎంతో చర్చల అనంతరం బంద్ విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటన

Private Colleges Bundh End In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాలతో ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలకు సంబంధించి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో చర్చల అనంతరం బంద్‌ విరమిస్తున్నట్టుగా ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ప్రకటించింది. ప్రైవేటు కళాశాలలు ఫీజు బకాయిలు చెల్లింపునకు సర్కారు అంగీకారం తెలిపింది. తక్షణమే రూ.600 కోట్లు విడుదలకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇచ్చారు. మరో రూ.300 కోట్లను త్వరలో చెల్లించేందుకు హామీ ఇచ్చారు. గతంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.600 కోట్లు ఫీజు బకాయిలు చెల్లించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ తదితర వృత్తి విద్యా కళాశాలలతో పాటు డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలు ఈనెల 3వ తేదీ నుంచి బంద్‌ కారణంగా మూతబడ్డాయి. ప్రభుత్వంతో కళాశాలల యాజమాన్యాలు జరిపిన చర్చలు సఫలం కావడంతో కళాశాలలు యథావిధిగా తెరుచుకోనున్నాయి.

