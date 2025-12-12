అదుపు తప్పి లోయలో పడిన ప్రైవేట్ బస్సు - 8 మంది యాత్రికుల మృతి
Published : December 12, 2025 at 6:42 AM IST|
Updated : December 12, 2025 at 7:10 AM IST
Road Accident in Andhra Pradesh : ఏపీలోని అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్రోడ్డు వద్ద అదుపు తప్పి ప్రైవేటు బస్సు లోయలో పడింది. ఘటనా స్థలి వద్ద ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ప్రైవేట్ బస్సుగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సందర్భంలో బస్సులో ఇద్దరు డ్రైవర్లు సహా 35 మంది యాత్రికులు ఉన్నారు. అరకు నుంచి భద్రాచలం వెళ్తుండగా ప్రమాదం సంభవించింది.
సరిగ్గా చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్రోడ్డు వద్ద రాజుగారిమెట్ట మలుపు వద్ద అదుపు తప్పి బస్సు లోయలో పడింది. దీంతో ఘాట్రోడ్డు వద్ద వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఘటనా స్థలిలో 3 అంబులెన్సులు, 5 పోలీస్ వాహనాలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నాయి. ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై ఏపీ హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. బస్సులోని యాత్రికులు అంతా చిత్తూరు వాసులుగా గుర్తించారు.