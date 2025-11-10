ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు - పలువురికి స్వల్ప, తీవ్ర గాయాలు

పల్నాడు జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం - గుంటూరు జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలు, కృష్ణా జిల్లాలో అదుపుతప్పిన కారు, ఇద్దరికి స్వల్పగాయాలు

Private Bus Accident in Palnadu District
Private Bus Accident in Palnadu District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Private Bus Accident in Palnadu District: పల్నాడు జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఏ విధమైన ప్రాణనష్టం జరగలేదు. రోడ్డు పనులకు ఏర్పాటు చేసిన పైపులు తగులుకోవడంతో బస్సు అదుపుతప్పి ఒక్కసారిగా పక్కకు ఒరిగింది.

పల్నాడు జిల్లా రెడ్డిపాలెం వద్ద రోడ్డు పనులకు ఏర్పాటు చేసిన పైపులకు హైదరాబాద్ నుంచి బాపట్ల వెళుతున్న మార్నింగ్ స్టార్ బస్సు రెడ్డిగూడెం వద్ద అదుపు తప్పి ప్రక్కకు ఒరిగింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 30 మంది వరకూ ప్రయాణికులు ఉన్నారు.ప్రమాదం జరగడంతో ప్రయాణికులంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి బయటకు వచ్చారు. అయితే ప్రాణష్టం జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం ప్రయాణికులు ప్రభుత్వ బస్సు సహాయంతో ద్వారా వారి గమ్యస్థానాలను చేరుకున్నారు.

పల్టీలు కొట్టిన కారు: దాచేపల్లి మండలం శ్రీనగర్ వద్ద అదుపుతప్పి కారు పల్టీలు కొట్టింది. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్​కు వెళ్తుండగా శ్రీనగర్ వద్ద అదుపుతప్పి పల్టీలు కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురి వ్యక్తులూ తీవ్ర గాయాలకు గురయ్యారు. అనంతరం ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు క్షతగాత్రులను వెంటనే అంబులెన్స్ సహాయంతో గురజాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతి వేగమే ప్రమాదానికి కారణంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

బొలెరో, టాటా గూడ్స్ వాహనాలు ఢీ: తాడికొండ నియోజకవర్గం, ఫిరంగిపురం మండలం పరిధిలోని గుంటూరు-కర్నూలు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఎదురెదురుగా వస్తున్న బొలెరో, టాటా గూడ్స్ వాహనాలు ఢీ కొట్టుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో రెండు వాహనాల డ్రైవర్లు గాయపడ్డారు. ఇందులో వాహనాల ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఘటన అనంతరం స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి వెంటనే 108 అంబులెన్స్‌కి సమాచారం అందించారు. దాంతో కాసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

డివైడర్​ని ఢీకొట్టిన కారు: కృష్ణా జిల్లా, అవనిగడ్డ మండలం, పులిగడ్డ పెనుమూడి వారధి మధ్యలో కారు అదుపుతప్పి వారధి డివైడర్​ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో సెఫ్టీ సిమెంట్ బీమ్​లు సైతం విరిగిపోయాయి. ప్రమాదం వాటిల్లిన కారులో మొత్తం 7 మంది వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇందులో ఇద్దరికి మాత్రం కొద్దిగా గాయాలయ్యాయి. రేపల్లె నుంచి పులిగడ్డ వైపు సరదాగా గడపడానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. తెనాలికి చెందిన ఇద్దరికి స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డారు. వారధి సిమెంట్ బీమ్ విరిగినప్పటికీ అదృష్టవశాత్తు కారు కృష్ణా నదిలో పడకుండా వెనక్కి రావడంతో అందరూ ప్రాణాలతో బయట పడ్డారు. చికిత్స నిమిత్తం తెనాలి తీసుకువెళ్లారు. అవనిగడ్డ పోలీసులు దీనికి సమగ్ర విచారణను చేపట్టారు.

నెల్లూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆటో, కారు ఢీకొని 16 మందికి గాయాలు

లారీని ఢీ కొట్టిన కారు - ముగ్గురు మృతి - మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

TAGGED:

BUS ACCIDENT IN PALNADU DISTRICT
పల్నాడుజిల్లాలోప్రైవేటుబస్సుప్రమాదం
ROAD ACCIDENT IN GUNTUR DIST
ROAD ACCIDENT IN KRISHNA DIST
PRIVATE BUS INCIDENT AT RAJUPALEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.