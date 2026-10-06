దళారుల దందాకు ఇక స్వస్తి! - హైదరాబాద్ నుంచే DL, RC కార్డుల ముద్రణ, జారీ
ఇకపై డీఎల్లు, ఆర్సీల కోసం ఆర్టీవో ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి తప్పనుంది. ఇకపై కార్డుల ముద్రణ, జారీ ప్రక్రియ హైదరాబాద్ నుంచే జరగనుంది. దీంతో దళారులు, కొందరు ఉద్యోగుల అక్రమాలకు తెరపడనుంది.
Published : October 6, 2026 at 9:56 AM IST
RC and DL cards issue in Telangana : కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేసిన, అమ్మిన సందర్భంలో ఆర్సీ, ఎల్ఎల్ఆర్, డీఎల్ అంటూ పలుమార్లు ఆర్టీవో కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మన అవసరాలను ఆసరాగా తీసుకొని అనేక మంది దళారులు రెచ్చిపోతుంటారు. అయితే ఇకపై ఈ సమస్యలు దూరం కానున్నాయి.
వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (ఆర్సీ), డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డుల కోసం ఆర్టీవో ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన ఇబ్బందులకు తెరదించే ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. కార్డు ముద్రణ, జారీ ప్రక్రియను కేంద్రీకరించి హైదరాబాద్ నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జారీ చేసే నూతన విధానం అమలు చేసేందుకు రవాణా శాఖ సిద్ధం అవుతోంది. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే కార్డుల కోసం కార్యాలయానికి పదే పదే వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. దీంతో పాటు ముఖ్యంగా దళారుల ప్రమేయాన్ని దాదాపుగా నియంత్రించవచ్చు. పైగా కొందరు ఉద్యోగుల అక్రమాలకు చెక్ పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి.
బిల్లులు ట్రెజరీ ద్వారా చెల్లించేలా
కార్డులు ప్రింటింగ్ చేసే గుత్తేదారు ఎంపికకు రవాణా శాఖ ఇటీవల టెండర్లకు పిలిచింది. ఈ ప్రక్రియ తుది దశకు చేరింది. గుత్తేదారులు పిలిచిన బిడ్లను తెరిచే ప్రక్రియ మాత్రమే మిగిలి ఉందని రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు స్పష్టం చేశారు. కార్డుల ముద్రణకు సంబంధించిన బిల్లులను ట్రెజరీ ద్వారా చెల్లించేలా ప్రతిపాదనలు చేశారు.
సకాలంలో బిల్లులు విడుదల కాకపోతే
అయితే ఈ బిల్లులు సకాలంలో విడుదల కాకపోతే పరిస్థితి ఏమిటనే విషయం రవాణా శాఖలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గుత్తేదారుకు చెల్లింపులు ఆలస్యమైతే ముద్రణను నిలిపివేసే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్సీలు, డీఎల్ కార్డుల జారీపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంటుందన్న అభిప్రాయం రవాణా శాఖ అధికారుల చర్చల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
రూ.7 వేల కోట్లకు పైనే ఆదాయం
తెలంగాణలో వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లపై లైఫ్ ట్యాక్స్, త్రైమాసిన పన్ను, గ్రీన్ ట్యాక్స్, ఇతరత్రా ఫీజులు కలిపి దాదాపుగా రూ.7 వేల కోట్లకు పైనే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తోంది. ఈ సొమ్ము నేరుగా రాష్ట్ర ట్రెజరీకి చేరుతోంది. వీటిలో యూజర్ ఛార్జీలు దాదాపు రూ.200 కోట్లకు పైనే ఉంటాయి. ఇంత సొమ్ము ప్రభుత్వానికి బదిలీ అవుతున్నా, అందులో రవాణా శాఖ అవసరాలకు రూ.25 కోట్లు కూడా విడుదల కావడం లేదని తెలుస్తోంది.
ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం కోసం ఎదురుచూపు
కేంద్రీకృత కార్డుల ప్రింటింగ్కు అవసరమైన సుమారు రూ.45 కోట్లను ట్రెజరీ చెల్లింపులపై ఆధారపడకుండా సమకూర్చుకునే అవకాశం కల్పించాలని రవాణా శాఖ ఆర్థిక శాఖను కోరినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే రెండుసార్లు లేఖలు రాసినట్లు సమాచారం. ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం కోసం రవాణా శాఖ ఎదురుచూస్తోంది.
ఫ్యాన్సీ నంబర్ కావాలంటే ఆగాల్సిందే
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం 'సారథి'ని అమలు చేస్తున్నా, వాహన్ విషయంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంది. వాహన్ పోర్టల్ను త్వరగా అమలు చేయాలని మంత్రి పొన్నం ఇటీవల అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. వాహన కొనుగోలుదారుడి వివరాల్ని డీలర్ ఈ పోర్టల్లో నమోదు చేస్తారు. శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందు రవాణా శాఖ అధికారి డిజిటల్ అప్రూవల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కొత్త వ్యక్తిగత వాహనానికి సాధారణ నంబర్ కావాలనుకుంటే వాహనం కొన్న సాయంత్రంలోపు, తప్పితే మరుసటి రోజు రిజిస్ట్రేషన్ వేగంగా పూర్తవుతుంది. అదే ఫ్యాన్సీ నంబర్ కావాలంటే రవాణా శాఖ ఆ సిరీస్ను విడుదల చేసేంత వరకు శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. అదే వాణిజ్య అవసరాల కోసం కొన్న వాహనాలైతే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆర్టీవో కార్యాలయానికి తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సిందే.
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