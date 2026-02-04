పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు 12 టీంలు - పుణె నుంచి ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం
పులి సంచారంపై ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ స్పందన - ప్రస్తుతం శాటిలైట్ సిటీ సమీపంలోని జీడితోటలో పులి ఉందని వెల్లడి - ఈ రాత్రికి ఎలాగైనా పట్టుకుంటామన్న చలపతిరావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 4:36 PM IST
Tiger Movement Updates in Rajamahendravaram : అరణ్యం వీడి జనారణ్యం చేరిన పెద్దపులి ఐదు రోజులుగా రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం, రాజానగరం నియోజకవర్గాల్లో స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తూ ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. రోజుకో గ్రామానికి మకాం మారుస్తూ ప్రయాణం సాగిస్తోంది. పులి జాడ కోసం విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్న అటవీ అధికారులు ఎట్టకేలకు అది శాటిలైట్ సిటీ వద్ద అక్కమ్మ తల్లి కొండపై సేదతీరుతున్నట్టు గుర్తించారు. ఎలాగైనా పులిని బంధించి దాని ఆవాసానికి తరలిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
పులి సంచారంపై రాష్ట్ర ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ చలపతిరావు స్పందించారు. మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు. పులిని పట్టుకునేందుకు పుణె నుంచి నిపుణుల బృందం వస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం పులిని పట్టుకునేందుకు 12 బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు. పులి గురించి స్థానికులు ఎవరు భయపడాల్సిన పనిలేదని వెల్లడించారు. రాత్రిపూట మాత్రం ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్ర అభయారణ్యం ఏలూరు జిల్లాలోకి వచ్చిందని తెలిపారు. పులి రోజుకు 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం శాటిలైట్ సిటీ సమీపంలోని జీడితోటలో పులి ఉందన్నారు. పులిని ఈ రాత్రికి ఎలాగైనా పట్టుకుంటాని చలపతిరావు స్పష్టం చేశారు.
రోజుకో గ్రామంలో తిరుగుతోన్న పెద్దపులి : ప్రస్తుతం రోజుకో గ్రామంలో తిరుగుతోన్న పెద్దపులి తొర్రేడు, వెంకటనగరం, కోలమూరు, గాడాల మీదుగా రాత్రి దివాన్ చెరువు వద్ద జాతీయ రహదారిని దాటి రాజానగరం మండలం శ్రీరాంపురం, రఘునాధపురం గ్రామాల్లో సంచరించింది. రఘునాధపురంలో దూడను చంపిన పెద్దపులి అనంతరం రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణ మండలం పిడుంగొయ్యి వైపు వచ్చింది. తాజాగా సాటిలైట్ సిటీ వద్ద అక్కమ్మ తల్లి కొండపై పులి సేదతీరుతున్నట్టు అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. ఆయా గ్రామాల్లో పులి పాద ముద్రలు సేకరించారు.
పులిని పట్టుకునేందుకు పూణే నుంచి నిపుణుల బృందాన్ని రప్పిస్తున్నారు. ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ చలపతిరావు, పులి సంచరిస్తున్న గ్రామాల్లో పర్యటించారు. పాద ముద్రలు పరిశీలించారు. రాజమహేంద్రవరం సర్కిల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ మూర్తి, డీఎఫ్ఓ ప్రభాకర్రావు పర్యవేక్షణలో అటవీ సిబ్బంది పులి ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. రోజుకో ఊరు తిరుగుతూ పశువుల పై దాడి చేస్తున్న పెద్దపులి సంచారంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. రాజమహేంద్రవరం చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో పులి సంచారం పైనే అందరూ చర్చిస్తున్నారు.
దశాబ్ద కాలంలో ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో రెండేళ్లకు ఓసారి పెద్దపులి లేదా చిరుతపులి వస్తుండడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో పులి రావడానికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు, దాని గమనం, తీరు ఎలా ఉంటుందనే అంశాలపై డీఎఫ్వో ప్రభాకరరావు, ఎఫ్ఆర్వో దావీదురాజు పలు విషయాలు వెల్లడించారు.
అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్తుందని భావించాం : సీతానగరం మండలం పురుషోత్తపట్నం నుంచి అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్తుందని తొలుత భావించాం. కానీ వెంకటనగర్, కోలమూరు, గాడాల మీదుగా పయనించింది. మన్యం వైపు వెళ్తుంది అనుకున్నాం. కానీ మంగళవారం రాత్రికి హైవే పక్కన కొబ్బరితోటలోకి చేరింది. అక్కడి నుంచి పుష్కరవనం, పాలచర్ల, హౌసింగ్బోర్డుకాలనీ, దివాన్చెరువు అభయారణ్యం ఎటైనా వెళ్లొచ్చు దాని ప్రయాణం అంతుచిక్కట్లేదు.
మత్తుమందు ఇవ్వాలంటే : పులి సంచరించే ప్రాంతాల్లో 15 ట్రాప్ కెమెరాలు, రెండు బోన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. తోట చుట్టూ బెటాలియన్ బలగాలు ఉన్నాయి. పుణే నిపుణులతో మాట్లాడుతున్నాం. వారిని రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మత్తుమందు ఇవ్వాలంటే ఉదయంపూటే అనుకూలం. అది సంచారించే ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం.
తోడు కోసం వెతుక్కునే క్రమంలో : మనకు తూర్పున ఉన్న కనుమలలో సెంట్రల్ ఇండియా టైగర్ ల్యాండ్స్కేప్ ఉంది. తెలంగాణలో కవ్వాల్, ఒడిశాలో సిమిలిపాల్ టైగర్, మహారాష్ట్రలో తడోబా, ఇంకోవైపు ఛత్తీస్గఢ్లో రిజర్వ్ ఫారెస్టులు ఉన్నాయి. వాటి మధ్యలో పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ ఉన్నాయి. కొత్త ఆవాసం లేదా తోడు కోసం వెతుక్కునే క్రమంలో ఇటువైపు వస్తున్నాయి.
ఆకలితో ఉండొచ్చు : శనివారం మూడు పశువులను చంపి తింది. ఆ తర్వాత నుంచి మళ్లీ తిన్న ఆనవాలు లభించలేదు. ప్రస్తుతం ఆకలిపై ఉండొచ్చు. అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సాధారణంగా మూడు, నాలుగు రోజులకు వేటాడుతుంది. వారం వరకు ఆకలిగా ఉన్నా తట్టుకోగలదు. దివాన్చెరువు అభయారణ్యంలోకి వెళ్తే పందులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దాని గమనం ఎలా ఉంటుందో కచ్చితంగా అంచనా వేయలేకపోతున్నాం.
