గ్యాస్ కట్టర్తో వచ్చి ఏటీఎంలో రూ.7,30,000 ఊడ్చేసి - చివరకు పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్రాష్ట్ర నిందితుడు!
Leader Of ATM Theft Gang Arrested : శంషాబాద్ పరిధిలోని ఏటీఎంలో దొంగతనం చేసిన ముఠా నాయకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నేరానికి ఉపయోగించిన గ్యాస్ కట్టర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST
Leader Of ATM Theft Gang Arrested : ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపు పదుల సంఖ్యలో కేసులున్నాయి. ఉపాధి అంటూ వలస వచ్చి దొరికిన పని చేసుకోకుండా అడ్డదారుల్లో జేబు నింపుకోవాలనుకున్నాడు. ఒంటరిగా పొట్ట చేతబట్టుకుని వచ్చిన అతను దొంగతనాల్లో పట్టు సాధించాడు. పోలీసులకు చిక్కకుండా ఎత్తుగడలు వేయడంలో ఆరితేరాడు. ఇంకేముంది సొంతంగా స్నేహితులతో ఓ ముఠాను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా చేసుకుని దోపిడీలు చేసిన ఆ ముఠా చాలా కాలం పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుంది. అలా నెలలు గడిచాయి. ఇక తమ గుట్టు ఎవరూ కనిపెట్టలేరన్న ధీమాతో కేటుగాళ్లు మరో దోపిడీకి పథకం వేశారు. ఏంటా ప్లాన్, పోలీసులకు ఎలా చిక్కారు?
హైదరాబాద్ నగర శివారులే లక్ష్యంగా దొంగతనాలు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎంతగా విస్తరిస్తుందో నేరాలు సైతం అంతే స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నాయి. నేరాల కట్టడి కోసం పోలీసులు చేపడుతున్న చర్యలన్నీ ఒక ఎత్తైతే, పోలీసులకు చిక్కకుండా నేరగాళ్లు వేస్తున్న ఎత్తుగడలు మరోఎత్తు. నిత్యం ఎంతో మంది ఉపాధి పేరుతో ఇక్కడికి వలస వచ్చి బతుకీడుస్తున్నారు. అటువంటి వారి మాటున దాగున్న కేటుగాళ్లను గుర్తించాలంటే, పోలీసులకు సవాల్ లాంటిదనే చెప్పాలి. పని కోసమని రాష్ట్రం దాటి వచ్చిన ఓ కేటుగాడు చేతివాటానికి అలవాటు పడ్డాడు. ముఠాను ఏర్పాటు చేసుకొని, నగర శివారు ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా పేట్రేగి పోయారు. వీరి దొంగతనం తీరు చూసి పోలీసులే అవాక్కయ్యారు.
గ్యాస్కట్టర్తో ఏటీఎంను ధ్వంసం చేసి చోరీ
రాజస్థాన్ అల్వార్ జిల్లాకు చెందిన రషీద్ అలియాస్ కాకూ, లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ గతంలో పలు ఏటీఎం చోరీలకు పాల్పడ్డట్లు విచారణలో తేలింది. రషీద్ తన సహచరులైన సోహైల్, ఫైజాన్, రేహాన్, షంషుద్దీన్లతో కలిసి హైదరాబాద్లో ఏటీఎంను దోచుకోవడానికి ప్రణాళికను రచించాడు. ఈనెల 6న తెల్లవారుజామున 3:28 గంటల సమయంలో శంషాబాద్ పరిధిలోని ఓ ఏటీఎం సెంటర్లో చొరబడిన ముఠా, గ్యాస్ కట్టర్తో కట్ చేసి, సీసీ కెమెరాలపై పెయింట్ స్ప్రే చేసి, సైరన్ వైర్లను కట్ చేసి లోపల ఉన్న నగదుతో పరారయ్యారు. అక్కడ అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నట్లు ముంబైలోని కమాండ్ సెంటర్ నుంచి హెచ్చరిక వచ్చింది. వెంటనే సదరు బ్యాంక్ మేనేజర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. స్థానిక పోలీసులు, బ్యాంక్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొనేసరికే, దుండగులు ఏటీఎంను కొల్లగొట్టి దాదాపు రూ.7,30,000 లూటీ చేశారు.
దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. నెల రోజుల ముందు నుంచే ఏటీఎం కొల్లగొట్టేందుకు రషీద్ ముఠా రెక్కీ నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఘటన అనంతరం రషీద్ గ్యాంగ్ చోరీ చేసిన కారులో జహీరాబాద్, నాందేడ్, అమరావతి, అకోలా, ఇండోర్ మీదుగా రాజస్థాన్ చేరుకున్నారు. సాంకేతికత ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించిన పోలీసులు, శంషాబాద్లోని గొల్లపల్లి ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద నిందితుడు రషీద్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఏటీఎంలో చోరీ చేసిన నిందితుడు రషీద్ను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. నిందితుడు అల్వార్ జిల్లా రాజస్థాన్కు చెందిన వ్యక్తి. నిందితుడు నుంచి నేరంలో వాడిన గ్యాస్కట్టర్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఏటీఎం దొంగతనంలో రూ.7 లక్షలకు పైగా చోరీ అయ్యాయి. రషీద్పై మొత్తం 46 చోరీలు, హత్యలు కేసులున్నాయి
- రాజేశ్, శంషాబాద్ డీసీపీ
పరారీలో ఉన్న మిగిలిన నలుగురు నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందం రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో తీవ్రంగా గాలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తప్పుచేసిన వారు చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేరన్న వాస్తవం మరోసారి రుజువైంది.
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