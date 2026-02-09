ETV Bharat / state

మంచి బీమా పాలసీ కోసం చూస్తున్నారా? - అయితే ఇది మీకోసమే - ఏడాదికి జస్ట్​ రూ.20 మాత్రమే

ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా పీఎంఎస్‌బీవై - అసంఘటిత రంగంలో పని చేసే కార్మికులకు అండగా నిలుస్తున్న పథకం - వ్యక్తి మృతి చెందినా, వైకల్యం పొందినా బీమా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు

PM Suraksha Bima Yojana Scheme in Telangana : ఒక వ్యక్తి ప్రమాదం కారణంగా మరణం లేదా అంగ వైకల్యానికి గురైన సందర్భాల్లో బాధిత కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం సురక్షా బీమా యోజన (పీఎంఎస్‌బీవై) పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు, ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగంలో పని చేసే కార్మికులకు ఈ పథకం ఎంతో భరోసాగా నిలుస్తోంది.

ఇవీ నిబంధనలు :

  • ఏడాది కాల పరిమితి కలిగిన పీఎంఎస్‌బీవై పథకంలో చేరడానికి 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల వయసున్న వారు అర్హులు. బ్యాంకు లేదా పోస్టు ఆఫీస్​లో పొదుపు ఖాతా ఉండాలి.
  • సంవత్సరానికి కేవలం రూ.20 ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు ఈ బీమా కవరేజీ ఉంటుంది.
  • మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఆటో డెబిట్‌ విధానాన్ని యాక్టివేట్‌ చేసుకుంటే ఏటా మే నెలాఖరులో నేరుగా ప్రీమియంకు సంబంధించిన చెల్లింపులు జరుగుతాయి. ఒక వ్యక్తి ఎన్ని ఖాతాలు కలిగి ఉన్నా, ఒక్కదాంట్లోనే పథకంలో చేరడానికి అర్హులవుతారు.
  • పథకంలో చేరిన వ్యక్తి మృతి చెందినా, వైకల్యం పొందినా సంబంధిత పత్రాలను బ్యాంకు, పోస్ట్​ ఆఫీస్​ అధికారులకు అందజేయాల్సి ఉంటుంది. మరణానికి, పూర్తి వైకల్యానికి రూ.2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి రూ.లక్ష చొప్పున పరిహారం మొత్తం అధికారులు నామినీకి చెల్లిస్తారు.
  • అనారోగ్యం, సహజ మరణాలకు పీఎంఎస్‌బీవై పథకం వర్తించదు. వెయిటింగ్‌ పీరియడ్‌ అంటూ లేకపోవడంతో పథకంలో చేరిన నుంచే కవరేజీ వర్తిస్తుంది.

అసలు ప్రధాన్ మంత్రి సురక్షా బీమా యోజన అంటే ఏమిటి? : ఇది ఒక ప్రమాద బీమా పథకం. ఏదైనా ప్రమాదంలో మరణం సంభవించినా లేదా వైకల్యం సంభవించినా ఆర్థిక సాయం పొందోచ్చు. దీని కాలపరిమితి ఒక సంవత్సరం మాత్రమే. కానీ ప్రతి ఏటా దీనిని పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.

క్లెయిమ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు? : పథకం కింద చందాదారుడు ప్రమాదానికి గురై మరణించినా లేదా శాశ్వతంగా వైకల్యానికి గురైనా రూ.2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి గురైతే రూ.1 లక్ష పరిహారాన్ని అందిస్తారు. ప్రమాదంలో రెండు కాళ్లు పూర్తిగా కోల్పోయినా, రెండు చేతులు, కాళ్లు కోల్పోయినా దానిని శాశ్వత వైకల్యంగానే గుర్తిస్తారు. అదే ఒక కాలు లేదా ఒక చెయ్యి కోల్పోయి, కంటి చూపు కోల్పోయినా దానిని పాక్షిక వైకల్యంగా పరిగణిస్తారు. దీనిని మీరు అదనంగా ఏదైనా ఇతర బీమా పథకంతో కలిపి కవర్ చేసుకునే వీలుంది. ఈ పథ‌కం ద్వారా మీకు ఎలాంటి హాస్పిటల్ ఖర్చులు తిరిగిరావు. కేవలం ప్రమాదంలో మరణించినా లేదా శాశ్వత వైకల్యం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్కీమ్​ను క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

వయస్సు 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య ఉండి, ఏదైనా బ్యాంకులో ఖాతా కలిగిన వారు పీఎంఎస్​బీవై పథకంలో చేరడానికి అర్హులు. ఒకవేళ మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంకు ఖాతాలను కలిగి ఉంటే, అప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా మాత్రమే ఈ పథకంలో చేరే సదుపాయం ఉంటుంది. ఇక ఉమ్మడి ఖాతా విషయానికి వస్తే, ఖాతాలో పేర్లు ఉన్నవారందరూ ఈ పథ‌కంలో చేరేందుకు అవకాశం ఉంది. ఎన్ఆర్ఐలు కూడా ఈ పథకంలో చేరడానికి అర్హులు. కానీ క్లెయిమ్ చేయాల్సి వచ్చిన సమయంలో లబ్ధిదారుడికి లేదా నామినీకి భారత కరెన్సీలో మాత్రమే చెల్లింపు చేస్తారు.

ప్రీమియం ఎంత : ఈ పథ‌కంలో చేరేవారు సంవత్సరానికి రూ.20ల ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఈ మొత్తం ప్రతీ సంవత్సరం జూన్ 1లోగా మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఆటో డెబిట్ పద్దతిలో కట్ అవుతుంది. ఒకవేళ జూన్ 1 తరువాత ఆటో డెబిట్ పద్ధ‌తి ద్వారా మీ ఖాతా నుంచి నగదు కట్ అయినట్లయితే ఆ తేదీ నుంచే బీమా ప‌థ‌కం అమ‌లవుతుంది.

