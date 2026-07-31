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ఏపీలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసిన పీఎంవో

భోగాపురంలో రేపు రూ.17,900 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు - అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం - పీఎంవో అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడి

PM Office Releases official Statement on Modi Visit to Bhogapuram
PM Office Releases official Statement on Modi Visit to Bhogapuram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 1:07 PM IST

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PM Office Releases official Statement on Modi Visit to Bhogapuram : మోదీ భోగాపురం పర్యటనపై ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో రేపు రూ.17,900 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. రూ.5,640 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేస్తారని వెల్లడించింది. ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించే సామర్థ్యంతో విమానాశ్రయం నిర్మించినట్లు తెలిపింది.

ఏఐ, బయోమెట్రిక్ ప్రాసెసింగ్, ఆటోమేటెడ్ బ్యాగేజీ సిస్టమ్, 5 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్ వంటి ఆధునిక సదుపాయాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. రూ.460 కోట్లతో విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటుచేసే ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి సెమీకండక్టర్ తయారీ కేంద్రానికి శంకుస్థాపన చేస్తారని ప్రధాని కార్యాలయం వివరించింది. ఈ ప్లాంటులో ఏడాదికి 9.6 కోట్ల సెమీకండక్టర్ చిప్​లు తయారవుతాయంది. రూ.5,550 కోట్లతో ఏర్పాటుచేస్తున్న కర్నూలు – I.V. పునరుత్పాదక ఇంధన జోన్ విద్యుత్ ప్రసార వ్యవస్థ ప్రాజెక్టుకు మోదీ శంకుస్థాపన చేస్తారు.

రూ.3,550 కోట్లతో కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో ఏర్పాటైన సోలార్ – విండ్ ఎనర్జీ జోన్లు, రూ.820 కోట్ల విలువైన ట్రాన్స్ మిషన్ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే రూ.1,880 కోట్లకు పైగా విలువైన జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శ్రీకారం చుడతారు. ఈ రహదారి ప్రాజెక్టులతో విజయవాడలో ట్రాఫిక్ రద్దీతోపాటు విశాఖ – హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుందని వెల్లడించింది. దీంతోపాటు ప్రాంతీయ అనుసంధానం మెరుగుపడుతుందనే విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. భోగాపురం నుంచి మైసూరు వెళ్లనున్న ప్రధాని స్వామి వివేకానంద సాంస్కృతిక యువ కేంద్రం వివేక స్మారకను ప్రారంభిస్తారని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

48 గంటల పాటు ‘నో ఫ్లయింగ్‌ జోన్‌’ : మరోవైపు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని మోదీ వస్తున్న నేపథ్యంలో యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా విమానాశ్రయం పరిసరాలను 48 గంటల పాటు ‘నో ఫ్లయింగ్‌ జోన్‌’గా ప్రకటిస్తూ కలెక్టర్‌ రాంసుందర్‌రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. ఎయిర్‌పోర్ట్, సభా వేదిక, హెలిప్యాడ్‌ పరిసరాల చుట్టూ ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో గురువారం రాత్రి ఎనిమిది నుంచి శనివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు ఇది అమల్లో ఉంటుందని చెప్పారు. డ్రోన్లు, మానవరహిత విమానాలు, పారా-గ్లైడర్స్, మైక్రో-లైట్‌ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు తదితర వాటిపై నిషేధం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ దామోదర్‌ హెచ్చరించారు.

4,800 బస్సుల ఏర్పాటు: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో జరిగే సభకు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలోని 34 నియోజకవర్గాల నుంచి ప్రజలు తరలి రానున్నారు. రెండు వేల ఆర్టీసీ బస్సులు, మరో 2,800 ప్రైవేటు బస్సుల్లో ప్రజలు రానున్నారు.

1న అనవసర ప్రయాణాలొద్దు: విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం నేపథ్యంలో ఆగస్టు 1న అనవసర ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎస్‌.రాంసుందర్‌రెడ్డి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. పీఎం భారీ బహిరంగసభ నేపథ్యంలో శనివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జాతీయ రహదారిపై వేల వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయని చెప్పారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఎన్‌హెచ్‌ మీదుగా రావొద్దన్నారు.

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