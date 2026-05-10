చంద్రబాబు, పవన్ నివాసాలకు వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ - గంటకుపైగా భేటీ
సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ నివాసాలకు వెళ్లిన ప్రధాని నరేంద్రమోదీ - తొలుత పవన్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయన్ను పరామర్శించిన మోదీ -అనంతరం చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లి మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన మోదీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 8:09 PM IST
PM Modi Visited Chandrababu and Pawan Kalyan House : హైదరాబాద్ పర్యటనకు వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ జూబ్లీహిల్స్లోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ నివాసాలకు వెళ్లారు. తొలుత పవన్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయన్ను పరామర్శించారు. సైనస్ సమస్య కారణంగా పవన్ కల్యాణ్కు ఇటీవల శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ ఇంటికి మోదీ వెళ్లి పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అనంతరం చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లి మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. ఈ ఆత్మీయ భేటీ గంట పది నిమిషాల పాటు సాగింది. ఇరువురు నేతలు పలు అంశాలపై చర్చించుకున్నట్లు సమాచారం. చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లిన ప్రధానమంత్రి మోదీని నారా కుటుంబ సభ్యులు ఆత్మీయంగా స్వాగతించారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీని చంద్రబాబు, లోకేశ్ లోపలికి తోడ్కొని వెళ్లారు. అనేక సందర్భాల్లో సీఎం చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్ భేటీ అయినా స్వయంగా ప్రధాని మోదీ వారి ఇంటికి రావడాన్ని నారా కుటుంబం ప్రత్యేకంగా భావించింది. మోదీని స్వాగతించడం నుంచి ఆతిథ్యం వరకు అన్ని విషయాలను మంత్రి నారా లోకేశ్ దగ్గరుండి పర్యవేక్షించినట్లు తెలిసింది.
తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడే వంటకాలు : ప్రధానికి ఇచ్చే ఆతిధ్యంలో తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడే వంటకాలు ఉండేలా ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ లెక్కలకు భిన్నంగా లోకేశ్తో ప్రధాని మోదీ అనుబంధం నెలకొంది. లోకేశ్ భవిష్యత్కు స్వయంగా ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే పలు సూచనలు చేశారు. గతంలో దిల్లీలో స్వయంగా లోకేశ్ను ఇంటికి ఆహ్వానించి, సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు సమయం వెచ్చించారు. స్వయంగా ప్రధాని మోదీ తమ ఇంటికి రావడాన్ని నారా కుటుంబం ప్రత్యేకంగా చూస్తుంది. ఇదొక గొప్ప సందర్భమని చంద్రబాబు, లోకేశ్లు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రధాని తమ ఇంటికి రావడాన్ని ప్రత్యేకమైన, గత సమావేశాలకు భిన్నమైన సందర్భంగా చూస్తున్నారు.
A memorable evening that our family will always cherish.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) May 10, 2026
It was an honour and a pleasure to host Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji at our residence today. His warmth, affection, and generous interaction made this occasion truly special for all of us.
I thank the… pic.twitter.com/UElaVj8dAR
ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోదగిన చిరస్మరణీయమైన రోజు : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తమ నివాసంలో ఘన స్వాగతం పలకడం మాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవంగా, అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈరోజు తమ కుటుంబం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోదగిన ఒక చిరస్మరణీయమైన రోజని కొనియడారు. ప్రధాని మోదీ తన నివాసానికి రావడం పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ట్విట్ చేశారు.
Today, I had the great honour of welcoming Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to my residence in Jubilee Hills along with my wife Smt. Anna Konidala, and our children Sri Konidala Akira Nandan, Ms. Konidala Aadya, Ms. Konidala Polina Anjani, and Master Konidala Mark…— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 10, 2026
మరోవైపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా తన నివాసానికి వచ్చి పరామర్శించటం పట్ల పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ ద్వారా మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
In Hyderabad, went to Andhra Pradesh Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu’s residence and met him along with his family. It’s always a delight to meet them and exchange views on so many diverse topics.@ncbn pic.twitter.com/YyFqO9Hry7— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
స్పందించిన ప్రధాని : సీఎం చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లిన ఫొటోలను ప్రధాని మోదీ ‘ఎక్స్’ వేదికగా పోస్టు చేశారు. చంద్రబాబు నివాసానికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని కలిసినట్లు తెలిపారు. వారందరినీ కలవడం, ఎన్నో విభిన్నమైన అంశాలపై అభిప్రాయాల్ని పంచుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
రాజకీయాలు, ప్రభుత్వాల కంటే సమాజమే శక్తివంతం : ప్రధాని మోదీ
శిథిలావస్థ నుంచి పునరుద్ధరణ దాకా సోమనాథ్ ప్రస్థానం- 1000రోజుల ప్రత్యేక పూజలు- ప్రధాని మోదీ సంపాదకీయం